অননুমোদিত স্কুলগুলি যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের হুমকিস্বরূপ

۰۶: ۰۰ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; নারজেস ইমাম খোমিনি – উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি -জেনারেল -জেনারেল মাহমুদ আমানি তেহরানী ইয়ং সাংবাদিক ক্লাবের এক প্রতিবেদককে বলেছেন: “শিক্ষার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনও স্থান স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।”
উচ্চতর শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি -জেনারেল জানিয়েছেন যে মসজিদ -কেন্দ্রিক স্কুলের নাম ব্যবহার একটি অবৈধ নাম; তিনি আরও যোগ করেছেন: মসজিদ -কেন্দ্রিক স্কুলগুলিকে শিক্ষার শিক্ষিত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
মাহমুদ আমানি সুপ্রিম নেতার সাম্প্রতিক নির্দেশাবলীর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং অব্যাহত রেখেছিলেন: “তিনি শিক্ষার সরকারী গুরুত্ব ও প্রশাসনের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি সিস্টেমের কাঠামোর মধ্যে কাজ করা উচিত।”
উচ্চতর শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি -জেনারেল বলেছেন: যে কেউ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের অবশ্যই শিক্ষা আইন বা অ -সরকারী বিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
মাহমুদ আমানি বলেছিলেন: “শিক্ষার্থীরা যদি তালিকাভুক্তি ছাড়াই এই ধরণের স্কুলে প্রবেশ করে তবে এটি আইনী লঙ্ঘন, এবং শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে আইনটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য মামলা করা হয়।”
উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের মহাপরিচালক বলেছেন: “যারা মসজিদ -কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপন করেছেন তাদের আইনী ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাদের স্থানগুলি প্রবর্তন করা উচিত এবং সংস্কার সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া উচিত।”
মাহমুদ আমানি যোগ করেছেন: “এটি লক্ষ করা উচিত যে এই স্কুলগুলিতে যদি কিছু ঘটে তবে এর পরিণতিগুলি জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।” সুতরাং, সমস্ত লোকের পক্ষে আইন স্বীকৃতি এবং শিক্ষার তদারকি মেনে চলা প্রয়োজন।
উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের মহাপরিচালক বলেছেন: মসজিদ -কেন্দ্রিক স্কুলগুলি অবৈধ হওয়ার কারণে আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি সরবরাহ করে না; এই কারণে, এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা প্রমাণের অভাবে উচ্চ শিক্ষায় পারে না। অধ্যয়ন চালিয়ে যান।