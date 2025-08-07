অনিতা ডান কে? দীর্ঘকালীন ডেমোক্র্যাট অপারেটিভ বিডেন অটোপেন প্রোবের হাউস প্যানেল দ্বারা গ্রিল করা হচ্ছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি মানসিক অবক্ষয়ের প্রমাণ covered েকে রেখেছে কিনা, এবং তার পূর্ণ সচেতনতা ছাড়াই অটোপেনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিনা তা তদন্ত করে, প্যানেল তদন্ত করে হাউস ওভারসাইট কমিটির সামনে উপস্থিত দশম প্রাক্তন বিডেন প্রশাসনের সহায়তাকে অনিতা ডান হ’ল।
ডান দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক অপারেটিভ যিনি কয়েক দশক ধরে শীর্ষ বামপন্থী পরিসংখ্যান এবং কারণগুলির জন্য যোগাযোগ পরিচালনা করেছেন।
১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে ডেমোক্র্যাটিক সিনেটরিয়াল ক্যাম্পেইন কমিটি সিনেট ডেমোক্র্যাটস ক্যাম্পেইন আর্মের যোগাযোগ পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি সম্ভবত প্রথম বিডেনের সাথে জড়িত ছিলেন।
বিডেনের হোয়াইট হাউস মেয়াদে যোগাযোগ নীতি গঠনের ক্ষেত্রে ডান একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ২০২৪ সালে তাকে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে তিনি মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
তার স্বামী, আইনজীবী রবার্ট বাউর, বিডেনের কক্ষপথে একটি ব্যক্তিত্ব হিসাবেও পরিচিত – তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানা গেছে।
“যদি এটি পাঁচ জনের একটি কক্ষ হয় তবে অনিতা এবং বব তাদের মধ্যে দু’জন,” নামহীন প্রাক্তন হোয়াইট হাউসের সহযোগী বলেছেন 2023 সালের জানুয়ারিতে এনবিসি নিউজ।
তবে বিডেনের চেনাশোনাতে অন্যের সাথে তার সম্পর্ক মাঝে মাঝে বিশেষত তাঁর চার বছরের মেয়াদ শেষে পাথুরে ছিল বলে জানা গেছে।
এনবিসি নিউজ ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে যে বিডেন পরিবারের সদস্যরা এখনকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার বিপর্যয়কর বিতর্ক থেকে রাষ্ট্রপতি ডান এবং বাউরকে বরখাস্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যদিও হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ জেফ জিয়েন্টস সেই সময়টিতে আউটলেটকে একটি বিবৃতিতে “ভিত্তিহীন ও অপমানজনক গুজব” বলে প্রতিবেদনগুলি বরখাস্ত করেছেন।
বিশেষত হান্টার বিডেনের সাথে তার সম্পর্ক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির একমাত্র জীবিত পুত্র, একাধিক অনুষ্ঠানে স্পটলাইটে রয়েছেন।
ডান ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি অনুষ্ঠানের সময় রাষ্ট্রপতির পুত্র হান্টারের ক্ষমা পরিচালনার সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তিনি “আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণ” হিসাবে বর্ণনা করে “সময়” এবং “যুক্তি” এর সাথে একমত নন।
“এই ক্ষমাটি যদি সহানুভূতির প্রসঙ্গে শব্দটির শেষে করা হত, তবে অনেক ক্ষমা যেভাবে করা হবে, আমি নিশ্চিত, এবং অনেক যাত্রা করা হবে, আমি মনে করি এটি একটি আলাদা গল্প হত,” ডান ডুন নিউ ইয়র্ক টাইমস প্যানেলকে বলেছে ডিলবুক সামিট 2024 এ।
“সুতরাং, আমি বলব, আমি এখানে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের সাথে একেবারে একমত হয়েছি। আমি যেভাবে এটি করা হয়েছিল তার সাথে আমি একমত নই, আমি সময়টির সাথে একমত নই, এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণে আমি স্পষ্টভাবে একমত নই।”
