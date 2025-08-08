অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 এর নিজস্ব কল করার জন্য একটি ভয়ঙ্কর নতুন ভিলেন রয়েছে

“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এপিসোড “অফ দ্য লেন্স অফ টাইম,” নার্স চ্যাপেল (জেস বুশ) এবং তার নতুন প্রেমিক রজার কর্বি (সিলিয়ান ও’সুলিভান) একটি দূরবর্তী বিশ্বের পাথরের নীচে লুকানো অসম্ভব প্রাচীন মন্দিরটি আবিষ্কার করেছেন। মন্দিরের প্রযুক্তিটি এখনও অগণিত অস্বাস্থ্যকর শতাব্দীর পরেও সক্রিয় রয়েছে এবং এতে প্রবেশের জন্য এক ফোঁটা রক্তের প্রয়োজন। সবকিছু ভীতিজনক এবং রহস্যময়। ভিতরে, এন্টারপ্রাইজের ক্রুরা ঝলকানো কক্ষগুলির একটি সিরিজ খুঁজে পান যা … কিছু রয়েছে। তারা এও দেখতে পেল যে তারা অস্বাভাবিক পাথরের প্যাসেজওয়ে দিয়ে যেতে পারে এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন বিমানগুলিতে পা রাখতে পারে। ছয় জন ক্রু সদস্য সকলেই একই ঘরে রয়েছেন, তবে তারা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তারা পর্যায়ের বাইরে। এটি ভুতুড়ে বাড়ি বা পরিত্যক্ত আশ্রয়ের মতো।
যখন জাহাজের নতুন নার্স এনসাইন গাম্বল (ক্রিস মায়ার্স) একটি রহস্যময় অরবস তুলে নেয়, তখন এটি তার হাতে বিস্ফোরিত হয়। উড়ন্ত গ্লাস এবং এল্ড্রিচ শক্তির বোল্টগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে তার চোখের বলগুলি ধ্বংস করে দেয় (!)। ভাগ্যক্রমে, এটি “স্টার ট্রেক”, সুতরাং চিকিত্সা সরঞ্জামগুলি তাকে কিছু নতুন বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান।
যদিও একটি সমস্যা আছে। আইবোল রি-উন্নত কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। এনসাইন গাম্বলের দেহে অন্য কিছু আছে। তিনি মানুষের মাথায় দেখতে শুরু করেন এবং তাদের অসুখী স্মৃতিগুলি খুঁজে বের করতে শুরু করেন। তিনি তাদের ব্যর্থতার জন্য লোককে উপহাস করেন। কিছু স্পষ্টভাবে তাকে ধারণ করেছে। ক্রু অবশেষে আবিষ্কার করবে যে অরবটিতে অজানা উত্সের একটি দুষ্ট, নন -কর্পোরিয়াল সত্তা রয়েছে। ক্রুরা এই উপসংহারে এসে প্রাচীন এলিয়েন গ্লাইফগুলি ব্যাখ্যা করে, যে এই সত্তাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে নীচের মন্দিরে কারাবন্দী করা হয়েছে।
এমনকি পেলিয়া (ক্যারল কেন), যিনি নিজে অনেক সহস্রাব্দ পুরানো, তিনি স্বীকার করেছেন যে এই রাক্ষসী এলিয়েনদের দিকে তাকানো তাকে হিবি-জিবিজ দেয়। এগুলি ভীতিজনক, এবং “ইভেন্ট হরিজন” এবং “প্রমিথিউস” এর মতো সিনেমাগুলির ভয়াবহ অংশগুলি উত্সাহিত করে।
এলিয়েনরা সম্ভবত “অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর ইতিহাসে প্রথম সম্পূর্ণ মূল খলনায়ক। এটি আমাদের ট্রেকিজের জন্য খুব উত্তেজনাপূর্ণ।
স্টার ট্রেকের একটি নতুন রাক্ষসী ভিলেন রয়েছে: দ্য ভেজদা
যদিও “স্টার ট্রেক” সাধারণত নৈতিক অবসন্নতার সাথে মোকাবিলা করে না, সেখানে প্রচুর অক্ষর এবং/অথবা প্রজাতি রয়েছে যা ভক্তরা এখনও “ভিলেন” হিসাবে বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, দুষ্ট কার্ডাসিয়ান গুল দুকাত (মার্ক আলাইমো) সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়, যখন নিষ্ঠুরতার স্মাগ ধারা রয়েছে। তিনি একটি সম্পূর্ণ চরিত্র, এবং একটি আকর্ষণীয়, তবে তিনি বেশিরভাগ ব্যবস্থা দ্বারা খলনায়কও। ডিট্টো, দ্য বর্গ, অ-চিন্তা-ভাবনা সাইবার্গের একটি প্রজাতি যা তাদের মুখোমুখি প্রতিটি জাহাজকে ক্যাপচার করে এবং এটি অংশগুলির জন্য ছিনিয়ে নেয়। বর্গ লোককে তাদের সম্মিলিতভাবে একীভূত করে এবং বাড়তে থাকে। তাদের শেষ পর্যন্ত একটি রানী এবং একটি কণ্ঠ দেওয়া হবে, তাদের পরিপূর্ণতার উদাসীন দর্শন প্রকাশ করে এবং তাদের “খলনায়ক” হিসাবেও দেখা যায়।
