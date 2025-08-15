অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 স্টার ট্রেকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুত্বের সূচনা দেখায়

কির্কের কোয়ার্টারে, তিনি স্পোককে বিশ্বাস করেন যে কীভাবে তিনি এত দিন ক্যাপ্টেন হতে চেয়েছিলেন, তবে এখন যে এটি আছে, সে সম্পর্কে তিনি ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। ক ર્ક কুকুরটির প্রবাদটি আহ্বান জানিয়েছিল যে তিনি যে গাড়িটি তাড়া করছিলেন তা ধরেছিল, যা স্পোক ভলকান আইডিয়মের সাথে তুলনা করে যা এই পর্বটি তার শিরোনাম দেয়। তবে কির্কের আবেগময় অশান্তি দ্বারা নির্জন স্পোক কার্ককে কীভাবে অধিনায়ক হতে চেয়েছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে কারণ তিনি জানতেন যে তিনি কাজটি করতে পারেন।
“দ্য অরিজিনাল সিরিজ” -তে স্পোক সর্বদা ডঃ ম্যাককয়ের (ডিফোরেস্ট কেলি) এর পাশে ক र्क ের নিকটতম উপদেষ্টা ছিলেন; ক্যাপ্টেনের কাজটি স্পকের যুক্তি এবং হাড়ের আবেগকে ভারসাম্যপূর্ণ করছিল। “স্টার ট্রেক II: খানের ক্রোধ” -তে স্পকের (অস্থায়ী, তবে এখনও হৃদয়বিদারক) মৃত্যুর পরে, ক र्क ের পড়ার চশমাগুলি স্পষ্টভাবে ক্র্যাকড দেখানো হয়েছে। যেমন “স্টার ট্রেক” ভিডিও পর্যালোচক এসএফডেব্রিস উল্লেখ করেছেনভাঙা চশমাটি প্রতীকী যে কীভাবে কার্ক স্পককে হারিয়েছে, যিনি সর্বদা তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে সহায়তা করেছিলেন।
এছাড়াও, “দ্য সেহলাত যিনি এর লেজটি খেয়েছিলেন” তে কির্কের সংগীত কীভাবে তিনি দাবা বোর্ডের উপরে ঝোঁক দিচ্ছেন তখন কীভাবে ঘটে। স্পোক এবং ক र्क কে দাবা প্রতি পারস্পরিক ভালবাসা রয়েছে এবং প্রায়শই “দ্য অরিজিনাল সিরিজ” তে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেন। তাদের প্রথম দৃশ্যের সময় একসাথে (উদ্দেশ্যযুক্ত) “স্টার ট্রেক” পাইলট “যেখানে কোনও মানুষ আগে যায়নি,” তারা দাবা খেলছে, এবং স্পোক কিছুটা কিরকের “অযৌক্তিক” কৌশল দ্বারা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছে।
“কোর্ট মার্শাল” -তে যখন ক र्क একজন ক্রুম্যানের মৃত্যুর কারণ হিসাবে অবহেলার জন্য বিচারের মুখোমুখি হন, তখন দাবা ক र्क ের নাম সাফ করার জন্য অবিচ্ছেদ্য। স্পোক কোনও ত্রুটিযুক্ততার সরাসরি প্রমাণ ছাড়াই কার্কের ক্রিয়াকলাপের কম্পিউটার রেকর্ডকে বিতর্ক করতে পারে না। সুতরাং, এন্টারপ্রাইজ কম্পিউটারটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য, তিনি দাবাতে এর বিরুদ্ধে খেলেন। স্পোক একটানা চারবার জিতেছে, যা অসম্ভব হওয়া উচিত, এবং এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কম্পিউটারটি ক र्क ফ্রেম করতে টেম্পার করা হয়েছে। স্পকের কাছে, আরও যৌক্তিক উপসংহারটি ছিল কম্পিউটার, ক र्क নয়, ভুল ছিল। তার চেয়ে তার বন্ধুর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের আর কোনও বৃহত্তর প্রমাণ নেই।
জেজে আব্রামস-নির্দেশিত “স্টার ট্রেক” ছবিতে একটি তরুণ ক र्क (ক্রিস পাইন) এবং স্পোক (জাচারি কুইন্টো) চিত্রিত করা হয়েছে যারা প্রথমে একে অপরের সাহসকে ঘৃণা করেছিল, তবে আগুনের দ্বারা বিচারের সময় বন্ধু হয়ে ওঠে। “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এই কিংবদন্তি বন্ধনের সূচনা দেখানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সূক্ষ্ম হয়েছে।
