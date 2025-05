অনায়াসে স্টাইলিশ মিশেল কেগান বেবি পালমা, স্বামী মার্ক রাইট এবং তার বোন নাটাল্যা সহ পরিবার হাঁটার জন্য পদক্ষেপ

শুক্রবার মিশেল কেগান অনায়াসে আড়ম্বরপূর্ণ দেখছিলেন, যখন তিনি স্বামী মার্ক রাইট, বেবি পালমা এবং মার্কের ছোট বোন নাটালিয়ার সাথে পরিবারের হাঁটার জন্য পা রেখেছিলেন।

প্রাক্তন টোই তারকা, 38, এবং অভিনেত্রী, 37, মার্চ মাসে তাদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বাবা -মা হিসাবে তাদের প্রথম কয়েক সপ্তাহ উপভোগ করছেন।

ব্রাউন লিনেন ট্রাউজার্সের এমএন্ডএসে কিছু খাবার কেনাকাটা করার জন্য তিনি একটি সাদা এবং ট্যান পিনস্ট্রাইপযুক্ত শার্টের সাথে জুটি বেঁধে মিশেলকে অবিশ্বাস্য লাগছিল।

তিনি একটি সাদা ডেনিম জ্যাকেট যুক্ত করেছিলেন এবং ওপেন-টো স্যান্ডেলগুলি বেছে নিয়েছিলেন, তিনি পালমাকে তার £ 1,200 প্রামে ঠেলে দেওয়ার সময় সর্বাধিক রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া তৈরি করেছিলেন।

শ্যামাঙ্গিনী সৌন্দর্য অ্যাকসেসরাইজ করতে সানগ্লাসের একটি চটকদার জুড়ি যুক্ত করেছে এবং তার লম্বা ট্রেসগুলি একটি মসৃণ, সোজা স্টাইলে পরেছিল।

তিনি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উন্নত করার জন্য মেকআপের এক ঝলকানো প্যালেট বেছে নিয়েছিলেন এবং তার মেয়ের কাছে সম্মতি জানিয়ে তার ঘাড়ে একটি মিষ্টি সোনার ‘পি’ নেকলেস পরেছিলেন।

এদিকে, শপিং ব্যাগগুলির চারপাশে টোটার সাথে সাথে মার্ক প্রতি ইঞ্চি বিন্দু স্বামীকে দেখছিলেন।

প্রাক্তন রিয়েলিটি স্টার কালো জোগার এবং রঙিন ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের সাথে জুটিবদ্ধ একটি ট্যান হুডিতে একটি নৈমিত্তিক চিত্র কেটেছিল।

এই ত্রয়ীটি উচ্চ আত্মার মধ্যে রয়েছে বলে মনে হয়েছিল, নাটালিয়া পারিবারিক আউটিংয়ের সময় পালমার প্রামকে ধাক্কা দেওয়ার সময় ঘুরে বেড়াতে পেরে আনন্দিত হয়।

24 বছর বয়সী নাটাল্যাও এটিকে নৈমিত্তিক রেখেছিলেন কারণ তিনি তার ভাগ্নির সাথে শপিং ভ্রমণের জন্য একটি অল-ধূসর ট্র্যাকসুট বেছে নিয়েছিলেন।

এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দম্পতি ম্যালোরকার সাথে তাদের শক্তিশালী লিঙ্কগুলির কারণে পালমা নামটি বেছে নিয়েছিলেন, তাদের গর্ভাবস্থার জন্য তাদের গর্ভাবস্থার গন্তব্য এবং সেটিং ফটোশুট প্রকাশ করে।

মিশেল ২০১৫ সালের মে মাসে মার্ককে বিয়ে করেছিলেন এবং দম্পতি তারা স্ক্র্যাচ থেকে নির্মিত একটি এসেক্স মেনশনে একসাথে থাকেন।

তার হার্ট প্রাতঃরাশের শোতে তার সেরা বন্ধু এবং সহকর্মী বাবা অলি মুরসের সাথে চ্যাট করে ট্যুই তারকা মার্ক স্মরণ করেছিলেন যে মুহুর্তে তিনি তার নবজাতক মেয়েকে নিজের বাহুতে ধরেছিলেন।

Mark fought back emotions as he said: ‘ Mate, it’s actually hard to put into words.

