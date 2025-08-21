অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 সরাসরি স্টার ট্রেকের বৃহত্তম দ্বন্দ্বকে মোকাবেলা করে

সুরক্ষা সতর্কতা! এই নিবন্ধটি রয়েছে স্পয়লার 3 মরসুমের জন্য, “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর 7 ম পর্ব।
যখন “স্টার ট্রেক” স্রষ্টা জিন রডডেনবেরি প্রথম তাঁর সেমিনাল সায়েন্স ফিকশন সিরিজের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি এটি চান এমন ভবিষ্যতে সেট করতে চেয়েছিলেন যেখানে পৃথিবী সত্যিকারের ইউটোপিয়ান সমাজে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রথমে একটি “কোনও দ্বন্দ্ব” নিয়ম ছিল যা “স্টার ট্রেক” এপিসোডগুলি বিশেষত তাঁর ঘড়ির অধীনে চ্যালেঞ্জিং করেছিল। ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ প্ল্যানেটসের অনুসন্ধান এবং শান্তিরক্ষী বাহু স্টারফ্লিটকে অনবদ্য নৈতিক মানদণ্ডের সাথে নির্দোষ বলে মনে করা হচ্ছে যা স্পষ্টতই সমতাবাদী, প্রশান্তবাদী সমাজের প্রতি পৃথিবীর প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, স্পেসের বিশাল পৌঁছানোর প্রত্যেকেই স্টারফ্লিটের মতো নিয়মগুলি অনুসরণ করতে আগ্রহী নয়, যা কূটনীতিকে কিছুটা জটিল করে তুলতে পারে।
ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অসংখ্য স্পিন-অফ এবং গল্প থাকা সত্ত্বেও, স্টারফ্লিট মাঝে মধ্যে কেবল কোনও সত্যিকারের তদন্তের আওতায় পড়ে যায় এবং এটি এক ধরণের লজ্জার বিষয়। অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যে স্টারফ্লিট সর্বদা ভাল ছেলেরা, মাঝে মাঝে ডজি অ্যাডমিরালের জন্য সংরক্ষণ করুন, “স্টার ট্রেক” এর সামগ্রিক নীতিগুলির সাথে সত্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমনকি যদি এটি রডডেনবেরিকে উষ্ণ এবং ম্লান মনে করে। এটি যখন আমরা স্টারফ্লিটের ফাটলগুলি দেখতে পাই এবং স্বতন্ত্র অফিসাররা কীভাবে সেই নৈতিক দ্বন্দ্বগুলি মোকাবেলা করে যা আমরা সত্যিকারের বীরত্ব দেখতে পাই।
“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এপিসোড “হোয়াট ইজ স্টারফ্লিট?,” ইয়ং ডকুমেন্টারিয়ান হাম্বার্তো “বেটো” অর্টেগাস (মায়নর লেকেন) তার বোন এরিকা (মেলিসা নাভিয়া) এবং তাদের স্টারফ্লিট সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি যখন তাদের পক্ষে খুব অকেজো মিশনের সাথে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয় তখন এন্টারপ্রাইজ উভয়ই বিরক্তিকর হয়। বেটোর ক্যামেরাগুলি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তার তদন্ত প্রশ্নগুলি তাদের উদ্দেশ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেখার সাথে সাথে এন্টারপ্রাইজের ক্রুরা ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম বৃহত্তম দ্বন্দ্বের সাথে মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়।
এটি এমন লোক যারা স্টারফ্লিটকে দুর্দান্ত করে তোলে এবং অন্যভাবে নয়
“স্টারফ্লিট কী?” এন্টারপ্রাইজকে যুদ্ধের একটি অ-ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড লুটানি -7-তে তার হোম প্ল্যানেট থেকে লুটানি -7-তে একটি এলিয়েনকে পরিবহণে সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এলিয়েনটি একটি স্টারশিপের আকার এবং এটি একটি ট্র্যাক্টর মরীচি দিয়ে টানতে হবে, তবে যখন এটি তার বাঁধাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে, ক্রুরা সত্যই কেন এই প্রাণীটিকে স্থানান্তরিত করছে তা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে। বেটো তাদের প্রতিটি মোড়কে অনুসন্ধান করে, আবিষ্কার করে যে যুদ্ধের আগ্রাসনকারীরা কেবল নয়, এন্টারপ্রাইজটি যে প্রাণীটিকে স্থানান্তরিত করার কথা বলে মনে করা হয় তা জীবন্ত অস্ত্র হিসাবে পরিণত করা হয়েছে। এটি কেবল আমিই হতে পারি, তবে আমি নিশ্চিত যে যুদ্ধাপরাধীদের কাছে ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র সরবরাহ করা (জীবিত!) অস্ত্র সরবরাহ করা স্টারফ্লিটকে এখানে খারাপ লোকদের তৈরি করতে পারে। (এটি মার্কিন সামরিক রূপক হিসাবে যতদূর যায় তাও কিছুটা অন-দ্য-নলে, তবে আমি খনন করি))
