You are Here
অনলাইন বিঙ্গো খেলোয়াড়রা বলছেন গ্লিচ ফলআউট গালা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে
News

অনলাইন বিঙ্গো খেলোয়াড়রা বলছেন গ্লিচ ফলআউট গালা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে

গালা বিঙ্গোর একটি “প্রযুক্তিগত গ্লিচ” এর পরে যুক্তরাজ্য জুড়ে খেলোয়াড়রা উত্তর দাবি করছে যে তারা কয়েক হাজার জনকে জিতেছে, কেবল তাদের জয়লাভ বাতিল করার জন্য।

রিড রাইটের সাথে কথা বলতে গিয়ে গ্রাহকরা বলছেন যে কেলেঙ্কারীটি গালার চেয়ে আরও বিস্তৃত প্রসারিত, ফক্সি বিঙ্গো এবং লাডব্রোক সহ অন্যান্য সুপরিচিত ব্র্যান্ডকে জড়িত করে, এগুলি সবই একই পিতামাতার সংস্থার অধীনে বসে।

একটি গালা বিঙ্গো অ্যাকাউন্ট প্রত্যাহারের ইতিহাসের স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 -এ একাধিক প্রক্রিয়াজাত প্রত্যাহার দেখায়, যার মধ্যে £ 2,600, £ 2,400 এবং 220 ডলার রয়েছে।একটি গালা বিঙ্গো অ্যাকাউন্ট প্রত্যাহারের ইতিহাসের স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 -এ একাধিক প্রক্রিয়াজাত প্রত্যাহার দেখায়, যার মধ্যে £ 2,600, £ 2,400 এবং 220 ডলার রয়েছে।
অ্যাকাউন্টের রেকর্ডগুলি দেখায় যে গালা বিঙ্গো বিপরীত বিজয়ের আগে হাজার হাজার পাউন্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে। ক্রেডিট: রিড রাইট

4 আগস্টে, গালার গ্রীষ্মের রাতগুলি বিঙ্গো প্রচারের ত্রুটিযুক্ত, বিজ্ঞাপনের £ 150 জ্যাকপটের চেয়ে অনেক বেশি পুরষ্কার সহ অ্যাকাউন্টগুলি ভ্রান্তভাবে জমা দেয়। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে, খেলোয়াড়দের চ্যাট হোস্ট দ্বারা অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, “তাদের বিজয় উপভোগ করতে” বলা হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে এমনকি তহবিল প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়েছিল। স্ক্রিনশটগুলি £ 40 এবং 2,400 ডলারের মধ্যে অর্থ প্রদানের সাথে ভারসাম্যগুলি ফোলা দেখায়, একটি ভাগ করা পাত্রটি £ 1.6 মিলিয়ন আঘাত করতে দেখা যাচ্ছে।

গালা বিঙ্গো গেমের ইতিহাসের স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 তারিখে। এটি 1,189 খেলোয়াড়ের মধ্যে মোট £ 1,629,600 এর মোট জয়ের পরিমাণের সাথে একটি গালা বিঙ্গো গেমের ইতিহাসের স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 তারিখে। এটি 1,189 খেলোয়াড়ের মধ্যে মোট £ 1,629,600 এর মোট জয়ের পরিমাণের সাথে একটি
নিকি ডুথওয়েটের গালা বিঙ্গো গেমের ইতিহাসের স্ক্রিনশটটি ১,১০০ এরও বেশি খেলোয়াড়কে ভাগ করে নেওয়া £ ১.6 মিলিয়ন “রানার-আপ পুরষ্কার” দেখায়। ক্রেডিট: নিক্কি ডাউথওয়েট / রিড রাইট

