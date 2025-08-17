অনন্য | জনসাধারণ

তারা সকলেই হাই স্কুলে হেঁটেছিল, তবে আমার বাচ্চাদের বন্ধু এবং পরিচিত যারা “উচ্চ বিদ্যালয়ে” অংশ নিয়েছিলেন। একে অপরকে বছরের পর বছর দেখে, অবকাশের এই সময়ে, তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি একজন “উচ্চ বিদ্যালয়” শিক্ষককে খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং “উচ্চ বিদ্যালয়ের” বন্ধু খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং আমি প্রায় বলেছিলাম, “উচ্চ বিদ্যালয়ে তারা আপনার দাদা -দাদীর সাথে হাঁটেন, যদি তারা একটি বিশেষত্বের শ্রেণীর সাথে কাজ করতে পারে …” কারণ তারা “বাবার” কারণেই আমি জানি, “তাই আমি কি কমপ্লিট পেয়েছি” ভাবুন এত বেশি কর প্রদান করার কোনও অর্থ নেই, “” এম। “
উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ছেলেরা, তাদের দাদা -দাদিদের মতো নয়, তারা অজ্ঞ, যারা তাদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন (তাই তারা এটির পুনরাবৃত্তি করতে ভোট দিতে ইচ্ছুক), এবং তাদের পরিবারগুলি (বা এটিকে উপেক্ষা করতে পছন্দ করে কারণ “এটি ভাল নয়” মন্তব্য করা যে দাদী স্কুলের জন্য খালি পায়ে ছিলেন); এবং যদি তারা কলেজ ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হয় (তারা তাদের পিতামাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদের সুযোগগুলি, তাদের ত্যাগ স্বীকার করে), প্রত্যেকেই পারে। যদি তারা স্বাস্থ্য বীমা বহন করতে পারে, যদি তারা স্কুল প্রদান করতে সক্ষম হয় তবে কেন কর প্রদান করবেন? অন্যরা যারা অর্থ প্রদান করে, দাদা -দাদিদের উপেক্ষা করে – যদি এটি “পুরানো দিনগুলিতে এটি ভাল ছিল” তবে তারা মারা গিয়েছিল -, কখনও যথেষ্ট ছাড় এবং বিধবা পেনশন, হিপস সার্জারি, ক্যান্সারের চিকিত্সা, ঘরগুলিতে এসআইপি সংস্থানগুলি … তারা ভুলে যায় যে সমাজে বাস করা সবার প্রতি সহানুভূতিশীল।
আমাদের পেটের বোতাম, আমরা আমাদের পেটের বোতামে ফোকাস করছি। কারমেন গার্সিয়া হিসাবে কিছুটা, যিনি এই সপ্তাহে লিগিয়া মোরাইসের নিবন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এবং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রক্ষার জন্য বুকের দুধ খাওয়ানোর থিমে ফিরে আসেন – সমস্ত মা ও পিতাদের তাদের বাচ্চাদের জন্য আরও সময় থাকতে হবে। যাইহোক, কারমেন ভুল ভিত্তি থেকে শুরু হয়, যা দু’বছর পরে যারা বুকের দুধ খাওয়াতে চান তাদের অধিকার প্রত্যাহার করা। এই আলোচনার শুরুতে – নির্বাহী কর্মীদের কাছে যে সত্যিকারের অধিকার নিতে চান তা দেখার পরিবর্তে সরকার দুটি বা তিন সপ্তাহ স্তন নিয়ে আলোচনা করা শুরু করেছিল – ক্রনিকলার একটিতে বলেছিলেন পডকাস্ট কর পর্যবেক্ষকযে তাদের এক সন্তানের সাথে পরামর্শে হাঁটার সময় (তিনি এবং তার বাবার কাজের সময় নিয়ে তাদের জীবন মিলন করতে অসুবিধা হয়েছিল), সেখানে একজন সহকর্মী ছিলেন যিনি বুকের দুধ খাওয়ানোর কারণে সময় কমিয়েছিলেন এবং কারম্যান তাকে জিমে খুঁজে পেয়েছিলেন। উপসংহারটি মন্ত্রী এবং তার প্রাক্তন উপদেষ্টার মতোই: সেখানে প্রিভেরিক্যাডোরস রয়েছে।