ক্রুদের নির্দিষ্ট সদস্যরা অন্ধভাবে আদেশগুলি অনুসরণ করা বন্ধ করে দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে সঠিক কাজটি শুরু করার আগে এটি প্রচুর পরিমাণে বেতোর তদন্ত এবং প্রাণীর অংশে বেশ কিছুটা যন্ত্রণা লাগে। যদিও অন্যথায় নৈতিকভাবে উর্ধ্বতন বলে মনে করা চরিত্রগুলি বেশ কয়েকটি হতাশাজনক মুহুর্ত রয়েছে যেখানে তারা কেবল “এটি শ্রেণিবদ্ধ” দিয়ে কোনও প্রশ্ন বন্ধ করে দেয়, অন্যরা স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে স্টারফ্লিটের আরও সম্ভাব্য সমালোচনা করবে। যেহেতু ক र्क (পল ওয়েসলি) এর মতো উত্তরাধিকারী চরিত্রগুলি ভবিষ্যতে স্টারফ্লিটকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছে, তাই এটি কেবল সঠিক মনে হয়।
শেষ পর্যন্ত বেটো উপসংহারে পৌঁছেছে যে স্টারফ্লিটের আসল মান নিজেই স্টারফ্লিট নয়, তবে সংস্থাটি তৈরি করা পৃথক লোকেরা। অবশ্যই, স্টারফ্লিট তাদের দক্ষতা অর্জন এবং অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা পেতে সহায়তা করতে পারে তবে বিনিময়ে তারা স্টারফ্লিটকে দুর্দান্ত করে তোলে। অফিসাররা আদেশ এবং স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছুক না থাকলে স্টারফ্লিট বেঁচে থাকতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে যে আদর্শগুলি উপস্থাপন করে তা দাবি করে তার পক্ষে দাঁড়াতে পারে না।
সাংবাদিকরা যারা স্টারফ্লিটকে জবাবদিহি করতে সহায়তা করে
পর্বটি এখনও নজরদারি ক্যামেরা, ড্রোন ফুটেজ এবং সাক্ষাত্কারগুলির মিশ্রণে ভুয়া-ডকুমেন্টারি স্টাইলে শ্যুট করা হয়েছে, বিটো ক্রুদের সাথে একই শিরাতে ক্রুদের সাথে পরিচালিত সর্বকালের অন্যতম সেরা “এম*এ*এস*এইচ” এপিসোডগুলির মধ্যে একটি এবং এটি ফর্ম্যাট হিসাবে যথেষ্ট কাজ করে না। “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” জেনার এবং ফর্ম্যাটগুলির সাথে এত বেশি খেলছে যে এটি কিছুটা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, এবং “স্টারফ্লিট কী?” শুধুমাত্র সর্বশেষ উদাহরণ। ফর্ম্যাট সত্ত্বেও, বেটোর তদন্ত প্রশ্ন এবং সাংবাদিকতা ভয়েস গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে গুঞ্জনিত হওয়ার জন্য বা নায়কদের তাদের ত্রুটিগুলি ডেকে কোনও খোঁচায় নামিয়ে দেওয়ার জন্য সত্যিকারের বিশ্বে খলনায়ক হন, তবে আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষপাতদুষ্ট যাই হোক না কেন শক্তিশালী সত্তাকে জবাবদিহি করা জরুরী। বেটোর ডকুমেন্টারিটি সম্ভবত স্টারফ্লিটের চেয়ে কিছুটা নরম হয়ে যায় যদি তার বোন এন্টারপ্রাইজের ক্র্যাক পাইলট না হয় তবে এটি এখনও স্টারফ্লিটের উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য দূষিততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। স্টারফ্লিট মূলত ফেডারেশনের সামরিক বাহু, আরও ভাল এবং খারাপের জন্য এবং এর অর্থ তাদের হাত নোংরা করা।
আরেকটি “স্টার ট্রেক” সিরিজ যা মাঝে মাঝে স্টারফ্লিটের অনিবার্যতার চ্যালেঞ্জ জানায় এবং এর সামরিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল “স্টার ট্রেক: ডিপ স্পেস নাইন”। ক্যাপ্টেন বেনজামিন সিসকো (অ্যাভেরি ব্রুকস) যুদ্ধে উপরের হাত অর্জনের জন্য বিপর্যয়কর পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে ভয় পাননি এবং এমনকি স্টারফ্লিটকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তবে তাঁর ছেলে জ্যাক (সিরোক লোফটন) ছিলেন এমন একজন সাংবাদিক ছিলেন, যার স্টারফ্লিটের কিছু আসল সমালোচনা ছিল। জ্যাক স্টারফ্লিট বিধি ও বিধিগুলিতে ঝাঁকুনি দিয়েছিল এবং তার বাবার উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, দর্শকদেরও এটি করার সুযোগ দেয়। যদিও বেটো এবং জ্যাক উভয়ই কেবল তরুণ, ত্রুটিযুক্ত সাংবাদিকরা একটি বিশাল সংস্থাকে জবাবদিহি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তারা কেন ভাল সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ তা স্মরণ করিয়ে দেয়।