একজন মহিলা, যিনি বেনামে থাকতে বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন: “সেই রাতে কিছু খেলোয়াড় জয় এবং ব্যাঙ্কের বিজয়ী হয়েছিলেন … এবং গালা বলেছিলেন যে তারা অনুগত গ্রাহক হওয়ার জন্য তাদের জয়লাভ রাখতে পারে। গল্পটি এমন খেলোয়াড়দের সম্পর্কে যা তাদের বিজয় অস্বীকার করেছে বা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বিজয়ী হয়েছে, এবং চ্যাট এবং অ্যাকাউন্ট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে কিছু খেলোয়াড় এমনকি গালা কর্মীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত “সুস্থতা চেক” সহ্য করেছেন, যারা তারা বলেছেন যে তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, বা অভিযোগ করার পরে পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সফর ছিল।

গালা বিঙ্গো অ্যাপ ইনবক্স থেকে স্ক্রিনশট 6 আগস্ট 2025 তারিখের, 4 আগস্টে প্রযুক্তিগত ত্রুটির পরে শুভেচ্ছার অঙ্গভঙ্গি হিসাবে একটি 20 ডলার বিঙ্গো বোনাস সরবরাহ করে।গালা বিঙ্গো অ্যাপ ইনবক্স থেকে স্ক্রিনশট 6 আগস্ট 2025 তারিখের, 4 আগস্টে প্রযুক্তিগত ত্রুটির পরে শুভেচ্ছার অঙ্গভঙ্গি হিসাবে একটি 20 ডলার বিঙ্গো বোনাস সরবরাহ করে।
গালা বিঙ্গো কিছু খেলোয়াড়কে তাদের জয়লাভ করার পরে 20 ডলার বোনাস দিয়েছিল। ক্রেডিট: রিড রাইট

তিনি তার নিজের হৃদয়বিদারক বর্ণনা করেছিলেন: “এটি আমার মধ্যে সবচেয়ে বড় জয় ছিল। আমি সবসময়ই একদিন বলেছিলাম যে আমি বড় জিতব … এবং আমি ভেবেছিলাম যে রাতটি এটি ছিল। অর্থটি আসল কারণ আমি আমার ব্যাঙ্কে ফিরে যেতে পেরেছি এবং গালা থেকে স্ক্রিনশটগুলি আমাকে আমার বিজয়কে বুদ্ধিমানের সাথে কাটাতে বলেছি।” তবে গালা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে, তিনি বলেছেন যে তাকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং “ক্ষতিপূরণ” হিসাবে কেবল 20 ডলার বিঙ্গো বোনাস দেওয়া হয়েছিল।

গালা বিঙ্গো অ্যাপ ইনবক্স থেকে স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 তারিখের, এমন একজন খেলোয়াড়কে পরামর্শ দিয়েছিল যিনি গালা বিঙ্গো অ্যাপ ইনবক্স থেকে স্ক্রিনশট 4 আগস্ট 2025 তারিখের, এমন একজন খেলোয়াড়কে পরামর্শ দিয়েছিল যিনি
গালা বিঙ্গো বার্তা একজন খেলোয়াড়কে একটি বড় প্রত্যাহারের পরে “বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করতে” সতর্ক করে। ক্রেডিট: রিড রাইট

‘জাস্ট গালা নয়’: বিঙ্গো খেলোয়াড়রা এন্টেন ব্র্যান্ডগুলি জুড়ে বিস্তৃত সমস্যাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে

কেন্টের ইডেনব্রিজের 48 বছর বয়সী নিকি ডুথওয়েট ফিয়াস্কোতে ধরা পড়া আরও একজন খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন: “তারা কীভাবে লোকদের সাথে আচরণ করে সে সম্পর্কে তারা ঘৃণ্য (জিনিসগুলি) করেছে। কিছু লোককে বেতন দেওয়া হয়েছে এবং কিছু লোক নেই, এবং আমরা সকলেই প্রমাণ পেয়েছি – এর বোঝা।”