হান্টার, ইতিমধ্যে, ইউটিউব শো চ্যানেল 5-তে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারের সময় ডেমোক্র্যাটিক কর্মীদের বিরুদ্ধে একটি তিরাডের সময় সম্প্রতি নাম-চেকড ডানকে নামকেন্দ্রিক।
তিনি বলেছিলেন যে ডান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষে কাজ বন্ধ করে দেওয়া “40 ডলার বা $ 50 মিলিয়ন” করেছেন, ডেভিড অ্যাক্সেলরড এবং জেমস কারভিলের মতো অন্যদের সমালোচনা করে আরও এগিয়ে চলেছেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, তবে ডান তাদের মধ্যে ছিলেন যারা তাঁর বিতর্কের পরে বিডেনকে রক্ষা করেছিলেন – সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের প্রতিক্রিয়াটির সমালোচনা করার সময়।
“এটি একটি খারাপ বিতর্ক ছিল, তবে এটি অবশ্যই ভোটারদের ক্ষেত্রে একেবারেই বিপর্যয়কর বোধ করেনি,” ডান বলেছেন রাজনীতিবিদ ম্যাগাজিন 2024 আগস্টে, উল্লেখ করে যে তিনি আসল সময়ে ভোটারদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার সময় বাড়িতে বিতর্কটি দেখছিলেন।
ডান বলেছেন, “জো বিডেনের উপর অনির্বচনীয় নেতিবাচক, ভয়াবহ হামলার 24 দিনের পরিবর্তন কী ছিল তার নিজের দল এবং সংবাদমাধ্যম থেকে।”
তিনি সেই সাক্ষাত্কারে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন, বিডেনের জনগণের সমালোচনা “বুলিং” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি তাদের ভোটারদের চেয়ে মিডিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
“(টি) তিনি এখনও এটিকে মোটেও সমর্থন করেননি। আমরা এটি দেখছিলাম এবং আমরা বিশাল পরিবর্তনগুলি দেখছিলাম না। তবে আমরা প্রেসে এমন একটি পরিবেশ দেখছিলাম যা কেবল অবিচ্ছিন্নভাবে নেতিবাচক ছিল।
“আমি একটি ইভেন্টের জন্য (বিডেন) সাথে উইসকনসিনে গিয়েছিলাম, এবং লোকেরা এই বুলিং সম্পর্কে খুব দৃ strongly ়ভাবে অনুভব করেছিল। তারা এটি পছন্দ করে না, এবং ভোটাররা এটি পছন্দ করেন না। তারা অনুভব করেছিলেন যে এটি অন্যায় এবং এটি ভুল ছিল।
বিডেনের ২০২০ প্রচারে এবং পরে সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর হোয়াইট হাউসে যোগদানের আগে ডান তার ২০০৮ এবং ২০১২ উভয় প্রচারকেই সহায়তা করেছিলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন।
তিনি এবং তাঁর স্বামী উভয়ই ওবামা প্রশাসনে কাজ করেছিলেন। ডান ২০০৯ সালে হোয়াইট হাউস যোগাযোগ পরিচালক এবং বাউরকে ২০১০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের পরামর্শদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফার্ম এসকেডিকে, পরামর্শদাতা হিসাবে তার আগে এবং পরে সময় কাটিয়েছেন ডুন, এ সময় প্রশ্ন উত্থাপন বাইরের অভিনেতা এবং ওবামার অভ্যন্তরীণ বৃত্তে উভয়ের সাথে তার প্রভাব সম্পর্কে।
নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০১২ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে যে তার যোগাযোগের চাকরিটি সেখানে রেখে যাওয়ার পর থেকে ডান 100 টিরও বেশি বার পরিদর্শন করেছিলেন।
এই প্রতিবেদনে হোয়াইট হাউসের আধিকারিকরা ডান বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগ্রহের কোনও দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে।
বিডেনের হোয়াইট হাউস ছাড়ার পরে, ডান প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের স্বল্পস্থায়ী ২০২৪ প্রচারে মূল ভূমিকা নিতে এগিয়ে যান।
তিনি তখন থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে এসকেডিকে ফিরে এসেছেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।