অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 পর্ব 5 আমাদের একটি কিংবদন্তি হরর গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়

স্পয়লার “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর জন্য অনুসরণ করতে।
“স্টার ট্রেক” এর প্রধান চরিত্রগুলি অন্য সর্বোপরি অন্বেষণকারী এবং কখনও কখনও অনুসন্ধান অতীত তদন্ত সম্পর্কে হয়। সময়ের লেন্সের মাধ্যমে “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” মরসুম 3, পর্ব 5, “এ ঠিক এটি ঘটে।
আগের মরসুমের 3 পর্বে, “ওয়েডিং বেল ব্লুজ” আমরা ক্রিস্টিন চ্যাপেলের (জেস বুশ) নতুন প্রেমিক ডাঃ রজার কর্বি (সিলিয়ান ও’সুলিভান) এর সাথে দেখা করেছি। আমরা “স্টার ট্রেক: দ্য অরিজিনাল সিরিজ” থেকে জানি – বিশেষত পর্বটি “ছোট মেয়েরা কী তৈরি?” – সেই চ্যাপেল এবং কর্বি বাগদান করবে, তবে তিনি যখন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের অনুপস্থিতিতে পড়বেন তখন তা পড়বে।
“সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” কর্বিকে প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে কর্মে দেখায়। তিনি এবং স্পোক (ইথান পেক), লা’আন (ক্রিস্টিনা চং), উহুরা (সেলিয়া রোজ গুডিং), এবং বেটো অর্টেগাস (মায়নার লুকেন) সহ একটি ছোট্ট দল, বিলুপ্ত সভ্যতার থেকে প্রাচীন মন্দির বলে মনে হচ্ছে তা আবিষ্কার করুন। যখন তারা ভিতরে লক করা হয়, তারা শিখতে পারে যে স্পেসটাইমের সাধারণ নিয়মগুলি সেখানে প্রয়োগ হয় না।
মন্দিরের কালো ধাতব উপস্থিতি এবং অন্ধকার গোপনীয়তার সাথে নির্জন শহরটি অন্বেষণকারী নভোচারীদের খুব ভিত্তি, রিডলি স্কটের “প্রমিথিউস” উড়িয়ে দেয়। তবে “প্রমিথিউস” এবং পরিবর্তে, “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” একটি পুরানো বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী থেকেও টানুন: এইচপি লাভক্রাফ্টের “ম্যাডনেসের পর্বতমালায়”।
প্রকৃতপক্ষে, চলচ্চিত্র নির্মাতা গিলারমো দেল টোরো ২০১০ এর দশকে “ম্যাডনেস অফ ম্যাডনেস” চলচ্চিত্রের অভিযোজনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ “প্রমিথিউস” শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে হিট হয়েছিল। (যদিও ডেল টোরো পরে “অনলাইনে দ্য পর্বতমালার” থেকে কিছু কম্পিউটার-অ্যানিমেটেড পরীক্ষার ফুটেজ ভাগ করেছেন, এটি পুরো ছবি থেকে অনেক দূরে চিৎকার))
১৯৩36 সালে প্রকাশিত, “এট দ্য মাউন্টেনস অফ ম্যাডনেস” অ্যান্টার্কটিকার একটি অভিযানে বিজ্ঞানীদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় দলকে অনুসরণ করে। সেখানে, তারা বেশ কয়েকজন গবেষককে নির্মমভাবে হত্যা করার আগে একটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার প্রমাণ আবিষ্কার করে। গল্পটির বর্ণনাকারী ড। উইলিয়াম ডায়ার এবং তার স্নাতক শিক্ষার্থী ড্যানফোর্থ তখন পর্বতগুলি চাপিয়ে দেওয়ার পিছনে লুকিয়ে থাকা একটি প্রাচীন শহর উদ্ঘাটন এবং অন্বেষণ করেছেন। কয়েক বিলিয়ন বছর আগে, এই শহরটি এলিয়েন “প্রবীণ জিনিস” ছিল। প্রবীণ বিষয়গুলির পতনগুলি ছিল তাদের নিজস্ব সৃষ্টি: কৃত্রিমভাবে তৈরি করা শেপশিফটিং চাকররা শোগগোথ নামে পরিচিত, যা তাদের মাস্টারদের ধ্বংস করতে উঠেছিল। কিছু শোগগোথ এখনও বেঁচে থাকে এবং তারা শিবিরটি ধ্বংস করে দেয়। শেষ পর্যন্ত, ডায়ার এবং ড্যানফোর্থ সবেমাত্র তাদের জীবন নিয়ে পাহাড়গুলি পালিয়ে যায়, তবে ড্যানফোর্থ তার বিচক্ষণতা বজায় রাখে না।
(এবং হ্যাঁ, লাভক্রাফ্টের কুখ্যাত বর্ণবাদ বিবেচনা করে, শোগগোথগুলির সাবটেক্সট হিসাবে বিদ্রোহী দাস হিসাবে সভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়া এবং তাদের মাস্টারদের মনে না রেখে ফেরাল শিকারীদের মধ্যে বিভক্ত করা প্রাণীদের মতোই ভয়াবহ।)
“এট দ্য মাউন্টেনস অফ ম্যাডনেস” লাভক্রাফ্টের শেষ গল্পগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং এটি তার সবচেয়ে প্রভাবশালীদের মধ্যে রয়ে গেছে। আসল ডাঃ কর্বি “স্টার ট্রেক” পর্বটি এমনকি এটির একটি সিউডো অভিযোজন।