নিক্কি বলেছিলেন যে তার অ্যাকাউন্ট হিমশীতল হওয়ার আগে তিনি 500 ডলার প্রত্যাহার করতে পেরেছিলেন। তার মা 200 ডলার প্রত্যাহার করেছিলেন, অন্যদিকে সম্প্রদায়ের অন্যরা আরও অনেক বেশি হারিয়েছেন: “অন্য কেউ £ 7,000 পেয়েছে, কারও কাছে কিছুই নেই। আপনার শর্তাদি এবং শর্তাবলীতে কীভাবে এই মেলা? হয় কোনও ত্রুটি আছে বা নেই।”

লাডব্রোকসের একটি ইমেলের স্ক্রিনশট কোনও গ্রাহককে অবহিত করে যে 4 আগস্ট 2025 -এ প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তাদের অ্যাকাউন্টটি ভুলভাবে বিঙ্গো জয়ের সাথে জমা দেওয়া হয়েছিল। ইমেলটিতে বলা হয়েছে যে যেহেতু ইতিমধ্যে তহবিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তাই লাডব্রোকগুলি ভারসাম্য সামঞ্জস্য করবে না এবং অসুবিধার জন্য ক্ষমা চায়।লাডব্রোকসের একটি ইমেলের স্ক্রিনশট কোনও গ্রাহককে অবহিত করে যে 4 আগস্ট 2025 -এ প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তাদের অ্যাকাউন্টটি ভুলভাবে বিঙ্গো জয়ের সাথে জমা দেওয়া হয়েছিল। ইমেলটিতে বলা হয়েছে যে যেহেতু ইতিমধ্যে তহবিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তাই লাডব্রোকগুলি ভারসাম্য সামঞ্জস্য করবে না এবং অসুবিধার জন্য ক্ষমা চায়।
লাডব্রোকস ইমেল একই 4 আগস্ট প্রযুক্তিগত ত্রুটি স্বীকৃতি দিয়ে ইমেল করে, কোনও গ্রাহককে তারা প্রত্যাহার করে জয়ের কথা বলতে পারে। ক্রেডিট: নিক্কি ডুথওয়েট / রিড রাইট সরবরাহ করেছেন

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সমস্যাটি “কেবল গালা নয়”। “এটি ফক্সিও। “আমি বলতে পারি লাডব্রোকস আরেকটি। এটি এর চেয়ে বড়।”

রিড রাইট স্ক্রিনশটগুলি দেখেছে যে ল্যাডব্রোকগুলিতে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং স্পষ্টতার জন্য এন্টেইনের সাথে যোগাযোগ করেছে।

2025 সালের আগস্ট থেকে একটি লাডব্রোকস অ্যাকাউন্ট লেনদেনের ইতিহাসের স্ক্রিনশট It এটি 2025 সালের আগস্ট থেকে একটি লাডব্রোকস অ্যাকাউন্ট লেনদেনের ইতিহাসের স্ক্রিনশট It এটি
লাডব্রোকস অ্যাকাউন্টের ইতিহাস বাতিল এবং পর্যালোচনা প্রত্যাহার দেখায়, উদ্বেগ উত্থাপন করে যে গালা বিঙ্গো গ্লিচ অন্যান্য এন্টেন-মালিকানাধীন ব্র্যান্ডগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারে। ক্রেডিট: নিক্কি ডুথওয়েট / রিড রাইট সরবরাহ করেছেন

এলসি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড হ’ল এন্টেন পিএলসি দ্বারা ব্যবহৃত পেমেন্ট প্রসেসিং নাম। খেলোয়াড়রা সাধারণত তহবিল জমা বা প্রত্যাহার করার সময় তাদের ব্যাঙ্কের বিবৃতিতে এটি দেখতে পেত এবং এটি গালা বিঙ্গো, ফক্সি বিঙ্গো, লাডব্রোকস এবং কোরাল ক্যাসিনো সহ একাধিক জুয়ার ব্র্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২০২৫ সালের আগস্ট থেকে একটি ফক্সি বিঙ্গো অ্যাকাউন্ট লেনদেনের ইতিহাসের স্ক্রিনশট। এটি ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে একটি ফক্সি বিঙ্গো অ্যাকাউন্ট লেনদেনের ইতিহাসের স্ক্রিনশট। এটি
ফক্সি বিঙ্গো অ্যাকাউন্টের রেকর্ডগুলি 4 আগস্টের গ্লাচের পরে বাতিল হওয়া বড় প্রত্যাহারগুলি দেখায়। ক্রেডিট: নিক্কি ডুথওয়েট / রিড রাইট সরবরাহ করেছেন