আমি স্বীকার করেছি যে আমি শুনেছি এবং এটি মজার বলে মনে করেছি কারণ আমি মারিয়া ফিলোমেনা মনিকার কথা মনে রেখেছিলাম, বহু বছর আগে, একটি রেডিও সাক্ষাত্কারে, উচ্চ বিদ্যালয়ের সময়ে মহিলারা তাদের দরিদ্র থাকতে পছন্দ করেছিলেন, তারা যা চান না, এমন পোশাকগুলি দিয়েছেন যা তাদের স্বামী এবং ছেলেদের পরিবেশন করে না এবং কীভাবে তাদের জানিয়েছিল-“ওয়াইনটিতে সমস্ত কিছু ব্যয় করবেন না!” সুতরাং তিনি কারমেন ছিলেন, সহকর্মী দুই ঘন্টা অধিকারী ছিলেন, সম্ভবত তার ছেলের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং এখনও জিমে যাওয়ার জন্য সময় বাকি ছিল, তাকে কিডের সাথে থাকতে পছন্দ করা হয়েছিল I
“ওয়াইনে সবকিছু ব্যয় করবেন না!” যেহেতু সহকর্মী জিমে গিয়েছিলেন-যা তার সুস্থতায় অবদান রাখবে, তার ছেলের এবং এমনকি আরও শক্তি এবং ভাল মেজাজ নিয়ে কাজ করতে ফিরে আসবে-, আমরা কি সবাইকে বুকের দুধ খাওয়ানোর অধিকার সরিয়ে দেব? না, আমরা দাবি করব, যেমন কারমেন গার্সিয়া নিজেই পরামর্শ দিয়েছেন, তার বাবা -মায়ের আরও অধিকার। আমাদের আরও বেশি পারিবারিক সমর্থন নীতিমালা থাকা দরকার। আমাদের দাবী করতে হবে যে পরিদর্শনটি কাজ করে যাতে মনোবিজ্ঞানী যাকে বাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে কাজ করা হয়েছিল, তার মতো কোনও মামলা নেই, যখন তিনি নিয়োগকর্তাকে বলেছিলেন যে তিনি বুকের দুধ খাওয়ানোর লাইসেন্স উপভোগ করতে চান – জনসাধারণ উচ্চ আদালতে আদালতের সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং প্রিভারিক মায়েদের আবিষ্কার করেননি, তবে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি আইনটি মেনে চলেনি।
“একটি দেশ কেবলমাত্র একটি দেশকে গুরুত্ব সহকারে বিকশিত করেছে, যখন সমস্ত শিশু জন্ম থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত, ডে কেয়ার সেন্টার, পদাতিক, প্রাক-গৃহ শিক্ষিকা এবং শিক্ষকদের থাকে। তবেই মনোবিজ্ঞানীদের রাখেন। আমি যে ক্রনিকলসের জন্য তৈরি করেছি তার মধ্যে একটিতে। ছেলেরানব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে, এটি বলেছিল যে গর্ভাবস্থা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং এটি অব্যাহত রয়েছে। লোকেরা যদি তাদের শর্ত না দেওয়া হয় তবে কীভাবে আরও বেশি সন্তান থাকতে পারে। কীভাবে একটি ডে কেয়ার সেন্টার এবং একটি নার্সারি 15 ঘন্টা বন্ধ হয়? বাচ্চারা মোবাইল ফোনে অনেক ঘন্টা থাকে, কারণ তারা, তবে দোষ কে? আমরা একটি সমাজ হিসাবে, যারা এর জন্য দায়বদ্ধ … পিতামাতার তাদের বাচ্চাদের জন্য সময় নেই। “
