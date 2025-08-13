অনলাইন সুরক্ষা আইন – শাটডাউন এবং সাইট ব্লক

জেনিটোরাই ডটকম | অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ
জেনিটর এআই হ’ল একটি চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম যেখানে ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগতকৃত ভূমিকা পালন এবং কথোপকথনের জন্য এআই অক্ষরগুলির সাথে তৈরি এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন। এটি 2023 সালে চালু হয়েছিল এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, বিশেষত যারা এআইয়ের সাথে জড়িত এবং সংবেদনশীল উপায়ে আগ্রহী তাদের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, উপস্থিতি এবং সংলাপ সেটিংসের কাস্টমাইজেশনের অনুমতি দেয় এবং বিভিন্ন বৃহত ভাষার মডেল (এলএলএম) সমর্থন করে। সাইটটি 18+ পরিপক্কতার এবং এটি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ওয়েবসাইটটি যুক্তরাজ্যের বাইরে অবস্থিত। জেনিটর এআইয়ের এও 3 বা ওয়াটপ্যাডের মতো ফ্যানফিক্টন সাইটগুলির অনুরূপ একটি বিশাল সৃজনশীল সম্প্রদায় রয়েছে। অনেক লোক এই সাইটটি সৃজনশীল প্রকাশের জন্য এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করে যারা সাইটে তৈরি করা ভক্ত এবং মূল চরিত্রগুলি উপভোগ করে।
