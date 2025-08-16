‘অনলাইনে বিক্রয়ের জন্য আমার স্বপ্নের কুকুরটি খুঁজে পাওয়ার পরে আমি 500 ডলার দিয়েছি। একটি সমস্যা ছিল – এটি বিদ্যমান ছিল না ‘

কেট মার্গোলিস যখন তার স্বপ্নের কুকুরটিকে অনলাইনে খুঁজে পেয়েছিলেন, তখন তিনি এক সেকেন্ডের জন্য ভাবেননি যে তিনি কোনও কেলেঙ্কারী হয়ে পড়তে পারেন।
একজন ওয়েব ডিজাইনার নিজেই, তিনি বলেছিলেন যে ব্রিডারের ওয়েবসাইটে তাকে “উড়ে গেছে” এবং আরও জানতে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। পরে তিনি তাকে ফোন করেছিলেন এবং তাকে তার বাড়িতে, জীবনধারা এবং কুকুরের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তাকে একটি কুকুরছানা সুরক্ষিত করার জন্য বলেছিলেন, তাকে 500 ডলার জমা দিতে হবে। তারপরে, তিন মাসের মধ্যে, তিনি এসে তার নতুন পোষা প্রাণীটি বেছে নিতে সক্ষম হবেন।
কিন্তু কুকুরটি সংগ্রহ করার মাত্র কয়েক দিন আগে লোকটি তার সাথে যোগাযোগ করে বলেছিল যে তার কুকুরছানা প্লাস্টিক খেয়েছে এবং মারা গেছে। তারপরে, যখন তিনি আরও জানার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি তার ওয়েবসাইটটি নামিয়েছিলেন, তাকে সমস্ত কিছুতে অবরুদ্ধ করেছিলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
“প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটি সত্যিই অদ্ভুত,” তিনি বলেছিলেন। “একজন নামী ব্রিডার একটি কুকুরছানাটিকে কিছু প্লাস্টিক খুঁজে পেতে এবং এটি চিবিয়ে মারা এবং মারা যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে – এখানে কিছু যুক্ত হয় না।
“আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম এবং আমার টাকা ফেরত চেয়েছিলাম। তিনি যখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন – তার ওয়েবসাইটটি নেমে এসেছিল, তার ফোনটি বেজে উঠল, এবং আমার 500 ডলার পাতলা বাতাসে নিখোঁজ হয়ে গেল।”
অ্যাকশন জালিয়াতি থেকে প্রাপ্ত ডেটা দেখায় যে ব্রিটিশরা 2019 সাল থেকে পিইটি কেলেঙ্কারীগুলিতে £ 7.2 মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে, সেই সময়ে 14,300 রিপোর্ট রয়েছে। কথা বলছি স্বাধীনজালিয়াতির কর্তারা সতর্ক করেছেন যে অপরাধীরা তাদের পরবর্তী পোষা প্রাণী অনলাইনে কিনতে চাইছেন এমন লোকদের উপর “শিকার” করতে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করছেন।
কেট বলেছিলেন যে তিনি তার জীবনের অংশ হয়ে ওঠার কল্পনা করেছিলেন এমন কুকুরের ক্ষতি দেখে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছিলেন, তিনি কখনও ভাবতেও থামেননি যে তাকে কেলেঙ্কারী করা হয়েছে।
“সেই সময় আমি ভেবেছিলাম যে তিনি সম্ভবত সবেমাত্র ওভারস্ক্রাইব করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কুকুরছানা খুঁজে পেয়ে এতটাই গ্রাস হয়ে গিয়েছিলাম, আমি পরে এটি মোকাবেলা করব।
“আমি অসুস্থ হয়ে কাজ করার জন্য ডেকেছিলাম এবং পুরো দিনটি অন্য ব্রিডারকে সন্ধান করার চেষ্টা করে কাটিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, এখনই, আমার কেবল এমন একটি ব্রিডার খুঁজে পাওয়া দরকার যা একটি সোনার পুনরুদ্ধার পেয়েছে।”
তিনি যখন পোষা প্রাণীর শিল্পে কাজ শুরু করেছিলেন তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন কেলেঙ্কারী শিল্পী দ্বারা একটি চিত্তাকর্ষক ওয়েবসাইটের পিছনে লুকিয়ে থাকা এবং ফোন কলকে বোঝাতে তাকে বোকা বানানো হয়েছিল – এবং তিনিই একমাত্র নন।
