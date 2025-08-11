You are Here
অধ্যয়নটি প্রকাশ করে যে কোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে পর্ন-আসক্ত
অধ্যয়নটি প্রকাশ করে যে কোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে পর্ন-আসক্ত

10 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট হয়েছে 13 ঘন্টা আগে2 মিনিট পড়া

ক্যালিফোর্নিয়া তার অত্যাশ্চর্য উপকূলরেখা এবং রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার জন্য পরিচিত। সেই তালিকায় পর্ন আসক্তি যুক্ত করুন।
সদ্য প্রকাশিত গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে গোল্ডেন স্টেট আমাদের মধ্যে পথের দিকে এগিয়ে যায় যা সহজেই ত্বকের ঝাঁকুনি দেখে।

আল ইমেজ জেনারেটরের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এক্স-রেটেড সামগ্রী ব্যবহার করার সময় নিউ ইয়র্ক দ্বিতীয় ছিল, যখন টেক্সাস তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

“অশ্লীল সেবনটি একটি ব্যক্তিগত অভ্যাসের মতো মনে হতে পারে তবে অনুসন্ধানের ডেটা প্রকাশ করে যে সারা দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রী কতটা আলাদাভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে,” কালনের এক মুখপাত্র বলেছেন, নিউ ইয়র্ক পোস্ট

গবেষকরা অঞ্চলগুলির স্যালাকাসিস অনুসন্ধানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গুগল কীওয়ার্ড প্ল্যানার থেকে ডেটা ব্যবহার করে তালিকাটি সংকলন করেছেন।

পর্ন সম্পর্কিত অনলাইন অনুসন্ধান, পর্ন ঘরানার সাথে সম্পর্কিত অনলাইন অনুসন্ধান এবং পর্নো কৌতূহল প্রতিফলিত অনলাইন অনুসন্ধানগুলি সহ তারা এগুলিকে মূল বিভাগগুলিতে ভেঙে দিয়েছে।

গবেষণায় প্রতিটি রাজ্যের বাসিন্দারা পর্নহাবের 2024 ইউএস অন্তর্দৃষ্টি প্রতিবেদন থেকে মেট্রিকের ভিত্তিতে পর্ন দেখার জন্য কতটা সময় ব্যয় করেছিল তাও হ্রাস করেছে।

স্কোরগুলি তখন প্রতিটি রাজ্যের র‌্যাঙ্ক করতে ব্যবহৃত একটি “পর্ন বাগদান স্কোর” প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল এবং প্রতিটিটিতে শীর্ষ-র‌্যাঙ্কিং অশ্লীল বিভাগের নামকরণ করা হয়েছিল।

৫০ টি রাজ্য জুড়ে সুষ্ঠু তুলনা নিশ্চিত করার জন্য, কালন সহ বিশেষজ্ঞরা মাথাপিছু প্রেমমূলক দেখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে মোট অনুসন্ধানের ভলিউমকে কিছুটা ওজন দেয়।

কালনের মুখপাত্র বলেছেন, “অনলাইন অনুসন্ধানের হার, নির্দিষ্ট ঘরানার প্রতি আগ্রহ, কৌতূহল-চালিত শর্তাদি এবং পর্নো দেখার জন্য গড় সময় ব্যয় করে আমরা কীভাবে অনলাইনে যৌন সামগ্রীর সাথে জড়িত হন তার একটি পরিষ্কার চিত্র অর্জন করে,” কালন মুখপাত্র বলেছেন। “এটি সঠিক বা ভুল সম্পর্কে নয় It এটি ডিজিটাল আচরণ এবং সাংস্কৃতিক আরামের প্রতিচ্ছবি It এটি দেখায় যেখানে কৌতূহল আরও প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হয় এবং যেখানে এটি বন্ধ দরজার পিছনে থাকে।”

গবেষকরা বেশ কয়েকটি রাজ্যে অ্যানিমেটেড পর্ন প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তারা বলেছিল, “কল্পনা-ভিত্তিক ফর্ম্যাটগুলিতে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ যা traditional তিহ্যবাহী লাইভ-অ্যাকশন সামগ্রীর চেয়ে পৃথক।”

ক্যালিফোর্নিয়া প্রতি 100,000 লোকের পর্ন সম্পর্কিত 137,000 মাসিক অনলাইন অনুসন্ধানগুলি লগ করেছে, এটি জাতীয় গড়ের মধ্যে ভালভাবে সরিয়ে নিয়েছে।

রাজ্যটিও পর্ন কৌতূহলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং পর্নো দেখার জন্য গড় সময় ব্যয় করে সপ্তম সর্বোচ্চ-10 মিনিট এবং 11 সেকেন্ড-যা জাতীয় গড় নয় মিনিট 53 সেকেন্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বাধিক অনুসন্ধান করা জেনারটি অ্যানিমেটেড পর্ন।

নিউইয়র্ক সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে – যদিও এটি প্রতি 100,000 লোকের প্রতি 149,000 মাসিক সহ মাসিক অনলাইন পর্ন অনুসন্ধানগুলিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় শীর্ষে রয়েছে। নিউ ইয়র্কারদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিভাগ হ’ল লেসবিয়ান পর্ন।

টেক্সাস এবং জর্জিয়া যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ ছিল, যখন ওয়াশিংটন শীর্ষ পাঁচটি গোল করেছে, মাসিক অনলাইন অশ্লীল প্রতি 100,000 লোকের সাথে 150,000 দিয়ে অনুসন্ধান করে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

আইডাহো সমস্ত অশ্লীল বিভাগে সর্বনিম্ন ব্যস্ততার গর্ব করেছিলেন, প্রতি 100,000 লোকের প্রতি মাত্র 77,000 সহ মাসিক অনলাইন অনুসন্ধানগুলিতে দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আইডাহোয়ানরা লেসবিয়ান পর্নকে পছন্দ করে, যদিও কাহন বলেছিলেন যে তাদের সামগ্রিক অনলাইন ক্রিয়াকলাপ প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রীর সীমিত অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।

মন্টানা, আরকানসাস, উইসকনসিন এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়া শীর্ষ পাঁচটি সর্বনিম্ন অশ্লীল আসক্ত রাজ্যগুলিকে গোল করে ফেলেছে।

