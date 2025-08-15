অনিতা টাকার সাথে শুক্রবার ফোকাস: প্রাক্তন গুশ কাটিফের বাসিন্দা বাড়িতে যেতে আগ্রহী

ইস্রায়েলের নতুন পডকাস্ট সিরিজের টাইমসে আপনাকে স্বাগতম, শুক্রবার ফোকাস। প্রতি শুক্রবার, হোস্টে যোগ দিন ডেপুটি এডিটর আমান্ডা বোর্চেল-এবং বিশ্বকে স্পিন করে এমন খবরের পিছনে কী রয়েছে তার মধ্যে গভীর ডুব দেওয়ার জন্য।
এই সপ্তাহে, 20 বছর আগে ইস্রায়েল গাজা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সূচনা হিসাবে, আমরা সাবেক ব্রুকলিনাইট অনিতা টাকার (, ৯) এর সাথে কথা বলি, যিনি ১৯ 1977 সালে নেজার হাজানিকে বসতি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন এবং ২০০৫ সালে তার স্বামী, শিশু ও নাতি -নাতনিদের পাশাপাশি তার বাড়ি থেকে জোর করে সরানো হয়েছিল।
স্নেহের সাথে “দ্য সেলারি লেডি” নামে পরিচিত তার বিকাশমান গুশ কাটিফ ফার্মের কারণে, টাকার বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে তার ছোট বাচ্চারা নেজার হাজানীর বন্ধ্যা জমিতে তাদের তাঁবু খোঁচাগুলি সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যখন তিনি তাদের আবর্জনা ব্যাগের উপর দিয়ে “স্লেডিং” দেখেন।
এই একই জড় বালি বাসিন্দাদের তাদের ট্রেডমার্ক, বাগমুক্ত গুশ কাটিফ শাকসব্জীকে নতুন কৃষি প্রযুক্তি-ড্রিপ সেচ দিয়ে বাড়ানোর অনুমতি দেয়।
তিনি তার আরব প্রতিবেশীদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেছেন – যতক্ষণ না “শান্তি” কথা আসে এবং পিএলও নেতা ইয়াসের আরাফাতের ক্ষমতায়নের কথা আসে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে একবার আরাফাত গাজায় একটি পাদদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ডির আল-বালার নেতৃত্বকে ফাঁসি দিয়েছিলেন, যারা টাকার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন।
তিনি এই সন্ত্রাসের আক্রমণ সম্পর্কে কথা বলেছেন যে সম্প্রদায়টি শোষিত হয়েছে, তবে তাদের সম্প্রদায় ইস্রায়েলের বাকী জমি রক্ষা করছে এমন আদর্শিক বিশ্বাস।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারনের গাজা থেকে একতরফা টানার ঘোষণাটি বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে এসেছিল এবং আমরা শুনি যে যুবকরা কীভাবে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল।
তবে পুলআউটের পরে, প্রাক্তন গুশ কাটিফের বাসিন্দারা দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা অনুভব করেছিলেন যে তাদের ক্ষতিপূরণ পেতে এবং তাদের জীবন পুনর্নির্মাণের জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। টাকার এবং মূল বন্দোবস্তের বেশিরভাগ অংশ নেজার হাজানিকে সাত বছর পরে ইস্রায়েল রাজ্যের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়েছিল, তবে যেমনটি তিনি বলেছেন, এগুলি তাদের “ঘর”, তারা তাদের “ঘর” নয়।
টাকার গাজা স্ট্রিপটি পুনর্বাসনের জন্য সম্প্রদায়ের আকুলতার সাথে কথা বলেছেন এবং সম্ভাব্য পুনর্বাসকরা সুযোগের উইন্ডো হিসাবে কী দেখেন তার সময় ইস্রায়েলি সরকারকে কীভাবে কংক্রিটের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।