কে বলেছেন যে এটি ইসাবেল লিল, যিনি লিসবনে আলফ্রেডো দা কোস্টা প্রসূতি মনোবিজ্ঞান পরিষেবা তৈরি করেছিলেন, তিনি দেশের পেশার অন্যতম অগ্রদূত এবং তিনি আইএসপিএর ডিন। সাংবাদিক রিতা কেতানো একটি জীবন সাক্ষাত্কার নিয়েছেন এবং এক পর্যায়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে মহিলাদের অধিকারের মতো বিষয়গুলিতে আমরা পুনরায় প্রয়োগ করব না। “আমি জানি না যে সেখানে রিগ্রেশন আছে কিনা, তবে পৃথিবী জটিল”উত্তর দিয়ে শুরু হয়। “হ্যাঁ, এখানে খুব আকুল আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ এবং মহিলা রয়েছে, বিশেষত যুবতী মহিলারা। সুতরাং, এটি এমন একটি হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধান যা আসলে কাল্পনিক, অস্তিত্ব নেই, কখনও অস্তিত্ব নেই এবং অস্তিত্ব থাকবে না।”অবিরত, যোগ করে এটি যোগ করে এটি কোনও ধাক্কা বলে মনে করে না, তবে এটি কোনও বিবর্তনও নয়। “এটি একটি নতুন লাইন যা অসন্তুষ্টি থেকে শুরু হয় এবং আবারও, কী যে উত্তরগুলি দেওয়া উচিত তা আলাদা করতে সক্ষম হতে, পৃথকভাবে, তারা কী সম্মিলিত উত্তর।
ইসাবেল লিল মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও প্রতিফলিত করে, মহামারী চলাকালীন এটি যে গুরুত্ব অর্জন করেছিল – “লোকেরা, একই সাথে, বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্ব একটি বিরক্তিকর এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করে “ – এবং একাকীত্ব সম্পর্কে, ছোটদের দ্বারা বৃহত্তর তাত্পর্য সহ অনুভূত – “যদি একদিকে, আধুনিকতা স্বতন্ত্রতার এই মাত্রা তৈরি করে, অন্যদিকে, অতীতে, সমষ্টিগত অনুভূতি ছিল, যা কখনও কখনও স্বতন্ত্রতার চেয়েও বেশি ছিল এবং একাকীত্বের এই মাত্রাটি উপার্জন করতে দেয়নি। এখন লোকেরা এমনকি সম্মিলিতভাবেও একা অনুভব করে।”।
সমাজে বেঁচে থাকার এবং সহায়ক হওয়ার গুরুত্ব! আমরা ইতিমধ্যে জানি, এর মধ্যে একটি কারণ হ’ল পর্দা এবং সেগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হয়। এই সপ্তাহে, ফলহা দে এস পাওলো তিনি কীভাবে কিশোর -কিশোরীরা তাদের যৌনজীবন শুরু করছেন, সর্বদা 13 বছর বয়সের আগে প্রায়শই পর্নোগ্রাফিক সামগ্রীতে অ্যাক্সেস দিচ্ছেন এবং কীভাবে তারা যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলিতে অবদান রাখেন, কী সম্মতি, শেষ পর্যন্ত কোনও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক নেই সে সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছেন। ব্রাজিল থেকেও আসে ইউটিউবার ফেলকা যারা বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে বর্তমান পরামিতিগুলির জন্য একটি দীর্ঘ ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন, যখন তারা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে যৌনতা ও অন্বেষণ করা হয় – এমন একটি ঘটনা যেখানে আমরা যখন আমাদের বাচ্চাদের চিত্রগুলি ভাগ করি এবং পেডোফিলগুলি দ্বারা দেখা যায় তখন আমরা পিতামাতার হিসাবে অবদান রাখতে পারি।
যার স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হচ্ছে তিনি হলেন টেলর সুইফট এবং ট্র্যাভিস কেলস। গায়ক গিয়েছিলেন পডকাস্ট তার প্রেমিক এবং প্রেমিকের ভাইয়ের কাছ থেকে, নতুন অ্যালবামটি ঘোষণা করা, পূর্ববর্তী অ্যালবামগুলি, তাদের সফর এবং দম্পতির সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলার জন্য দুই ঘন্টা। সুইফটের সাফল্যের সাথে কেলস কীভাবে ভাল আছেন তা দেখতে মজার বিষয়, কীভাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন এমন সমস্ত কিছু দ্বারা তাকে কীভাবে হুমকির মুখে ফেলা হয় না, একজন মানুষ কীভাবে সমাধান করা হয়। কারণ অনেক পুরুষ আছেন (আমি জানি না, আমি জানি) যাদের নারীদের সাফল্যে বেঁচে থাকতে প্রচুর অসুবিধা রয়েছে।
আমরা লিখিনি, তবে এই সপ্তাহে, তাদের মধ্যে একটি পৃষ্ঠের উপরে উপস্থিত হয়েছিল, যাকে বলা হয় ডেভিড জাস্টিস, প্রাক্তন বেসবল খেলোয়াড়, অভিনেত্রী হ্যালে বেরির সাথে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯ 1997 সালের মধ্যে বিবাহিত, এবং তিনি বলেছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ ছিল যে তাঁর মাথায় একজন মহিলা রান্না করা এবং পরিষ্কার করা উচিত ছিল, যখন তিনি সত্যই মাতাল ছিলেন না, “তিনি সত্যই মাতাল ছিলেন না, কয়েক মিলিয়ন, তার জন্য পরিষ্কার এবং রান্না করতে বাড়িতে এসেছিল কারণ এটি মহিলাদের কাজ, পুরুষদের চিকিত্সা করা, তাদেরকে infanticiliced চালিয়ে যাওয়া এবং তাদের পেট এবং অহংকে খাওয়ানো।
এই সপ্তাহে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক মহিলা, ম্যাডোনা ছাড়াও যিনি পোপকে গাজায় যেতে বলেছিলেন, তিনি হলেন প্রিন্সেস আনা, যিনি শুক্রবার 75৫ বছর উদযাপন করেছিলেন। ইনস ডুয়ার্টে ডি ফ্রেইটাস তৃতীয় কার্লোসের বোন সম্পর্কে জানতে পাঁচটি জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন, যিনি রাজা বা ভাই আন্ড্রির বিপরীতে কেলেঙ্কারীগুলির কোনও বড় কারণ ছিলেন না এবং পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন।
অবকাশের সময়, ইনস ডুয়ার্টে ডি ফ্রেইটাস দশটি সেলিব্রিটি, বেশিরভাগ মহিলাদের দশটি রিডিং ক্লাবে গিয়েছিলেন এবং তাদের সর্বশেষ পাঠের পরামর্শগুলিতে যোগদান করেন। রিতা পিমেন্টা তার ছুটি থেকে ফিরে এসেছেন (যারা ছোট চিঠির আন্তঃবিবাহ উপলব্ধি করেন তাদের জন্য) এবং ছোটদের কাছে একটি বই এনেছে, ঠিক যেমন সিলভিয়া পেরেইরাও পারিবারিক প্রস্থান করার প্রস্তাব দিয়েছেন। বাচ্চারা যদি আরও শক্তি হয় এবং কী করতে হয় তা জানে না (কারণ এটি তাদের সাথে এত দীর্ঘ হওয়ার অভ্যস্ত নয় …), চিরস্থায়ী মনোবিজ্ঞানী একটি বই লিখেছেন এবং দেওয়ার জন্য কিছু পরামর্শ রয়েছে।
এবং আমি এই দীর্ঘ শেষ নিউজলেটার ইসাবেল লিয়ালের আরেকটি বিবৃতি দিয়ে, যিনি আমাদের কিছু আশা নিয়ে এসেছেন। গবেষক বলেছেন: “পৃথিবী সর্বদা জটিল ছিল।
