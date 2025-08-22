কমমারসেন্ট যেমন শিখলেন, বিরল রোগে আক্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্ক রোগীদের ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে অঞ্চলগুলির ব্যর্থতার কারণে রাশিয়ায় বিচারের সংখ্যা বেড়েছে। 2024 সালে, আদালত এক বছরের আগের তুলনায় এই জাতীয় দাবিগুলি 22% বেশি বিবেচনা করেছিল। বিশেষজ্ঞরা একটি প্যারাডক্স নির্দেশ করে: সমস্যার অপ্রত্যক্ষ কারণ হ’ল গোসফন্ডের “ভাল কির্কেল” এর কার্যকর কাজ। এটি 19 বছরের কম বয়সী “এতিম” রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করে এবং এর জন্য ধন্যবাদ, এই রোগটি ক্রমবর্ধমান অক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে না। তবে প্রাপ্তবয়স্ক রোগীরা অঞ্চলগুলির যত্নে স্থানান্তরিত হয় এবং তারা কেবল নিখরচায় নিশ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে আচরণ করে। রোগী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে এই অবস্থাটি অবশ্যই অপসারণ করা উচিত, তবে তারা স্বীকৃতি দেয় যে অঞ্চলগুলিতে এখনও বিরল রোগীদের জন্য অর্থ নেই।
২০২৪ সালে, রাশিয়ান আদালত ২০২৩ সালের তুলনায় “এতিম” রোগীদের কাছ থেকে ২২% বেশি দাবী বিবেচনা করেছিল: ৯৯ এর বিপরীতে সুবিধার ও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিগুলির 127 টি মামলার তুলনায়। এই পরিসংখ্যানগুলি “কমমারসেন্ট” ও আইনজীবিদের দ্বারা ও অনাথ রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা “কমারসেন্ট” ও আইনজীবিদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল, “তিনি” রাষ্ট্রীয় ডুমা ন্যাটালিয়া স্মিরনোভের অধীনে “তিনি” ও -রোপান্টস “এর অধীনে” তিনি “ও -রোপান্টস (তিনি। ন্যায়বিচার “)। ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে এই জাতীয় ৩ 36 টি মামলা ইতিমধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে। গড়ে, আদালত প্রতি মাসে 10 টিরও বেশি অনুরূপ দাবি বিবেচনা করে।
মিসেস স্মারনোভা জোর দিয়েছিলেন যে বাদী সিংহভাগই প্রাপ্তবয়স্ক রোগী। দু’বছর ধরে তারা মোট ২২০ টি দাবি দায়ের করেছে, যখন শিশুরা “ন্যূনতম সংখ্যায়” বিষয়গুলিতে উপস্থিত হয়।
মনে রাখবেন যে 19 বছরের কম বয়সী “এতিম” রোগীরা ভাল রাজ্য তহবিলের রাজ্য বৃত্ত থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ পান। এর পরে, তাদের চিকিত্সা ফেডারেল এবং আঞ্চলিক বাজেট থেকে প্রদান করা উচিত। তদুপরি, তহবিল 96 টি রোগের রোগীদের সহায়তা করে এবং রাজ্য তাদের মধ্যে কেবল 28 টির জন্য চিকিত্সার জন্য দায়বদ্ধতা নেয়: 11 টি রোগ নির্ণয় ফেডারেল প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আরও 17 টি অঞ্চলগুলির ব্যয়ে ড্রাগ সরবরাহ করা হয়। একটি অতিরিক্ত আঞ্চলিক বিধিনিষেধ রয়েছে – সেখানে প্রথম বা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধী রোগীদের মধ্যে নিখরচায় ওষুধ স্থাপন করা হয়, যেহেতু সুবিধাটি স্থিতির সাথে আবদ্ধ, এবং চিকিত্সার কারণে নয়।
মিসেস স্মারনোয়ার মতে, সমস্ত দাবির প্রায় 78% এমন রোগগুলির সাথে সম্পর্কিত যা ২৮ টি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি হ’ল প্রথম ধরণের নিউরোফাইব্রোমাটোসিস, মেরুদণ্ডের পেশী অ্যাট্রোফি, হাইপোফসফ্যাটাসিয়া, লাইসোসোমাল অ্যাসিড লিপেজের ঘাটতি, পারিবারিক ভূমধ্যসাগরীয় জ্বর, সংক্ষিপ্ত অন্ত্রের সিনড্রোম, এক্স-লিঙ্কযুক্ত হাইপোফসফেট রিককেটস। অদ্ভুতভাবে যথেষ্ট, এই জাতীয় গুরুতর রোগ নির্ণয়ের রোগীদের প্রায়শই অক্ষমতা থাকে না এবং এর কারণে অঞ্চলগুলি থেকে বিনামূল্যে ওষুধ পেতে পারেন না। অদ্ভুতভাবে, তবে এর অপ্রত্যক্ষ কারণ হ’ল ক্রুগ সার্কেল অফ গুডের ভাল কাজ, কমারসেন্ট দ্বারা জরিপ করা বিশেষজ্ঞরা। “যত তাড়াতাড়ি শিশু থেরাপিতে যায়, আমাদের চিকিত্সার আরও ইতিবাচক ফলাফল। সুতরাং, আমরা এটিকে অক্ষমতায় আনতে পারি না,” নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস সহ রোগীদের সহায়তার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা “22/17” আনা চিস্টোপক্রাটোভা “এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যাখ্যা করেছেন।” তবে অক্ষমতার অভাবে 19 বছর পৌঁছানোর পরে, রোগী প্রায়শই ড্রাগ সমর্থন সিস্টেমের বাইরে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে তার অক্ষমতা, কাজ করতে অক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে। “
