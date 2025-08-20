অনন্ত … তবে এর বাইরে নয়! – এরিকের সংরক্ষণাগারভুক্ত চিন্তাভাবনা

এর আগে মায়ারওয়েবের উপর, আমি অদ্ভুত জিনিসগুলি করার উপায়গুলি অনুসন্ধান করেছি দ্য
infinity কীওয়ার্ড সিএসএস গণনা ফাংশনগুলিতে। সেই পোস্টে কিছু দুর্দান্ত মন্তব্য ছিল, উপায় দ্বারা; আপনার অবশ্যই তাদের একটি পড়া দেওয়া উচিত। যাইহোক, এই পোস্টে, আমি একই জিনিস করব, তবে বিভিন্ন সম্পত্তি সহ!
যখন আমরা সর্বশেষ দেখা করেছি, আমি সবেমাত্র ফন্ট আকার এবং লাইন উচ্চতার সাথে গণ্ডগোল শেষ করেছি এবং এটি আমাকে অন্যান্য পাঠ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছিল যা দৈর্ঘ্য গ্রহণ করে, যেমনটি পাঠ্য ইনডেন্ট বা শব্দ এবং অক্ষরের মধ্যে স্থান বাড়িয়ে তোলে। আপনি জানেন, এই মত:
div:nth-of-type(1) {text-indent: calc(infinity * 1ch);}
div:nth-of-type(2) {word-spacing: calc(infinity * 1ch);}
div:nth-of-type(3) {letter-spacing: calc(infinity * 1ch);}
<div>I have some text and I cannot lie!</div>
<div>I have some text and I cannot lie!</div>
<div>I have some text and I cannot lie!</div>
ফ্রেডেরিক গৌডির মতে, আমি এখন এক ধরণের মানুষ যিনি অসীম সংখ্যক ভেড়া চুরি করতেন। কোনটি অসত্য, কারণ, আমি বলতে চাইছি, আমি তাদের কোথায় রাখব?
দৃশ্যত, এগুলি সমস্ত ঠিক একই ফলাফলের দিকে এসেছিল, পাঠ্যগতভাবে কথা বলতে, কেবলমাত্র খুব ছোট (সম্ভবত লাইন-উচ্চ-সম্পর্কিত) উপাদানগুলির উচ্চতার বৈকল্পিকগুলি সহ। সকলেই খুব বড় অনুভূমিক ওভারফ্লো স্ক্রোলিং পান, তবুও সেই ওভারফ্লোটির শেষে স্ক্রোলিং কোনও লেটারফর্ম প্রকাশ করে না; আমি ধরে নিই যে আপনি যখন স্ক্রোল অঞ্চলের শেষে পৌঁছেছেন তখন তারা কেবল অফস্ক্রিনে বসেছিল। আমি বিশেষত পছন্দ করি কীভাবে প্রথম “আমি”
<div> অদৃশ্য হয়ে গেছে কারণ প্রথম লাইনটি কয়েক মিলিয়ন (বা কয়েকশত অনিচ্ছাকৃত) পিক্সেল ইন্টেন্ট করা হয়েছে এবং তারপরে বাকী পাঠ্যটি দ্বিতীয় লাইনে আবৃত। এবং তৃতীয় স্থানে
<div>আমরা লাইন-নেতৃত্বের জন্য চেক করতে পারি স্টিগানোগ্রাফিআর!
আপনি যখন গণিত মানগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করেন, যদিও এটি তখনই যখন জিনিসগুলি অদ্ভুত হয়ে যায়।
|জন্য গণিত মান …
|ব্রাউজার
text-indent
word-spacing
letter-spacing
|সাফারি
|33554428px
|33554428px
|33554428px
|ক্রোম
|33554400px
|3.40282e+38px
|33554400px
|ফায়ারফক্স (রাতের)
|3.40282e+38px
|3.40282e+38px
|3.40282e+38px
একে অপরকে বাদ দিয়ে যদি প্রচুর পরিমাণে মাত্রার আদেশ থাকে তবে সাফারি এবং ফায়ারফক্স কমপক্ষে অভ্যন্তরীণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রোম… আমি কী বলব জানি না। হয়তো একটা লেন বাছাই?
আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার পরীক্ষায় এই মুহুর্তে আমি অসীম পিক্সেল দৈর্ঘ্যের জন্য কিছুটা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। অসীম ইউনিটলেস সংখ্যা সম্পর্কে কী
line-height বা – আরও ভাল –
z-index ?
div {
position: absolute;
}
div:nth-of-type(1) {
top: 10%;
left: 1em;
z-index: calc(infinity + 1);
}
div:nth-of-type(2) {
top: 20%;
left: 2em;
z-index: calc(infinity);
}
div:nth-of-type(3) {
top: 30%;
left: 3em;
z-index: 32767;
}
<div>I’m really high!</div>
<div>I’m really high!</div>
<div>I’m really high!</div>
দেখা যাচ্ছে যে সিএসএসে আপনি অনন্ত যেতে পারেন, তবে না ছাড়িয়ে, কারণ গণিত মানগুলি নির্বিশেষে একই ছিল
calc() মান ছিল
infinity বা
infinity + 1।
|ব্রাউজার
|গণিত মান
|সাফারি
|2147483647
|ক্রোম
|2147483647
|ফায়ারফক্স (রাতের)
|2147483647
এইভাবে, প্রথম দুটি
<div> এস তৃতীয় থেকে অনেক দূরে ছিল, তবে তারা নিজেরাই পরবর্তী আঁকাগুলির সাথে আঁকা ছিল
<div> প্রথম শীর্ষে। এটি কারণ অবস্থানের ক্ষেত্রে, যদি ওভারল্যাপিং উপাদানগুলির একই থাকে
z-indexমান, ডোমে পরে যেটি আসে সে তার আগে যে কোনও শীর্ষের উপরে আঁকা হয়।
এর অর্থ এইও নয় যে আপনার কাছে একটি সীমাবদ্ধ মান বীট ইনফিনিটি থাকতে পারে। আপনি যদি পূর্ববর্তী সিএসএসকে এমনভাবে পরিবর্তন করেন:
div:nth-of-type(3) {
top: 30%;
left: 3em;
z-index: 2147483647;
}
… তারপরে তৃতীয়
<div> অন্য দুটি শীর্ষে আঁকা হয়, কারণ তাদের সবার একই গণিত মান রয়েছে। এবং না, সীমাবদ্ধ মানটি 2,147,483,648 বা তারও বেশি সমান মানতে বাড়ানো জিনিসগুলিকে পরিবর্তন করে না, কারণ সেই পরিসীমাটির কোনও কিছুর গণিত মান এখনও রয়েছে
2147483647।
এখানে ফলাফলগুলি আমাকে এমন একটি অনুমানের দিকে নিয়ে যায় যে ব্রাউজারগুলি (বা কমপক্ষে কোডিং ভাষাগুলি সেগুলি লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়) এমন একটি সিস্টেম ব্যবহার করে যেখানে এটিতে যে কোনও “অনন্ত” গুণ, সংযোজন বা বিয়োগফল রয়েছে তা কেবল “অসীম” ফিরিয়ে দেয়। সুতরাং আপনি যদি দ্বিগুণ করার চেষ্টা করেন
Infinityআপনি ফিরে পাবেন
Infinity (বা
Infinite বা
Inf বা যে কোনও প্রতীক অসীমের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যবহৃত হচ্ছে)। সম্ভবত এটি আপনার গড় কম্পিউটার বিজ্ঞান মেজরদের জন্য প্রবেশ-স্তরের জ্ঞান, তবে আমি সংক্ষিপ্তভাবে তাদের মধ্যে একজন ছিলাম এবং আমি মনে করি না যে এটি এসেম্বলার কোর্সে আচ্ছাদিত ছিল যা আমাকে অন্য কোনও মেজর খুঁজে পেতে রাজি করেছিল।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সময় ফিরে এই সমস্ত বছর জুড়ে আমার কাছে অসীম সময় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, তাই আমি কতক্ষণ চালানোর জন্য অ্যানিমেশন পেতে পারি তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
div {
animation-name: shift;
animation-duration: calc(infinity * 1s);
}
@keyframes shift {
from {
transform: translateX(0px);
}
to {
transform: translateX(100px);
}
}
<div>I’m timely!</div>