‘এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যা আমি যা ভাবি তা হ’ল তবে স্পষ্টতই, টুপিগুলি আমার স্ত্রীর কাছে চলে যায় সে একজন পরম অতিমানবিক, এই শিশুটিকে পৃথিবীতে আনার জন্য সুপারহিরো’ ‘

তিনি এসেক্সে সামারি চেহারাটি প্রদর্শন করার সাথে সাথে মিশেল জ্বলজ্বল করছিল

মিশেল এবং নাটাল্যা তারা রাস্তায় প্রমকে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে কথোপকথনে গভীর বলে মনে হয়েছিল

এটা বিশ্বাস করা হয়

মিশেলের প্রতি তাঁর প্রশংসা ভাগ করে, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘এটি আপনাকে উপলব্ধি করে তোলে যে আমাদের মমরা আমাদের জন্য কী করেছে এবং আমার ইতিমধ্যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা তৈরি করে এবং মহিলাদের কী হতে হয়েছিল।

‘এটি বিশ্বের সেরা অনুভূতি। আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মুখটি দেখে খুব উত্তেজিত। ‘

প্রথম মুহুর্তে তিনি পালমাকে ধরে রেখেছিলেন, তিনি আরও বলেছিলেন: ‘সেই মুহুর্তে যখন আমি তাকে আমার বাহুতে ধরেছিলাম, তখন এটি এখন আমাকে আবেগময় করে তোলে।

‘আমি মনে করি অন্য সমস্ত কিছু উইন্ডো থেকে বেরিয়ে যায় এবং এটি আমাকে বুঝতে পেরেছিল যে জীবনটি কী এবং আমার ছোট বাচ্চা পালমা আমি আপনাকে অনেক ভালবাসি এবং আমি আপনার সাথে আমার বাকী জীবন কাটাতে অপেক্ষা করতে পারি না।

‘এটি একটি খুব বিশেষ অনুভূতি। আমি সত্যিই এটি কথায় বলতে পারি না। আমরা কিছুটা সময় অপেক্ষা করেছি, আমরা আমাদের স্বপ্ন এবং আমাদের কেরিয়ারকে তাড়া করেছি এবং এখন আমরা এখানে আছি। আমরা একটি বাচ্চা পেয়েছি। ‘

মিশেল স্ট্র্যাপলেস ব্ল্যাক জাম্পসুটে চাঞ্চল্যকর কিছুই দেখতে না দেওয়ার পরে এটি আসে কারণ তিনি হ্যাভ হার্ট গালায় ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপগুলির জন্য পোজ দিয়েছিলেন।

বেবি পালমাকে স্বাগত জানানোর পরে তিনি তার ‘প্রথম রাত আউট’ উপভোগ করার সাথে সাথে অভিনেত্রী সমস্ত হাসি পেয়েছিলেন।

মিশেল আড়ম্বরপূর্ণ এক-পিসে তার আশ্চর্যজনক চিত্রটি দেখিয়েছিলেন এবং তার ফ্রেমটি একজোড়া বিশাল হিলের মধ্যে উন্নীত করেছেন।

লো আপের মধ্যে তার দীর্ঘ শ্যামাঙ্গিনীকে স্টাইলিং করে, নেটফ্লিক্স তারকা একটি ঝলমলে টেনিস নেকলেস এবং সমন্বিত রিংগুলির সাথে অ্যাক্সেসরাইজড।

এই দম্পতি পালমার জন্মের পর থেকে পারিবারিক সময় উপভোগ করছেন

তারা ইনস্টাগ্রামে বিশ্বে পালমার প্রথম কয়েক সপ্তাহের মিষ্টি স্ন্যাপশটগুলি ভাগ করে নিচ্ছে

চ্যারিটি গালায় ফটোগুলির জন্য পোজ দেওয়ার সময় মিশেল তার দৃষ্টিনন্দন হাসিটি ঝলকিয়েছিলেন, যা তার শ্যালিকা জেসিকা রাইটের দ্বারা নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

টেন পাউন্ড পোমস তারকা মার্টিনিতে চুমুক দেওয়ার সময় তার বিলাসবহুল টেবিল প্লেস সেটিংয়ের একটি ছবিও ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি লিখেছিলেন: ‘ @দ্যব্রম্পটোনফাউন্টেনের একটি দুর্দান্ত রাত ছিল একটি হার্ট গালা।

‘আমার শ্যালিকা @জেসওয়াইট 7777 এর কাছে বিশাল অভিনন্দন যারা এইরকম হৃদয়গ্রাহী এবং কার্যকর ইভেন্টটি সংগঠিত করতে এত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ঘরে প্রেম এবং সমর্থন অবিশ্বাস্য ছিল ‘।

দাতব্য ইভেন্টের আগে 5-তারকা হোটেলে একটি মিষ্টি ছবির জন্য পোজ দেওয়ার সময় এই দম্পতিটি প্রিয়জন দেখতে লাগছিল।

মার্ক এমএন্ডএস থেকে একটি কালো টাক্সিডোতে একটি ড্যাপার চিত্র কেটেছিলেন এবং ক্যামেরার জন্য তার ঝলমলে সাদা হাসি ঝলমল করে।

ইনস্টাগ্রামে স্ন্যাপটি ভাগ করে, মার্ক লিখেছেন: ‘মম এবং বাবা সবেমাত্র স্ক্রাবড হয়ে গেছেন, আমাদের প্রথম রাতের জন্য প্রস্তুত’