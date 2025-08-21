অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 পর্ব 7 ​​স্টারফ্লিটের উদ্দেশ্যে একটি গভীর ডাইভ

সতর্কতা: স্টার ট্রেকের জন্য স্পোলারস: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3, পর্ব 7 - “স্টারফ্লিট কী?”স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 3, পর্ব 7 স্টারফ্লিট এবং ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের উদ্দেশ্যটি ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা উম্বের্তো “বেটো” অর্টেগাস (মাইনোর লুকেন) এর লেন্সের মাধ্যমে পরীক্ষা করে। শ্যারন লুইস পরিচালিত এবং ক্যাথরিন লিন এবং অ্যালান বি ম্যাকেল্রয় লিখেছেন, “স্টারফ্লিট কী?” উদ্ভাবনী সম্পাদনা এবং অনন্য পিওভিতে ভরা একটি দমদমভাবে উদ্ভাবনী এবং উস্কানিমূলক পর্ব যা এর আগে কখনও দেখা যায় নি স্টার ট্রেক।
লে। বেতো তার পূর্বের উপস্থিতিতে তাঁর ডকুমেন্টারিটি চিত্রায়িত করেছেন স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 3। তবে, বেটোর ছবি, “স্টারফ্লিট কী?” প্রত্যাশার চেয়ে এন্টারপ্রাইজে কঠোর আলো ফেলে।
“স্টারফ্লিট কী?” স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং মিশন দলিল করে। ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার পাইক (আনসন মাউন্ট) কাসারের সাথে তাদের যুদ্ধে লুটানিকে সহায়তা করার আদেশে রয়েছেন। জটিল বিষয়গুলি হ’ল ক্লিঙ্গনসের মতো ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ গ্রহের শত্রুদের সহায়তা করার লুটানির ইতিহাস। সবচেয়ে খারাপ বিষয়, লুটানি কাসারের বিরুদ্ধে জিকারু নামক একটি প্রাণীকে অস্ত্র দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।
স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 পর্ব 7 ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়
স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের ক্রুদের ফোকাস জিকারুর সাথে যোগাযোগ, বুঝতে এবং সুরক্ষার চেষ্টা করার জন্য স্থানান্তরিত করে। বায়োলুমিনসেন্ট “স্পেস ড্রাগন” একটি সংবেদনশীল সত্তা হিসাবে প্রকাশিত হয় যে লুটানির অস্ত্র হতে চায় না। নার্স ক্রিস্টিন চ্যাপেল (জেস বুশ) যেমন জিকারুর সাথে কথা বলার প্রয়াসে লেফটেন্যান্ট স্পক (ইথান পেক) গুরুতর আহত হয়েছেন।
মর্মান্তিকভাবে, জিকারু তার নিজের জীবন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাণীটি রোদে উড়ে যায় এবং আত্মহত্যা করে। এটি একটি হৃদয় বিদারক সমাপ্তি যা ক্যাপ্টেন পাইক এবং তার পুরো ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ক্রুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। স্টারফ্লিটের অফিসাররা জিকারু সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে পাইকের মিশন লুটানি থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল, তবে জন্তুটি নিজস্ব পছন্দ করেছে।
স্টারফ্লিট এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ তা সম্পর্কে বেটো অর্টেগাস কী শিখেছে