ফলাফলগুলি সত্যই দেখার মতো কিছু ছিল, অন্তত যেসব ক্ষেত্রে দেখা সম্ভব হয়েছিল সেখানে। আমি গণনার জন্য যা পেয়েছি তা এখানে
animation-duration প্রতিটি ব্রাউজারের ওয়েব ইন্সপেক্টর গণিত মান ট্যাব বা সাবট্যাবের মান:
|ব্রাউজার
|গণিত মান
|বছর হিসাবে
|সাফারি
|🤷🏽
|ক্রোম
|1.79769e+308s
|5.7004376e+300
|ফায়ারফক্স (রাতের)
|3.40282E+38 এস
|1.07902714e+31
সেগুলি … খুব দীর্ঘ সময়সীমা। ফায়ারফক্সে, দ্য
<div> দশটি ননিলিয়ন (দশ কোয়াড্রিলিয়ন কোয়াড্রিলিয়ন) এর চেয়ে মাত্র একটি সামান্য বিট এ অ্যানিমেশনটি শেষ করবে বছর। এটি প্রায় দশগুণ বেশি যতক্ষণ না এটি পরিচিত মহাবিশ্বের প্রায় সমস্ত বিষয়কে সুপারম্যাসিভ গ্যালাকটিক ব্ল্যাক হোল দ্বারা গ্রাস করা হয়েছে।
ক্রোমে, অন্যদিকে, অ্যানিমেশনটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় অর্ধেক সময় লাগবে যতক্ষণ না আমাদের বর্তমান সর্বোচ্চ অনুমানটি পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের সমস্ত প্রোটন এবং নিউট্রনকে রেডিয়েশনে ক্ষয় হতে পারে, প্রোটনগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্ষয় করতে পারে। (সূত্র: উইকিপিডিয়া এর সুদূর ভবিষ্যতের টাইমলাইন।)
“ঠিক আছে, তবে সাফারি কি?” আপনি জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। ঠিক আছে, এখনও খুঁজে পাওয়ার কোনও উপায় নেই, কারণ সাফারি পৃষ্ঠাটিকে স্বাভাবিকের মতো লোড করে এবং রেন্ডার করে, পৃষ্ঠাটি তখন মূলত প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে যায়। ব্রাউজার নয়, কেবল পৃষ্ঠা নিজেই। এর মধ্যে উইন্ডোটি পুনরায় আকার দেওয়ার সময় স্ক্রোলবারের গিটারগুলি পুনর্নির্মাণ বা সরানো বা ওয়েব ইন্সপেক্টরটিতে দরকারী তথ্য দেখানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি ইতিমধ্যে একটি বাগ ফাইলসুতরাং আশা করি একদিন আমরা খুঁজে বের করব যে এর অস্থায়ী সীমাবদ্ধতাগুলি ক্রোমের সমান কিনা।
এটিও লক্ষ করা উচিত যে আপনি সরবরাহ করেন কিনা তা বিবেচ্য নয়
1s বা
1ms জিনিস হিসাবে গুণ করা হিসাবে
infinity: আপনি যেভাবেই একই ফলাফল পান। এটি কিছুটা অর্থবোধ করে, কারণ যে কোনও সীমাবদ্ধ সংখ্যার সময় অনন্ত এখনও অনন্ত। ভাল, সাজানো। তবে হ্যাঁ।
তাহলে আপনি যদি অনন্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ পরিমাণ ভাগ করেন তবে কী হবে? ব্রাউজারগুলিতে, আপনি খুব ধারাবাহিকভাবে পাবেন কিছুই নাআর!
div {
animation-name: shift;
animation-duration: calc(100000000000000000000000s / infinity);
}
(যে কোনও সীমাবদ্ধ নম্বর সেখানে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাই আমি 1 টাইপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তারপরে দ্বিতীয় বা দু’জনের জন্য 0 কীটি ধরে রাখতে পারি এবং ফলাফলের বৃহত সংখ্যাটি ব্যবহার করি))
|ব্রাউজার
|গণিত মান
|সাফারি
|0
|ক্রোম
|0
|ফায়ারফক্স (রাতের)
|0
সত্যিই, এই ধরণের ক্রস ব্রাউজারের সম্প্রীতি দেখে … এটি ছিল প্রশান্তি।
এবং তাই আমরা পুরো বৃত্তে আসি, এমন কিছু থেকে যা ধারাবাহিক ফলাফল দেয় যা অন্য কোনও কিছুতে থাকে যা ধারাবাহিক ফলাফল দেয়। কখনও কখনও, এটি সবচেয়ে কম জয় যা সবচেয়ে বেশি গণনা করে।
শুধু অসীম নয়।