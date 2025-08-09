অনিট্টা কনে? জে বালভিন দ্বারা প্রকাশিত রিং সহ ছবি গুজব উত্থাপন করে

শিল্পী ব্যবসায়ী ইয়ান বোর্তোলানজার সাথে একটি সম্পর্ক বেঁচে আছেন
সংক্ষিপ্তসার
অনিটাকে জে বালভিনের পোস্টে একটি পোস্ট পরতে দেখা গেছে, যা আয়ান বোর্তোলানজার সাথে একটি সম্ভাব্য ব্যস্ততার পরামর্শ দিয়েছে, তবে গায়ক এখনও তথ্যটি নিশ্চিত করেননি।
অনিট্টা কি নিযুক্ত? তিনি লিখেছিলেন যে কলম্বিয়ার গায়ক জে বালভিন তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজের চিত্রগুলিতে একটি রিং ব্যবহার করে ভাগ করেছেন, এতে নিযুক্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন: “চিয়ার্স, আমি আপনাকে বিয়েতে দেখি,” তিনি লিখেছিলেন। যাইহোক, গায়ক নিজেই প্রকাশ্যে নিশ্চিত হননি যে তিনি সত্যিই বিয়ে করবেন কিনা।
অনিট্টা এবং তার প্রেমিক আয়ান বোর্তোলানজা, ক্রীড়া খাতের সান্তা ক্যাটারিনা উদ্যোক্তা, কার্নিভাল আমলে এই বছরের শুরুর দিকে এই সম্পর্কটিকে অফিসিয়াল করেছিলেন।
“ডাউনটাউন” গানে একসাথে কাজ করা এই দুই শিল্পীও বালভিন তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভাগ করে নেওয়ার একটি সভায় ছবি তোলেন।
অনিট্টা ২০১ 2017 সালে বিয়ে করেছিলেন, যখন তিনি অ্যামাজন ফরেস্টে থিয়াগো ম্যাগালহিসের সাথে তার প্রথম বিবাহের অনুষ্ঠানটি করেছিলেন, “ইজ দ্য দ্য ফর মাই” এর ক্লিপটির চিত্রগ্রহণের সময়।
এখনও অবধি, গায়ক তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি।