You are Here
‘অধিকারের মধ্যে’ অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি: আইনজীবী
News

‘অধিকারের মধ্যে’ অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি: আইনজীবী

কানাডিয়ান প্রেস

পৃথিবীর নিম্ন

21 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

একটি অ্যাপার্টমেন্ট উইন্ডো দৃশ্য।
এটি লিন্ডসে, অন্টের অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে একজনকে একজন সশস্ত্র লোক দ্বারা জাগ্রত করা হয়েছিল, যাকে পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছবি জো ওয়ার্মিংটন /টরন্টো সান

একজন লিন্ডসে, অন্ট।, যে ব্যক্তি তার অ্যাপার্টমেন্টে একজন অনুপ্রবেশকারীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি এই ঘটনায় একটি ছুরি ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন, আদালতের একটি নথিতে দেখা গেছে, তবে তার আইনজীবী বলেছেন যে তিনি নিজেকে রক্ষা করার অধিকারের মধ্যে অভিনয় করছেন।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

কাওার্থা লেকস পুলিশের দায়ের করা নথিতে বলা হয়েছে যে জেরেমি ডেভিড ম্যাকডোনাল্ড (৪৪) এই সপ্তাহের শুরুতে মাইকেল কাইল ব্রেনের (জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন “এর পরে একটি অস্ত্রের সাথে আক্রমণাত্মক হামলা ও হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

অভিযোগপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে ম্যাকডোনাল্ড একটি ছুরি ব্যবহার করেছিলেন।

ম্যাকডোনাল্ডের আইনজীবী বৃহস্পতিবার কানাডিয়ান প্রেসকে বলেছেন যে তার ক্লায়েন্ট তার নির্দোষতা বজায় রাখে এবং “নিজেকে এবং তার সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের মধ্যে কাজ করছে।”

স্টিভেন নর্টন বলেছিলেন যে তিনি মামলার সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন না তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে ম্যাকডোনাল্ড বিষয়টি বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলার সাথে সাথে “প্রমাণিত” হবে।

তিনি একটি বিবৃতিতে লিখেছিলেন, “এটি একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। “আমাদের সকলের আমাদের বাড়িতে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করার এবং নিজেকে, আমাদের সম্পত্তি এবং আমাদের পরিবারকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে।”

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

কাওার্থা লেকস পুলিশ সার্ভিস অভিযোগ ব্রেক-ইন-এর পরে অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাকে চার্জ করার জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, তবে পুলিশ প্রধান বলেছেন যে নিজেকে এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষার কানাডিয়ানদের অধিকার “সীমাহীন নয়।”

আরও পড়ুন

পুলিশ জানিয়েছে যে তারা সোমবার সকাল 3:২০ টার দিকে একটি আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল যে বাসিন্দা জানিয়েছেন যে তিনি তার ইউনিটে একজন অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে পেতে জেগে আছেন।

তারা বলেছিল যে সেখানে একটি বিক্ষোভ রয়েছে এবং অভিযুক্ত অনুপ্রবেশকারীকে গুরুতর, প্রাণঘাতী আঘাতের সাথে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে টরন্টো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

লিন্ডসে থেকে আসা অভিযুক্ত অনুপ্রবেশকারীকে একটি বিপজ্জনক উদ্দেশ্যে, বিরতি এবং প্রবেশ ও চুরি, ৫,০০০ ডলারের নিচে দুষ্টামি এবং প্রবেশন মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য একটি অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছিল। পুলিশ বলেছে যে তিনি সম্পর্কহীন অপরাধে চেয়েছিলেন।

দু’জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি।

প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড বুধবার অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাকে চার্জ করার সিদ্ধান্তটি বিস্ফোরিত করে বলেছিলেন যে এটি দেখায় যে “কিছু ভেঙে গেছে।”

কাওয়ার্থা লেকের পুলিশ প্রধান ক र्क রবার্টসন বুধবার একটি বিবৃতিতে লিখেছেন যে তিনি এই ঘটনাটি স্বীকৃতি দিয়েছেন যে উল্লেখযোগ্য জনস্বার্থ এবং “সংবেদনশীল” প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছেন, তবে ভাষ্যটিকে “অন্যায় ও ভুল” বলে অভিহিত করেছেন।

রবার্টসন লিখেছেন যে ব্যক্তিদের নিজেকে এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকার রয়েছে তবে আইনটির জন্য যে কোনও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হুমকির মুখোমুখি হওয়া আনুপাতিক হওয়া দরকার।

“এর অর্থ হ’ল বাড়ির মালিকরা যখন তাদের এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার রাখে তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলের ব্যবহার অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে,” তিনি লিখেছিলেন।

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।