অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 অনেক গা dark ় টুইস্ট সহ একটি টিএনজি পর্বটি পুনরায় তৈরি করে

এই পোস্টে রয়েছে স্পয়লার “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর 3 মরসুমের জন্য।
“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” অতীতের “স্টার ট্রেক” এপিসোডগুলি থেকে ভারী উত্তোলনের বিষয়ে লজ্জা পাচ্ছে না। সিরিজটি মূলত ক্লাসিক পর্বটি “সন্ত্রাসের ভারসাম্য” পুনর্নির্মাণ দু’বার প্রথম মৌসুমে, প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে “মেমেন্টো মরি” এবং তারপরে আক্ষরিক মরসুম 1 ফাইনালে “করুণার একটি গুণ”।
“হেজিমনি,” দুটি অংশের পর্ব যা “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” সিজন 2 এবং খোলা মরসুম 3 বন্ধ করে দিয়েছিল, একটি ক্লিফহ্যাঙ্গার এবং রেজোলিউশন ছিল যা বিখ্যাত “স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন” পর্ব “দ্য বেস্ট অফ ওয়ার্ল্ডস” এর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সর্বশেষতম “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” আউটিংয়ের জন্য, “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” সিরিজটি কম প্রিয় “টিএনজি” পর্ব থেকে টানছে।
“দ্য লেন্স অফ টাইম” অতিথি তারকা ডাঃ রজার কর্বি (সিলিয়ান ও’সুলিভান), প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নার্স ক্রিস্টিন চ্যাপেলের (জেস বুশ) প্রেমিক এন্টারপ্রাইজ কর্বিকে একটি এলিয়েন বিশ্বে একটি মন্দির খনন করতে সহায়তা করছে। যখন দূরে দলটি তদন্ত করতে ভিতরে যায়, তারা পুরানো প্রবাদটি শিখেছে যে কিছু গোপনীয়তা সবচেয়ে ভাল সমাধিস্থ করা হয়েছে।
এই পর্বটি রিডলি স্কট এর debt ণ .ণী “এলিয়েন” এবং “প্রমিথিউস,” চরিত্রগুলি কীভাবে একটি মৃত সভ্যতার কাছ থেকে দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া স্পেসশিপটি অন্বেষণ করছে, তবে এনসাইন গাম্বল (ক্রিস মায়ার্স) স্পষ্টতই এই সিনেমাগুলি কখনও দেখেনি! যেমন কেন (জন হার্ট) একটি এলিয়েন ডিমের উপরে উঠে একটি ফেসহাগার দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল, জুয়া একটি রহস্যময় কাচের বল তুলে নিয়েছে। বলটি জ্বলতে শুরু করে এবং তারপরে তার মুখে বিস্ফোরিত হয়।
এন্টারপ্রাইজে ফিরে পাঠানো জুয়া, বলটিতে আটকে থাকা অদম্য সত্তা দ্বারা ধারণ করা হয়; “মন্দির” সত্যিই একটি কারাগার। জুয়া থাকার সত্তা কে তাদের অতীত জীবনে ছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে তারা সঙ্গত কারণে কারাবরণ হয়েছিল। অধিকারী এনসাইন এন্টারপ্রাইজে একটি ওয়ারপথের দিকে যায়; ডাঃ এম’বেঙ্গা (বাবস ওলুসানমোকুন) মুখোমুখি হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছেন।
পেলিয়া (ক্যারল কেন) পিছনে থাকা জুয়া অঙ্কুরিত করে। সত্তা তার মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে আসে, যা পিছলে যায় এবং স্কটি (মার্টিন কুইন) এটি থেকে পালিয়ে আসা পাত্রে এটি পিছিয়ে দেয়। তারপরে তিনি ক্রিস্টাল কারাগারকে মহাকাশে বিম করে, যেখানে প্রায় 0% সম্ভাবনা রয়েছে যে কেউ এটি আবার খুঁজে পাবে। দিনটি সংরক্ষণ করা হয়েছে, যদিও এমবেঙ্গা তার প্রিয় অধস্তন কর্মকর্তাকে হারাতে দুঃখিত।
এই শব্দটি কি পরিচিত? এই বি-প্লটটি জাহাজটি হাইজ্যাক করার জন্য এন্টারপ্রাইজ-ডি ক্রুদের অধিকারী প্রাচীন অন্তর্ভুক্ত বন্দীদের সম্পর্কে “পরবর্তী প্রজন্মের” পর্বের “পাওয়ার প্লে” এর ঠিক বাইরে।