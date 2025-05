অধ্যয়ন বন্দী প্রজনন কাজগুলি সন্ধান করে

একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, দক্ষিণ মেক্সিকো সিটির খালগুলিতে ওএইচ-কিউ-কিউট তবে সমালোচনামূলকভাবে বিপন্ন সালাম্যান্ডারদের স্থানীয় অ্যাক্সোলোটলস সফলভাবে বন্য আবাসের সাথে অভিযোজিত হওয়ার পরে বন্য আবাসগুলির সাথে সাফল্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে।

বৈজ্ঞানিক জার্নালে গত সপ্তাহে প্রকাশিত অনুসন্ধানগুলি প্লোস ওয়ান, প্রজাতির জন্য একটি লাইফলাইন সরবরাহ করুন, যার বন্য জনসংখ্যা – এখন জোচিমিলকো লেকের অনিশ্চিত এবং অবনতিযুক্ত খাল এবং জলাভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ – দূষণ, আক্রমণাত্মক প্রজাতি এবং আবাসস্থল ক্ষতির কারণে ডুবে গেছে।

যেমনটি অধ্যয়নের প্রধান লেখক, আলেজান্দ্রা রামোস দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে এই সপ্তাহে এনপিআরের “সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা” সম্পর্কিত একটি সাক্ষাত্কারে, মেক্সিকো জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএনএএম) এবং কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনালের গবেষকরা নয়টি পুরুষ এবং নয়টি মহিলা অ্যাকোলোটলকে বুনোতে প্রকাশ করেছেন।

সাউদার্ন মেক্সিকো সিটির দুটি সাইট বেছে নেওয়া হয়েছিল: জোচিমিলকো লেকে পুনরুদ্ধার করা জলাভূমি, প্রজাতির শেষ প্রাকৃতিক দুর্গ এবং সান-এনগেলের পরিবেশগত রিজার্ভে একটি আধা-প্রাকৃতিক/কৃত্রিম জলাভূমি লা ক্যানটার ওরিয়েন্টে।

ক্ষুদ্র, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যাকারদের সাথে ব্যবহার করা, উভচর-যাদের চিত্রটি ২০২১ সালের শেষের দিকে ৫০-পেসো বিলের পিছনে রয়েছে, মোরেলিয়া জলজ এবং রাজা প্রজাপতিগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছে-40 দিনের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, সমস্ত ব্যক্তি সময়কাল বেঁচে ছিলেন এবং তিনটি পুনরুদ্ধার করা নমুনা ওজন বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন, সফল ফোর্সিংকে নির্দেশ করে।

অ্যাকোলোটলগুলি এলএ ক্যান্টেরার (382 বর্গমিটার) তুলনায় জোচিমিলকোতে বৃহত্তর অঞ্চলগুলি (2,747 বর্গমিটার) covering েকে রাখে এমন স্বতন্ত্র আন্দোলনের ধরণগুলি প্রদর্শন করে।

সামগ্রিকভাবে, মহিলারা প্রতিদিনের ভিত্তিতে আরও বেশি ভ্রমণ করেছিলেন – 86.75 মিটার বনাম পুরুষদের 54.33 মিটার – যখন পুরানো অ্যাকোলোটলগুলি সম্ভবত অঞ্চল নির্বাচনের কারণে স্বল্প দূরত্ব সরিয়ে নিয়েছিল।

“যদি তারা চর্মসার বা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তবে তা আমাদের পক্ষে সত্যিই খারাপ হত,” বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী রামোস বলেছেন, পুনরায় দখল করা ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখেন।

এই সাফল্য সত্ত্বেও, শিকারী পাখিগুলি একটি সমালোচনামূলক চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। জোচিমিলকোতে দুটি অ্যাকোলোটলগুলিতে দুর্দান্ত এগ্রেটগুলি শিকার করা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, বেঁচে থাকার হার উন্নত করতে প্রাক-রিলিজ শিকারী সচেতনতা প্রশিক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সমীক্ষায় অভিযোজিত কৌশলগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, “পূর্বাভাসের কারণে উচ্চ মৃত্যুর হার পুনরায় প্রবর্তন কর্মসূচিতে ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ।”

সমীক্ষায় লা ক্যানটারের মতো মানবসৃষ্ট জলাভূমির পরিপূরক আবাস হিসাবেও হাইলাইট করা হয়েছে।

“এটি এক ধরণের পরিকল্পনা বি থাকার মতো,” এর এস্টার কুইন্টারো বলেছিলেন সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক মেক্সিকো।

তবে বিজ্ঞানীরা জোর দিয়েছিলেন যে Xochimilco পুনরুজ্জীবিত করা সর্বজনীন রয়ে গেছে।

ইউএনএএম জীববিজ্ঞানী লুইস জামব্রানো বলেছিলেন, “আমাদের অ্যাকোলোটল থাকার জন্য জোচিমিলকো সংরক্ষণ করতে হবে,” মেরু ভালুকের জন্য আর্টিককে রক্ষা করা।

অ্যাজটেক পৌরাণিক কাহিনীতে শ্রদ্ধেয় এবং তাদের পুনরুত্পাদনযোগ্য দক্ষতার পাশাপাশি তাদের কৌতূহলের জন্য মূল্যবান অ্যাকোলোটলস নিকাশী দূষণ এবং কৃষি রানঅফের কারণে ২০০ 2006 সাল থেকে বন্য জনসংখ্যা ৮০% এরও বেশি কমেছে।

Xochimilco এর পুনরুদ্ধার চিনামপাস -মানবসৃষ্ট অ্যাজটেক কৃষি দ্বীপপুঞ্জ যা খালের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে-একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, গবেষণার লেখকরা প্রসারিত আবাসস্থল পুনর্বাসনের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন।

অনুসন্ধানগুলি প্রজাতিগুলি সুরক্ষার জন্য বিস্তৃত উদ্যোগের সাথে মিলে যায়-যেমন 2 বছর বয়সী “একটি অ্যাকোলোটল গ্রহণ করুন” প্রচার এবং একটি নতুন ঘোষিত অংশীদারিত্বের সাথে জড়িত অ্যাকোলোটিটলান: ন্যাশনাল অ্যাকোলোটল যাদুঘর এবং র‌্যাপিকার্ড।

Together, the museum (in southern Mexico City’s Tarango Ecological Park) and RappiCard (a product originally offered by the food-delivery app Rappi and now owned by Banorte) have launched a documentary, “Axolotitlán: Encuentros de resiliencia y regeneración” (“Land of the Axolotl: Encounters of Resilience and Regeneration”) and a new debit card to fund সংরক্ষণ।

15 মিনিটের ডক RAPPICARDMX এর ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যায়; এটি স্প্যানিশ ভাষায়, তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্পাদিত ইংরেজি সাবটাইটেলগুলি সেটিংসে নির্বাচন করা যেতে পারে।

জামব্রানো বলেছিলেন, “আমরা যদি এই আবাসস্থলটি ২০ মিলিয়ন লোকের একটি শহরে পুনরুদ্ধার করতে পারি,” আমাদের মানবতার জন্য আশা আছে। “

