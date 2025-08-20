অধ্যাপক জি বলেছেন, ট্যারিফ ‘ননসেন্স’ অন্যান্য দেশগুলিকে অটো শিল্পের আধিপত্য দেয় – ট্রাম্পের সুরক্ষাবাদ কি ব্যর্থ হচ্ছে?

আমেরিকার ট্রিলিয়ন ডলারের অটো সেক্টর এর প্রাইম পেরিয়ে যেতে পারে। এটি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্টার্ন স্কুল অফ বিজনেস প্রফেসর এবং মিডিয়া উদ্যোক্তা স্কট গ্যাল্লোয়ের মতে, যিনি সাম্প্রতিক ইউটিউবে দাবি করেছেন ভিডিও যে 2025 চিহ্নিত করে “মার্কিন অটোমোবাইল শিল্পের সমাপ্তির সূচনা।”
গ্যাল্লোয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মার্কিন অটোমেকাররা ক্রমবর্ধমান চীনা নির্মাতাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য লড়াই করছে এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ এবং “শুল্ক ননসেন্স” একটি প্রতিরোধমূলক প্রভাব ফেলছে, যা শিল্পের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতাটিকে আরও ক্ষুন্ন করে।
অ্যালার্ম বাজানোর ক্ষেত্রে তিনি একা নন। কিছু মার্কিন অটো এক্সিকিউটিভ সহ ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ট্রাম্প প্রশাসনের অপ্রত্যাশিত বাণিজ্য নীতি এবং এই খাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক নীতি তরল রয়ে গেছে, আগস্টের মতো এটি কিছু বিদেশী গাড়ি প্রস্তুতকারকের পক্ষে দেশীয়দের পক্ষে সমর্থন করে বলে মনে হয়।
উদাহরণস্বরূপ, জাপান বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত রফতানিতে একটি ফ্ল্যাট 15% শুল্কের মুখোমুখি, বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী ব্র্যান্ডগুলির যানবাহন সহ। এদিকে, অন্যান্য বেশিরভাগ দেশ অটো আমদানিতে 25% শুল্কের মুখোমুখি হয়। ফলস্বরূপ, একজন আমেরিকান গাড়ি প্রস্তুতকারক যা দেশীয়ভাবে উত্পাদন করে তবে মেক্সিকো বা কানাডা থেকে গাড়ির অংশগুলি আমদানি করে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় উচ্চ উত্পাদন ব্যয় হতে পারে।
আমেরিকান অটোমোটিভ পলিসি কাউন্সিলের মতে – জিএম, ফোর্ড এবং স্টেলান্টিসের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল – এটি একটি তৈরি করে উল্লেখযোগ্য সুবিধা মার্কিন-ভিত্তিক নির্মাতাদের ব্যয়ে টয়োটা বা হোন্ডার মতো ব্র্যান্ডগুলির জন্য।
“আমরা কেবল জাপানের সাথে একটি চুক্তি করেছি যা আমেরিকানদের পক্ষে খুব স্পষ্টভাবে, তাদের উচ্চতর গাড়িগুলি কেনা আরও সহজ করে তুলেছিল,” গ্যাল্লোয়ে ব্যাখ্যা সাম্প্রতিক ইউটিউব ভিডিওতে।
গ্লোবাল অটো সাপ্লাই চেইন এত জটিল যে এমনকি সর্বাধিক “আমেরিকান” যানবাহন আমদানিকৃত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোগোড স্কুল অফ বিজনেসের সহযোগী অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক ডুবাইসের মতে টেসলার মডেল 3 লং রেঞ্জের উদাহরণস্বরূপ, “40% চীনা সামগ্রী” রয়েছে।
