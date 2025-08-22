You are Here
অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 এর নকল ডকুমেন্টারি এপিসোড নিজেই নাশকতা
অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস সিজন 3 এর নকল ডকুমেন্টারি এপিসোড নিজেই নাশকতা






স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস উহুরা, বেটো এবং অর্টেগাস একসাথে
প্যারামাউন্ট

স্পয়লার “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” অনুসরণ করুন

“স্টারফ্লিট কী?” এটি সর্বশেষ “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” পর্বের শিরোনাম এবং কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।

/ফিল্মের উইটনি সাইবোল্ড প্রায়শই “স্টার ট্রেক” কে একটি কর্মক্ষেত্রের নাটক হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বিবরণটি “অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর জন্য সত্য। “স্টার ট্রেক” হ’ল দক্ষ পেশাদারদের তাদের কাজ করছেন এমন একটি ঘনিষ্ঠ বোনা দল সম্পর্কে একটি সিরিজ; তাদের কাজটি কেবল একটি স্টারশিপ চালানো এবং মহাবিশ্বের অন্বেষণ করে। যে কোনও প্রক্রিয়াজাতকরণের মতো, “স্টার ট্রেক” শ্রোতাদের কোন পর্বটি দেখেনি তা বিবেচনা করেই প্রক্রিয়াটি বুঝতে এবং বাছাই করতে শ্রোতাদের উপর নির্ভর করে। “স্টারফ্লিট কী?” এন্টারপ্রাইজে চোখের একটি নতুন সেট এনে সূত্রটি মিশ্রিত করে।

এন্টারপ্রাইজ পাইলট এরিকা (মেলিসা নাভিয়া) এর ছোট ভাই বেটো অর্টেগাস (মায়নর লেকেন) একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা যিনি গত কয়েকটি পর্বে ক্রুদের দলিল করছেন। এটি এন্টারপ্রাইজ ক্রু সম্পর্কে বেটো একটি ডকুমেন্টারি হিসাবে পুরো পর্বটি ফ্রেম করে এই অর্থ প্রদান করে; এটি একটি অস্বীকৃতি দিয়ে খোলে যে ফুটেজে ডিক্লাসাইড ফেডারেশনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেটো গল্পের কেন্দ্রবিন্দু, তবে তিনি আসলে ক্যামেরার পিছনে রয়েছেন এবং বেশিরভাগ পর্বের জন্য অদেখা, ক্রুদের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন এবং তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন।

মকুমেন্টারিটি একটি পর্বের জন্য দুর্দান্ত হুক এবং অন্য অনেক টিভি শো এর আগে ব্যবহার করেছে। “দ্য অফিস” এবং “আধুনিক পরিবার” এর মতো সিটকোমগুলি এর থেকে পুরো সিরিজ তৈরি করেছে। সাই-ফাইয়ের নিকটতম তুলনাটি ২০০৩ সালের “ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা” থেকে “চূড়ান্ত কাট”, যা একইভাবে একজন সাংবাদিককে স্টারশিপ ক্রু নথিভুক্ত করে অনুসরণ করে। তবে “স্টারফ্লিট কী?” দিয়ে, আমি সাহায্য করতে পারিনি তবে ভাবতে পারি যে পর্বটি এক পা আটকে ছিল, তার ভিত্তি থেকে এক পা দূরে।

“স্টারফ্লিট কী?” এর সমর্থন কোনও সাধারণ এন্টারপ্রাইজ মিশন নয়। গ্রহগুলি লুটানি সপ্তম এবং কাসার যুদ্ধে রয়েছে, এবং স্টারফ্লিট লুটানিটিকে সমর্থন করছেন (যুক্তি শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে)। এন্টারপ্রাইজটি মহাসাগর টিচাস-বি থেকে লুটানিতে একটি সুপারওয়েপন পরিবহনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত, ক জীবিত সুপারওয়েপন: একটি বিশাল মথের মতো প্রাণী যা স্থানের মাধ্যমে ভ্রমণ করতে পারে এবং শক্তি বিস্ফোরণগুলি প্রকাশ করতে পারে। এটি সংবেদনশীল এবং অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায় না।

স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস মিশ্র ফলাফলের সাথে দুটি পর্বের প্রাঙ্গনে একত্রিত হয়েছে