এটি ইঙ্গিত দেয় যে রাশিয়ায় নিউরোফাইব্রোমাটোসিস সহ 600 টিরও বেশি শিশুদের একটি “ভাল বৃত্ত” ব্যয় করে চিকিত্সা করা হয়। 2025 সালে, তাদের মধ্যে 37 জন 19 বছর বয়সে পৌঁছেছিল এবং তহবিলের অভিভাবকত্ব থেকে সরে এসেছিল এবং পরের বছর তাদের মধ্যে কমপক্ষে 42 জন থাকবে। মিসেস চিস্টোপ্রোডোভা অনুসারে অব্যাহত চিকিত্সা অব্যাহত রাখার প্রধান বাধা হ’ল অবিকল অক্ষমতার অবস্থা।
অল -রাশিয়ান সোসাইটি অফ রেয়ার ডিজিজের বোর্ডের চেয়ারম্যান ইরিনা মায়াসনিকোভা কোমারসেন্টকে বলেছিলেন যে রোগী সম্প্রদায় বারবার কর্তৃপক্ষের দিকে ফিরে এসেছে যে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থানের উল্লেখ ছাড়াই “এতিম” প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের জন্য থেরাপি সরবরাহ করার অনুরোধ করে, তবে এটি এখনও ফলাফল দেয়নি। “এটি প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের বিধানের সাথে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে যে এই জাতীয় ব্যক্তিদের রেজিস্টার-পূর্ণ তালিকার অভাবের কারণে কেউ থেরাপির জন্য তাদের আসল প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করতে পারে না। এটি অন্য একটি কাজ যা সমাধানের প্রয়োজন,” মিসেস মায়াসনিকোভা বলেছেন। এখনও অবধি, দেশটি “অনাথ” প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি ইউনিফাইড চিকিত্সা যত্ন ব্যবস্থা তৈরি করেনি, বাস্তবে, প্রত্যেকে নিজের জন্য লড়াই করতে বাধ্য হয়, আনা চিস্টোপ্রোডোভা সম্মত হন। তিনি পৃথকভাবে কেমেরোভো, ভোরোনেজ, নভগোরড এবং মস্কো অঞ্চলগুলি, পারম টেরিটরি এবং সেন্ট পিটার্সবার্গকে পৃথক করেছেন, যেখানে কর্তৃপক্ষগুলি “ভাল সার্কেল” এর প্রাপ্ত বয়স্ক স্নাতকদের “ধরা” দেওয়ার চেষ্টা করে: “তবে আবারও এই রোগীদের উদ্বেগের জন্য বা তৃতীয় গোষ্ঠীটি গ্রহণ করা হয় না, তবে এটি কোনও প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় গোষ্ঠীটি গ্রহণ করা হয়, তবে এটি চালিয়ে যাওয়া হয়, তবে এটি আরও কিছু অবিরতভাবে ইনস্টল করা হয়, তবে এটি চালিয়ে যাওয়া হয়।
বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্র ডুমার মতে, রোগীদের রোগীদের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রায়শই একজন বিবাদী হিসাবে হ’ল স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের তদারকি করা বিষয়গুলির নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। রোগীরা চিকিত্সা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেও দাবি দায়ের করেন – একটি নিয়ম হিসাবে, যেখানে তারা আবাসনের জায়গায় চিকিত্সা যত্ন পান। বিবাদী হিসাবে ভাল তহবিলের বৃত্তটি কেবল একটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এবং রোগীকে রোগীকে অস্বীকার করা হয়েছিল। বিশ্লেষিত সময়ের জন্য, রোগীদের 68% রোগী সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, 26% আংশিকভাবে সন্তুষ্ট, আরও 6% প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে জুডিশিয়াল সিস্টেম ডি ফ্যাক্টো আইন প্রয়োগকারী কার্যকারিতা এটির জন্য অস্বাভাবিক সম্পাদন করে, নাটাল্যা স্মারনোভা বলেছেন: “আদালতের সিদ্ধান্তটি একটি আইনী সত্য হয়ে ওঠে যা ওষুধ ক্রয়ের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জন্য একটি নির্দিষ্ট রোগীর জন্ম দেয়। অন্যদিকে এই বাধ্যবাধকতা আইনটির আদর্শ থেকে একটি অগ্রাধিকার থেকে বেরিয়ে আসে।”