ঘরোয়া অটোমেকাররা সংগ্রাম হিসাবে, উদীয়মান চ্যালেঞ্জাররা শিল্পের দ্রুত বর্ধমান বিভাগে দ্রুত বিশ্বব্যাপী বাজারের অংশ অর্জন করছে: বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভিএস)।
আরও পড়ুন: শেয়ার বাজার সম্পর্কে নার্ভাস? এই $ 1 বি প্রাইভেট রিয়েল এস্টেট তহবিলের মাধ্যমে সম্ভাব্য ত্রৈমাসিক আয় অর্জন করুন – এমনকি যদি আপনি কোটিপতি না হন। কীভাবে 10 ডলার হিসাবে শুরু করা যায় তা এখানে
শুল্ক চ্যালেঞ্জ ছাড়াও, উত্তরাধিকারী মার্কিন অটোমেকাররাও দ্রুত প্রসারিত গ্লোবাল ইভি বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য লড়াই করছে।
2024 হিসাবে, কেবলমাত্র একটি মার্কিন ব্র্যান্ড – টেসলা – বাজারের শেয়ার দ্বারা শীর্ষ 10 গ্লোবাল ইভি নির্মাতাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে, অনুযায়ী জেডি পাওয়ারের অটোভিস্টা গ্রুপ। যাইহোক, টেসলা রয়টার্স এবং লে মোনডির রিপোর্ট সহ স্থল হারাচ্ছে পতনকে দায়ী করা কিছু অংশে সিইও এলন মাস্কের বিতর্কিত রাজনৈতিক আচরণ এবং ক্রমবর্ধমান বিদেশী প্রতিযোগিতার কাছে।
বিপরীতে, চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী বিওয়াইডি একটি কমান্ডিং নেতৃত্ব নিয়েছে। ২০২৪ সালের হিসাবে, BYD বৈশ্বিক ইভি বাজারের 22.2% ছিল – ডাবল টেসলার ভাগের চেয়ে বেশি – অটোভিস্টা অনুসারে।
গ্যাল্লোয়ে টার্নআরাউন্ডের জন্য খুব কম সুযোগ দেখেন। “আমার জ্ঞান হ’ল ইভি রেস এখন হারিয়ে গেছে, কারণ টেসলা এটি বাইডের কাছে হারিয়েছে,” তিনি বলেছেন।
যদি 2025 সত্যই আমেরিকান অটো শিল্পের শেষের সূচনা হয়, যেমন গ্যাল্লোয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অর্থনৈতিক এবং ভোক্তাদের প্রভাবগুলি উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
অটো সেক্টর জাতীয় আউটপুটে $ 1.2 ট্রিলিয়ন ডলার অবদান রাখে এবং 10.1 মিলিয়ন চাকরি সমর্থন করে – মোট মার্কিন কর্মী বাহিনীর প্রায় 4.9% – স্বয়ংচালিত উদ্ভাবনের জোট অনুসারে। শিল্পে মন্দার অর্থ সারা দেশে শ্রমজীবী পরিবারগুলির জন্য ব্যাপক চাকরির ক্ষতি এবং আয় হ্রাস হতে পারে।
গ্রাহকরা ইতিমধ্যে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব অনুভব করছেন। ৪০,০০০ ডলারের নিচে দামের যানবাহনগুলি দাম বাড়তে পারে $ 6,000 পর্যন্ত, যখন উচ্চ-শেষের মডেলগুলি এমনকি স্টিপার হাইকের মুখোমুখি হতে পারে, অনুযায়ী কেলি ব্লু বুক।
ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিগুলির সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রভাব অনিশ্চিত থাকলেও গাড়ির দাম এবং আমেরিকান পরিবারের উপর প্রভাবগুলি ইতিমধ্যে রূপ নিচ্ছে – এবং তারা উত্সাহজনক নয়।
জানুন। 200,000+ পাঠকদের সাথে যোগ দিন এবং প্রতি সপ্তাহে সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরাসরি অর্থের দিকে প্রেরণ করা সেরাটি পান। এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।
এই নিবন্ধটি কেবল তথ্য সরবরাহ করে এবং পরামর্শ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। এটি কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয়।