“স্টারফ্লিট কী?” স্টারফ্লিট এবং এর ফ্ল্যাগশিপ, ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের সত্যিকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর তদন্ত প্রশ্নগুলি দ্বারা বর্ণিতভাবে পরিচালিত বেটো অর্টেগাসের পর্ব হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। বেটোর প্রশ্নোত্তর এবং অনুপ্রেরণায় বিরক্ত হয়ে এনসাইন ন্যোটা উহুরা (সেলিয়া রোজ গুডিং) বুঝতে পেরেছিলেন যে বেটোর একটি এজেন্ডা রয়েছে। অর্টেগাস রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং তার বোন এরিকার নিকট মৃত্যুর জন্য স্টারফ্লিটকে দায়ী করেছিলেন।
লেঃ এরিকা অর্টেগাস গর্নের দ্বারা গুরুতর আহত হয়েছিলেন স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 3 এর প্রিমিয়ার, “আধিপত্য, পার্ট 2” এবং এখনও তার অগ্নিপরীক্ষা থেকে ট্রমা মোকাবেলা করছে।
যাইহোক, বেটোর ক্যামেরাগুলি যা আবিষ্কার করেছিল তা হ’ল স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের ক্রুদের গুণমান। ক্যাপ্টেন পাইক এবং তাঁর কর্মীরা স্টারফ্লিটের সেরা এবং উজ্জ্বল; তারা পেশাদার যারা সত্যিকারের সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। পাইকের কোয়ার্টারে উষ্ণ রাতের খাবারের সমাবেশে যেমন দেখা যায়, এন্টারপ্রাইজের ক্রুরা একটি পরিবার।
লেঃ কমান্ডার উনা চিন-রিলির নিজস্ব বিবরণটি স্টারফ্লিট হিসাবে বেটো অর্টেগাসের প্রাথমিক থিসিসকে উত্সাহিত করেছে “উপনিবেশকারী” এবং ফেডারেশন হিসাবে “একটি সাম্রাজ্য।” এক নম্বর সংক্ষিপ্ত আপ টিফেডারেশনের আলোকে গ্যালাক্সির অন্ধকার কোণে আনার জন্য স্টারফ্লিট এবং ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের সত্যিকারের উদ্দেশ্য। স্থান শীতল এবং বিপজ্জনক, এবং প্রয়োজনে এন্টারপ্রাইজ অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করতে হবে, তবে তাদের শান্তির একটি মিশন।
“স্টারফ্লিট কী?” এর পর প্রথমবার স্টার ট্রেক: আবিষ্কার মরসুম 1 যে স্টারফ্লিটকে এত কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রথম মরসুম আবিষ্কার কমান্ডার মাইকেল বার্নহ্যাম (সোনেকোয়া মার্টিন-গ্রিন) স্টারফ্লিটের সর্বোচ্চ গুণাবলী পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত স্টারফ্লিটকে আধুনিক শ্রোতাদের কাছে কী বোঝায় তা ডিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করেছিলেন, এটি তার অন্ধকার অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে ডুবে যায় স্টার ট্রেক: আবিষ্কারএর মরসুম 1 সমাপ্তি।
শেষ পর্যন্ত, বেটো অর্টেগাস আন্তরিক ছিল যে তাঁর বোন তার জীবনকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে উত্সর্গ করেছিলেন। যদিও স্টারফ্লিট ভুল করে, এটি এর মতবাদ বা এর আদেশ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তবে এর ইউনিফর্ম পরিধানকারী লোকদের দ্বারা। স্টারফ্লিট কেবল তার লোকদের মতোই ভাল, এবং স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজ গ্যালাক্সির অফারটি সেরা এবং সাহসী আত্মা দ্বারা ক্রু করা হয়।
যেখানে স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 পর্ব 7 উহুরার প্রথম রোম্যান্স ছেড়ে যায়
বেটো অর্টেগাসকে উহুরাকে উত্সাহিত করার জন্য একটি প্রেমের আগ্রহ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ফ্লার্টেশন জুড়ে অব্যাহত ছিল স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 3। ন্যোটা এবং বেতো “স্টারফ্লিট কী?” তে আরও বৃহত্তর পারস্পরিক বোঝাপড়া অর্জন করেছেন? অর্টেগাস তার পরিবারের উহুরার মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং নিয়তা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে স্টারফ্লিট একাডেমির তাঁর একমাত্র বন্ধু ইউএসএস কায়ুগা ইন মারা গিয়েছিলেন অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 2 এর সমাপ্তি।
পরিবর্তে, উহুরা তার বোনের প্রতি বেতোর ভালবাসার গভীরতা এবং তার অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণাটি দেখেছিল যে স্টারফ্লিট “তাকে নিয়ে গেলাম “ ডিউটির প্রতি তাঁর উত্সর্গের কারণে তিনি প্রায় মারা গিয়েছিলেন। উহুরা এবং বেটো আরও কাছাকাছি বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস মরসুম 3, পর্ব 7, কারণ তারা একে অপরের কঠোর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সৎ উত্তর নিয়ে চলে এসেছিল।
জেজে আব্রামের ভক্ত ‘ স্টার ট্রেক (২০০৯) রিক্যাল লেঃ উহুরা (জো সালদানা) বিকল্প কেলভিন টাইমলাইনে কমান্ডার স্পক (জাচারি কুইন্টো) এর সাথে একটি রোম্যান্স করেছিলেন। মধ্যে স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস‘প্রাইম টাইমলাইন, তবে, বেটো ওরেটগাস হ’ল উহুরার প্রথম ক্যানোনিকাল প্রেমের আগ্রহ। অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস এখনও তাদের সম্পর্কের বিকাশ করছে এবং এটি এখনও দেখা যায় যে নিয়তা এবং বেটো পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ একসাথে নেবে কিনা।
ডাঃ এম’বেঙ্গার স্টারফ্লিট অতীত প্রশ্ন উত্থাপন করে
বেটো অর্টেগাসের ভাসমান ড্রোন ক্যামেরা এবং তার দ্বন্দ্বমূলক প্রশ্নগুলি লেঃ কমান্ডার উনা চিন-রিলি এবং লেফটেন্যান্ট লা’আন নুনিয়েন-সিঙ্গ (ক্রিস্টিনা চং) এর মতো বেশ কয়েকটি ক্রু সদস্যের উপর আলোকপাত করেছিল, তবে বেতোর ডকুমেন্টারি আশ্চর্যজনকভাবে ডাঃ জোসেফ এম’বেনা (বাবস ওলুসান) এর অতীতকে অনুসন্ধান করেছিলেন।
স্টারফ্লিট হতবাকভাবে ডঃ এমবেঙ্গার ফাইলগুলিতে বেটোকে অ্যাক্সেস মঞ্জুর করেছেন যাতে চলচ্চিত্র নির্মাতাকে উত্তরের চেয়ে আরও বেশি প্রশ্ন রেখে যায়। সর্বোপরি, কেন ক্লিংগন যুদ্ধে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের চিফ মেডিকেল অফিসারের বেশিরভাগ কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছিল? এমবেঙ্গা বেটো এবং তার ক্যামেরাগুলিতে মিথ্যা কথা বলেছিল, দাবি করে “আমি মনে করি না,” যখন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় “ভূত” এবং “প্রোটোকল 12,” জোসেফের ক্লিংগন-ফাইটিং সুপার সোলজার সিরাম।
“স্টারফ্লিট কী?” স্টারফ্লিট দ্বারা কমিশন করা হয়েছিল, এবং বেতোর অ্যাক্সেস ডঃ এম’বেঙ্গার রেড্যাক্টেড ইতিহাস সহ সংস্থা কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছিল। শ্রোতারা “হোয়াট স্টারফ্লিট” ইন-ইউনিভার্সির পক্ষে কে তা অজানা, তবে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের প্রাথমিক চিকিত্সককে নিখুঁতভাবে সন্দেহজনক বলে মনে হয় এবং সবচেয়ে খারাপভাবে মিথ্যাবাদী।
স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস ফেডারেশনের ফ্ল্যাগশিপের প্রধান মেডিকেল অফিসার হিসাবে ডঃ এমবেঙ্গাকে চূড়ান্ত অপসারণের জন্য আরও মঞ্চ নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষত যদি উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি উত্থাপিত হয়।