“আমানতের জন্য জিজ্ঞাসা করা এবং অদৃশ্য হওয়া সত্যিই একটি সাধারণ থিম,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি জাল নাম এবং একটি জাল অ্যাকাউন্ট; আপনাকে সনাক্ত করার মতো কিছুই নেই।”
তবে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে স্ক্যামাররা ক্রেতাদের একটি কুকুর দেওয়া সহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করবে – তবে তারা যা চেয়েছিল তা নয়।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি এমন লোকদের কথা শুনেছি যারা গোল্ডেনডুডল চেয়েছিল এবং আইরিশ ওল্ফহাউন্ড পেয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।
সম্ভাব্য পোষা প্রাণীদের মালিকদের প্রজননকারীদের যাচাই করার সহজ উপায় নেই তা বুঝতে পেরে তিনি বিষয়গুলি নিজের হাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন পেটপ্রভযুক্তরাজ্য ভিত্তিক পিইটি টেক স্টার্টআপ যেখানে লোকেরা সরকারী-গ্রেড আইডি চেক ব্যবহার করে ঝুঁকি যাচাইকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে।
তিনি বলেছিলেন যে প্ল্যাটফর্মটি শুরু করার পর থেকে তিনি দেখেছেন যে স্ক্যামাররা এআই ফটো এবং কুকুরের ভিডিও সহ পরিশীলিত এবং বিস্তৃত কৌশল ব্যবহার করে এবং পরিবারগুলিকে তাদের বিশ্বাসের জন্য প্রতারণা করার জন্য ভাড়া সম্পত্তি নিয়োগ করে।
“এআই স্ক্যামারদের এত বেশি ক্লিনার হতে দিয়েছে,” কেট বলেছিলেন। “এটি একটি বিরামবিহীন অপারেশন। আমরা এমন অনেক লোককে দেখতে পাই যারা আসল এবং কী জাল তা বলতে পারে না।”
তিনি যোগ করেছেন ক্রেতাদের “তাদের অন্ত্রে বিশ্বাস করুন” এবং যদি কোনও ব্রিডার যাচাই করতে রাজি না হয় তবে দূরে চলে যান – যতই কঠিন হোক না কেন।
অ্যাকশন জালিয়াতির কর্তারা সম্ভাব্য পোষা ক্রেতাদের সতর্ক করেছেন যে প্রাণীটি পরীক্ষা না করেই আমানত বা ফি ধরে না দেওয়ার জন্য প্রথমে সত্যিকারের সত্য।
চিফ সুপারিনটেনডেন্ট আমান্ডা ওল্ফ, অ্যাকশন জালিয়াতির প্রধান এবং ন্যাশনাল জালিয়াতি গোয়েন্দা ব্যুরো (এনএফআইবি) বলেছেন: “অপরাধীরা অনলাইনে তাদের পরবর্তী প্রাণীটি কিনতে চাইছেন এমন সম্ভাব্য পোষা মালিকদের পক্ষে শিকার হয়। যদি সোশ্যাল মিডিয়া, বা কোনও অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কেউ অনলাইনে একটি বিজ্ঞাপন রেখেছেন, কোনও অর্থ প্রদানের আগে প্রাণীটিকে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে বা ভিডিও কলের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেন।
“প্রাণীটি প্রথমে সত্যিকারের কিনা তা না দেখে এবং ব্যাংক স্থানান্তর দ্বারা অর্থ প্রদান এড়াতে এড়াতে না পেরে আমানত বা হোল্ডিং ফি প্রদান করবেন না। জালিয়াতিকারীরা বিদ্যমান নেই এমন প্রাণীদের ছবি সহ জাল বিজ্ঞাপনগুলি রাখতে জাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারে।
“অনলাইনে কেনার সময় থামতে, জালিয়াতি ভাবেন এবং নিরাপদে থাকুন বলে মনে রাখবেন your আপনার প্রতিটি অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্য শক্তিশালী এবং স্মরণীয় পাসওয়ার্ড তৈরি করে আপনার পাসওয়ার্ডগুলি রক্ষা করুন You আপনি যদি পারেন তবে সর্বদা মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ সক্ষম করুন।
“যদি আপনি জালিয়াতির শিকার হন তবে অবিলম্বে আপনার ব্যাংকে রিপোর্ট করুন এবং অ্যাকশনফ্রাউড.পলিস.উকে অনলাইনে অ্যাকশন জালিয়াতির প্রতিবেদন করুন বা 0300 123 2040 কল করে। স্কটল্যান্ডে, 101 নম্বরে পুলিশ স্কটল্যান্ডকে কল করুন।”