“স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” অবশ্যই প্রচুর রাক্ষসী ভিলেন ছিল। শোতে ইতিমধ্যে দ্য গর্নের সাথে বেশ কয়েকটি গল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়েছে, একটি টিকটিকি জাতীয় প্রজাতি যা “এলিয়েন” এর জেনোমর্ফসের মতো পুনরুত্পাদন করে (এতে তারা তাদের ডিমের সাথে অন্যান্য প্রাণীর দেহকে রোপন করে)। দ্য ওয়ার্নের “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” সংস্করণটি হ’ল মূল “স্টার ট্রেক” -তে দেখা ধীর-চলমান টিকটিকি-মুখোশযুক্ত দানবগুলির একটি নাটকীয় পুনরায় কল্পনা। “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এ বেশ কয়েকটি পর্বও রয়েছে যেখানে ক্লিঙ্গনগুলি ভিলেন, সাধারণত যুদ্ধকালীন প্রসঙ্গে। সম্প্রতি একটি পর্বও ছিল যেখানে একটি ক্লিঙ্গন একটি জম্বি প্রাদুর্ভাবের মাঝামাঝি সময়ে হাতে-হাতের লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার লক্ষ্যে একটি ক্লিঙ্গন।
তবে “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” নতুন নন -কর্পোরিয়াল সত্তা? যেগুলি তাদের চোখের বলগুলি ধ্বংস করার পরে কোনও ব্যক্তির অধিকারী হতে পারে? Eek এটি “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর জন্য একটি ভীতিজনক নতুন কুঁচকে। এই সত্তাগুলি – কম্পিউটার মনিটরে ভেজদা লাইফফর্মস নামে পরিচিত – এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন হুমকি।
পাহ রাইথস, তবে আরও ভাল
ভেজদা লাইফফর্মগুলির অতীতের ভুলগুলির জন্য অন্যকে পড়ার এবং অন্যকে উপহাস করার প্রবণতা হ’ল পল ডাব্লুএস অ্যান্ডারসনের ভয়ঙ্কর সাই-ফাই হরর মুভি “ইভেন্ট হরিজন”, “একটি স্টারশিপ সম্পর্কে একটি ১৯৯ 1997 চলচ্চিত্র যা দুর্ঘটনাক্রমে জাহান্নামের মধ্য দিয়ে যায়। তারা কমবেশি রাক্ষস, তাদের অসম্ভব প্রাচীনত্ব দ্বারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কিছু “অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” চরিত্রগুলি নিশ্চিত যে ভেজদা লাইফফর্মগুলি ভান, মন্দ ছাড়াই। সম্ভবত তারা এত প্রাচীন, এই প্রাণীগুলি মন্দ ধারণার প্রবর্তক। এই ধরণের দৈত্য, দীর্ঘ-রূপ, মহাজাগতিক রহস্যগুলির সাথে ডিল করার সময় “স্টার ট্রেক” সর্বদা সেরা।
অবশ্যই, ভেজদা লাইফফর্মগুলি প্রথমবারের মতো “স্টার ট্রেক” রাক্ষসী সত্তাগুলির সাথে ডিল করে যা লোকদের দখল নিতে পারে। “স্টার ট্রেক: ডিপ স্পেস নাইন” এর ভক্তরা (সাধারণত হতাশার সাথে) পিএএইচ-রাইথসকে স্মরণ করবেন (একটি নন-কর্পোরিয়াল সত্তা যা একটি স্থিতিশীল কৃমহোলের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সমানভাবে নন-কর্পোরিয়াল ভাববাদীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক করা ছিল। বাজোরানরা রাইথদের “মিথ্যা ভাববাদী” হিসাবে উল্লেখ করেছিল এবং ভুতুড়ে রাক্ষসদের আমাদের মহাবিশ্বে প্রবেশের এবং তারা যে কর্পোরাল প্রাণীদের মুখোমুখি হয়েছিল তাদের মন দখল করার একটি উপায় ছিল। রাইথস প্রথম “দ্য অ্যাসাইনমেন্ট” (অক্টোবর 28, 1996) পর্বে উপস্থিত হয়েছিল, তবে শোয়ের পরবর্তী মরসুমে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।
পাহ্রিথগুলি হ’ল, আমি তাদের যুক্ত করতে তড়িঘড়ি করা উচিত, ট্রেকিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে অপছন্দ করা উচিত যারা তাদের অস্তিত্বের “যাদুকরী” প্রকৃতিতে ঝাঁকুনি দেয়। দুষ্ট রাক্ষস যে লোকেরা রয়েছে তাদের প্রচুর “স্টার ট্রেকের” আরও tradition তিহ্যগতভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। তারা খারাপ উপায়ে কার্টুনি অনুভব করে।
ভেজদা লাইফফর্মগুলি অবশ্য কিছুটা বেশি ব্যবহারিক বোধ করে (ভাল, ননকারোরাল এভিল সত্তাগুলির মতো ব্যবহারিক হিসাবে ব্যবহারিক)। তাদের কাছে আবেগ, লক্ষ্য এবং অজানা মিশন রয়েছে বলে মনে হয়। এবং, বেশিরভাগ শীতল, তারা “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” ইভেন্টগুলি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আমাদের সবেমাত্র পরিচয় হয়েছিল, তবে সম্ভবত আমরা ভবিষ্যতে তাদের আরও কিছু দেখতে পাব।