অধ্যয়ন বেশিরভাগ কলেজ ছাত্রদের ভাল গ্রেড, সামাজিক জীবন ধারণ করার জন্য বিশ্বাসগুলি লুকিয়ে রাখে

দুটি কলেজ ক্যাম্পাসে একটি গবেষণায় প্রায় 90 শতাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা তাদের সামাজিক বা একাডেমিক সাফল্যের প্রতিকূলতা বাড়ানোর চেয়ে আরও বেশি প্রগতিশীল হওয়ার ভান করেছিলেন।
গবেষক বন রোম এবং কেভিন ওয়াল্ডম্যান প্রকাশ করেছেন পাহাড়ের জন্য একটি মতামত শিরোনামযুক্ত, “পারফরম্যান্স পুণ্য-সিগন্যালিং উচ্চতর এডের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠেছে” কীভাবে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসগুলির বামপন্থী আবহাওয়ার সাথে এমন পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল যেখানে তারা কার্যকরভাবে উদার পশুর বিরুদ্ধে ছদ্মবেশে ছদ্মবেশ ধারণ করে। 2023 এবং 2025 এর মধ্যে করা তাদের গবেষণাটি উত্তর -পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয়ই স্নাতকদের সাথে 1,452 গোপনীয় সাক্ষাত্কার নিয়েছে।
একজন উত্তরদাতা উত্তরদাতাদের একটি দুর্দান্ত ৮৮ শতাংশই “হ্যাঁ” প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, “আপনি কি কখনও সামাজিক বা একাডেমিকভাবে সফল হওয়ার পক্ষে সত্যকে সমর্থন করার চেয়ে আরও বেশি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখার ভান করেছেন?”
“এই শিক্ষার্থীরা কৌতুকপূর্ণ ছিল না, তবে অভিযোজিত ছিল,” গবেষকরা বলেছেন। “একটি ক্যাম্পাসের পরিবেশে যেখানে গ্রেড, নেতৃত্ব এবং পিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রায়শই পারফরম্যান্স নৈতিকতার সাবলীলতার উপর জড়িত থাকে, অল্প বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা দ্রুত কী নিরাপদ তা মহড়া দিতে শিখেন।”
মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, আইন জার্নাল সোজা সাদা পুরুষদের সাথে বৈষম্যমূলক অভিযোগ করার অভিযোগে মামলা করেছে
গবেষকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনেক অল্প বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের তাদের ব্যক্তিত্বকে বগি করতে হবে, এমন একটি জনসাধারণের মুখী ব্যক্তিত্ব যা জনসাধারণের গোঁড়ামিকে মেনে চলে এবং ট্রুয়ার লুকানো স্ব স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্বাচ্ছন্দ্যকে সামাজিক ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করে। সামাজিক ঝুঁকির প্রতি এই বিদ্বেষ ইস্যুগুলির মূল সেটগুলির চারপাশে কক্ষপথের ঝোঁক।
গবেষকরা বলেছেন, “লিঙ্গ পরিচয়ের আশেপাশের তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে সত্তর শতাংশ শিক্ষার্থী আমাদের জানিয়েছিলেন; রাজনীতিতে percent২ শতাংশ; পারিবারিক মূল্যবোধের 68৮ শতাংশ; ৮০ শতাংশেরও বেশি বলেছেন যে তারা এমন শ্রেণিবদ্ধ কাজ জমা দিয়েছেন যা অধ্যাপকদের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মতামতকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিলেন,” গবেষকরা বলেছেন। “অনেকের কাছে এটি দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে-একাডেমিক এবং পেশাদার স্ব-সংরক্ষণের জন্য একটি প্রবৃত্তি” “
তারা খুঁজে পেয়েছিল যে মাত্র সাত শতাংশ উত্তরদাতারা “লিঙ্গকে একটি বিস্তৃত বর্ণালী হিসাবে” ধারণাটি গ্রহণ করেছেন, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮ 87 শতাংশ) বাইনারি মডেলকে সমর্থন করে।
রক্ষণশীল, উদারপন্থী পণ্ডিতরা নতুন ইশতেহারে ‘ওয়োকনেস’ এর বিরুদ্ধে একত্রিত হন
তারা আরও স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছিল যে “percent 77 শতাংশ বলেছেন যে তারা এই ধারণার সাথে একমত নন যে লিঙ্গ পরিচয়টি খেলাধুলা, স্বাস্থ্যসেবা বা পাবলিক ডেটার মতো ডোমেনগুলিতে জৈবিক লিঙ্গকে ওভাররাইড করা উচিত – তবে কখনই এই মতামতকে উচ্চস্বরে ভয় দেখায় না।”
পাবলিক ব্যক্তিত্ব এবং বেসরকারী বিশ্বাসের মধ্যে এই ধরনের বৈষম্য একাডেমিয়ার বাইরেও প্রসারিত, যদিও এই একই যুবকরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমনকি নিজেকে প্রকাশ করার বিষয়ে সতর্ক হয়ে ওঠে।
গবেষকরা বলেছেন, “ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে এই মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে কথোপকথনে তেত্রিশ শতাংশ শিক্ষার্থী অবিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন। প্রায় অর্ধেক বলেছে যে তারা আদর্শিক পরিণতির ভয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি নিয়মিত বিশ্বাসকে গোপন করে তোলে,” গবেষকরা বলেছেন। “এটি কেবল পিয়ারের চাপ নয় – এটি স্কেলে পরিচয় নিয়ন্ত্রণ, এবং এটি প্রাতিষ্ঠানিক করা হচ্ছে।”
গবেষকরা “অনুষদ, প্রশাসক এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতারা যারা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যা তদন্তকে শাস্তি দেওয়ার সময় নৈতিক থিয়েটারের পুরষ্কার দেয়”।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য উত্তর -পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছিল।