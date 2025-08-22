অনলাইনে ভাগ করা মহিলাদের অ-সম্মতিযুক্ত ছবি নিয়ে ইতালিতে ক্রোধ

ফেসবুক একটি ইতালীয় গোষ্ঠী সরিয়ে দিয়েছে যা পুরুষরা অনলাইনে হাজার হাজার লোকের সাথে প্রায়শই অনিচ্ছাকৃত মহিলাদের অন্তরঙ্গ চিত্রগুলি ভাগ করে নিতে দেখেছিল।
মিয়া মোগলি গ্রুপ, যা আমার স্ত্রীকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে, এই সপ্তাহে বন্ধ হওয়ার আগে প্রায় 32,000 সদস্য ছিল।
এর আবিষ্কারটি ইটালিয়ানদের মধ্যে ক্ষোভকে উত্সাহিত করেছে যারা এর অনুপস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান অনুরূপ গোষ্ঠী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।
ফেসবুকের মালিক মেটা বলেছে যে এটি “আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন শোষণ নীতি লঙ্ঘনের জন্য” পৃষ্ঠাটি বন্ধ করে দিয়েছে।
ফেসবুক গোষ্ঠী অপসারণের আগে নেওয়া স্ক্রিনশটগুলি বিভিন্ন পোশাক, কখনও কখনও ঘুমিয়ে থাকা বা অন্তরঙ্গ মুহুর্তগুলিতে মহিলাদের ছবি দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল।
পোস্টগুলির নীচে পুরুষদের কাছ থেকে অসংখ্য যৌন সুস্পষ্ট মন্তব্য ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন যে তারা মহিলাকে “ধর্ষণ” করতে চেয়েছিলেন এবং অন্যরা কিছু ফটোগ্রাফের গোপনীয় প্রকৃতির প্রশংসা করেছেন।
এই পৃষ্ঠাটি লেখক ক্যারোলিনা ক্যাপ্রিয়া হাইলাইট করেছিলেন যিনি অনলাইনে পোস্ট করেছেন যে তিনি “বমি বমি ভাব” এবং “ভয় পেয়েছেন” যা দেখেছেন তা দেখে তিনি “ভয় পেয়েছেন”।
তিনি আরও যোগ করেন, “যৌনতার সাথে এই সহিংসতার সংযোগটি আমাদের সংস্কৃতিতে এতটাই জড়িত যে একটি পাবলিক গ্রুপে পুরুষরা তাদের নাম এবং মুখগুলি গোপন না করেই লেখেন,” তিনি যোগ করেন।
ইউরোপীয় গ্রিনস পার্টির ফিওরেলা জাবাত্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে এটি “কেবল নিরীহ মজা নয়”, বরং “ভার্চুয়াল ধর্ষণ” ছিল।
“এই প্ল্যাটফর্মগুলি অবশ্যই লড়াই করতে হবে, পুরুষতন্ত্রের এই বিষাক্ত ধারণাটি অবশ্যই লড়াই করা উচিত, এবং আমাদের সকলের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার: নাগরিক সমাজ এবং রাজনীতিও”।
প্রতিশোধ পর্ন, যৌন স্পষ্ট চিত্র বা ভিডিওগুলি ভাগ করে নেওয়া যা ব্যক্তিগত থাকার উদ্দেশ্যে ছিল, 2019 সালে ইতালিতে অবৈধ করা হয়েছিল।
ইতালীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এক হাজারেরও বেশি লোক ইতিমধ্যে এই দলটিকে পুলিশ ইউনিটকে জানিয়েছে যা সাইবার অপরাধ তদন্ত করে।
মেটার বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে “আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলিতে যৌন সহিংসতা, যৌন নির্যাতন বা যৌন শোষণের হুমকি বা প্রচার করে এমন সামগ্রীকে অনুমতি দিই না”।
ইতালীয় ফেসবুক পৃষ্ঠার আবিষ্কারটি ফ্রান্সের পেলিকোটের ক্ষেত্রে কিছু সমান্তরাল চিত্র দেখতে পেয়েছে। গত বছর, ডোমিনিক পেলিকোটকে তার তত্কালীন স্ত্রী গিসেল পেলিকোটকে ধর্ষণ করার জন্য অপরিচিতদের মাদকদ্রব্য, গালি দেওয়া এবং আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 20 বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
ভার্চুয়াল হওয়া সত্ত্বেও, ক্যাপ্রিয়া বলেছিলেন যে এটি দেখিয়েছিল যে পেলিকোট কেস উভয় ক্ষেত্রেই অসঙ্গতি ছিল না, এটি দেখিয়েছিল যে “এমন এক ব্যক্তি যিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং যার জন্য যৌনতা নির্যাতনের সাথে জড়িত”।