তবে কিছু খেলোয়াড় অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ থাকার কথা জানিয়েছেন। “আমাকে পাঁচ বছর ধরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে,” নিকি বলেছিলেন। অন্যরা বলেছিলেন যে অভিযোগ করার চেষ্টাগুলি অযোগ্য কর্মীদের কাছ থেকে তাদের “মানসিক স্বাস্থ্য” সম্পর্কে জুয়ার-সীমাবদ্ধ বিধিনিষেধ বা অনুপ্রবেশমূলক কলগুলির সাথে পূরণ করা হয়েছিল।

অনেকের কাছে, ফলস্বরূপ আর্থিক ক্ষতির চেয়ে বেশি ঘটেছে। নিক্কি স্বীকার করেছেন: “আমার কাছে, আমার বাবার কাছে মেইল করার জন্য £ 4,000 এর স্বপ্ন হত। এটি অবাক করে দেওয়া হত যে আমি অবশেষে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। পরিবর্তে, আমি খুব হতাশ বোধ করছি।”

১ 160০ জনেরও বেশি লোক এখন “গালা ভুক্তভোগীদের জন্য বিচার” শীর্ষক একটি ফেসবুক গ্রুপে যোগ দিয়েছে। কেউ কেউ আইনী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ জুয়ার কমিশনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

খেলোয়াড়রা বলছেন যে অনলাইন বিঙ্গোর উপর তাদের আস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বেনামে বিজয়ী কথায় কথায় বলেছিলেন: “আমি আর কখনও গালায় খেলব না They তারা আমার বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছে।”

নিক্কি যোগ করেছেন: “যতক্ষণ না তারা এমন জায়গায় এমন একটি ব্যবস্থা না পেয়ে যা প্রত্যেকের জন্য কাজ করে … আমি তাদের উপর বিশ্বাস রাখব না। আর্থিকভাবে, তাদের সাথে খেলা বন্ধ করুন।”

জুয়া কমিশন নিশ্চিত করেছে যে এটি গালা বিঙ্গো তদন্ত করছে তবে বলেছে যে অন্যান্য ব্র্যান্ড জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে এটি আরও মন্তব্য করতে পারে না। গালার মূল সংস্থা এন্টেন, যা লাডব্রোকস এবং ফক্সি বিঙ্গোরও মালিক, এখনও অবধি কেবল একটি “এর জন্য ক্ষমা চেয়েছেপ্রযুক্তিগত ত্রুটি”এবং এর শর্তাদি এবং শর্তাদি নির্দেশ করে, যা কোনও ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিজয়গুলি বাতিল করা যেতে পারে।

তবে অনেকের কাছে সেই ব্যাখ্যাগুলি ফাঁকা বেজে যায়। যেমন নিক্কি বলেছিলেন: “আপনার একজনের জন্য একটি এবং অন্যের জন্য একটির নিয়ম থাকতে পারে না every এন্টেন সম্প্রতি তার অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন জানিয়েছে, বছরে বছরে %% বৃদ্ধি দেখে, ২.63৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

রিড রাইট মন্তব্য করার জন্য প্রবেশ করতে পৌঁছেছে।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: mtaylor848 মাধ্যমে সিসি 3.0 দ্বারা আনপোর্টড / ডেভ গ্রিন / গালা বিঙ্গো – ক্রম্পটন স্ট্রিট / সিসি বাই-এসএ 2.0

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।