স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস - এন্টারপ্রাইজ ব্রিজের ক্যাপ্টেন পাইক
প্যারামাউন্ট

আমি দেখতে পাচ্ছি কেন এই ভিত্তিটি ডকুমেন্টারি পর্বের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কারণ এটি জুড়ে বেটো একজন বিরোধী সাক্ষাত্কারকারী। স্টারফ্লিট শান্তিপূর্ণ অন্বেষণের বর্ণিত মিশন অনুসারে বেঁচে আছেন, বা এটি যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যহ্যাবরণ সহ কেবল একটি সামরিক বাহিনী হয় তবে তিনি প্রশ্ন করতে এসেছেন। সুতরাং, পর্বটি ক্রুদের আদেশগুলি মান্য করার বা সঠিক যা করার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে।

পর্বের ভিজ্যুয়াল ভাষাটি ফ্রেমিংয়ের সাথে সামঞ্জস্য করে, যেমন তাদের সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময় সীসাগুলির চরম ক্লোজ-আপগুলি। প্রাথমিকভাবে পর্বটি কিছু চতুর উপায়ে ফর্ম্যাটটি ব্যবহার করে। সিকিউরিটি অফিসার লা’আনের (ক্রিস্টিনা চং) সাক্ষাত্কারটি ধরুন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে সহিংসতা একটি শেষ অবলম্বন তবে এটি প্রস্তুত করার জন্য একটি, তার প্রশিক্ষণের ফুটেজ দিয়ে অসংখ্য অস্ত্র দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

যদিও এটি চলতে চলতে পর্বটি হারায়, কারণ ডকুমেন্টারি ফুটেজটি পর্বের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের পক্ষে ন্যায়বিচার করতে পারে না। অনেক পর্বের এন্টারপ্রাইজ ব্রিজের উপর সেট করা হয়েছে, ক্রুদের শটগুলি অনুসরণ করে ভিউ স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রাণীটির প্রতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। এটি, এবং মহাকাশের মধ্য দিয়ে উড়ন্ত প্রাণীর পুনরাবৃত্তি বিস্তৃত শট। এটি একটি স্ক্রিন-এ-স্ক্রিন এফেক্ট তৈরি করে যা কেবল পর্বের সংঘাতের অনুভূতিটিকে এন্টারপ্রাইজ থেকে মুছে ফেলার অনুভূতিটিকে শক্তিশালী করে। সাক্ষাত্কারের বিভাগগুলি পর্বের মাঝের অংশ জুড়ে হ্রাস পেয়েছে, আরও ডক কোণটি নষ্ট করে। (আপনি যদি এমন একটি টিভি পর্ব চান যা হট সিটে এর সীসাগুলি সর্বাধিক তৈরি করতে পরিচালিত করে, তবে আমি “ভিপ” থেকে “সাক্ষ্য” পরামর্শ দিতে পারি))

“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” উদ্দেশ্যমূলকভাবে পুরানো “ট্রেক” শোয়ের মতো এপিসোডিক, তবে এই সিরিজের প্রতি মরসুমে 20+ এপিসোড ছিল, “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” কেবল 10 টি রয়েছে That এর অর্থ লেখকরা আরও সীমাবদ্ধ যে তারা যে ধারণাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। “স্টারফ্লিট কী?” দুটি পৃথক এপিসোড হিসাবে সেরা পরিবেশন করা হত: আরও ব্যক্তিগত এবং ছোট আকারের দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া একটি ভুল-ডকুমেন্টারি এবং লুটানি/কাসার সংঘাতের মধ্যে হস্তক্ষেপকারী এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কে একটি traditional তিহ্যবাহী পর্ব। মনে হচ্ছে যেহেতু তাদের কেবল এই পর্বগুলির মধ্যে একটির জন্য মরসুমে ঘর ছিল, তাই তারা তাদের একসাথে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি না যে পর্বটি কীভাবে এসেছিল তবে তা থেকে কী শেষ হয়েছে তা থেকে এটি যৌক্তিক উপসংহার।

“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” প্যারামাউন্ট+এ স্ট্রিমিং করছে; বৃহস্পতিবার নতুন পর্ব প্রকাশ।



