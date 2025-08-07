অনিতা ডান বিডেন জ্ঞানীয় স্বাস্থ্য তদন্তে ফক্স নিউজের প্রশ্নগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডেমোক্র্যাটিক স্ট্র্যাটেজিস্ট অনিতা ডান, যিনি বৃহস্পতিবার হাউস ওভারসাইট কমিটি দ্বারা রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের জ্ঞানীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে গ্রিল করা হয়েছিল, তিনি তার সাক্ষাত্কার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফক্স নিউজের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
ফক্স নিউজের সিনিয়র জাতীয় সংবাদদাতা আয়েশাহ হাস্নি একটি লিফটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ডানকে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।
“মিসেস ডান, আপনি কি আমাদের জন্য একটি দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? আপনি কি রাষ্ট্রপতি বিডেনের জন্য একটি জ্ঞানীয় পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে ছিলেন?” হাসনি জিজ্ঞাসা করলেন, যদিও ডান উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
“আপনি কি জ্ঞানীয় পরীক্ষা থেকে কোনও ফলাফল ভাগ করে নেওয়ার ভয় পেয়েছিলেন? আপনি যদি কোনও জ্ঞানীয় পরীক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন তবে যদি ডাক্তার এটি অনুমোদন করতেন?” হাসনি জিজ্ঞাসা করতে লাগল। “আপনি কি মনে করেন যে রাষ্ট্রপতি আরও চার বছরের জন্য সেবা করার উপযুক্ত ছিলেন?”
অনিতা ডান কে? বিডেন কনফিডেন্টে যিনি হান্টারের সাথে সংঘর্ষে ঘরের অটোপেন প্রোবের সাথে গ্রিল করেছেন
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইতে ডান্নি অ্যান্টনি বার্নালের তাকে অসাধু হিসাবে চিহ্নিত করার প্রতিক্রিয়া ছিল কিনা তাও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন হ্যাসনি।
“আপনি কি বিডেন পরিবারের প্রতি অসাধু?” হাসনি জিজ্ঞাসা করলেন। “মিসেস ডান, কেন ভোটাররা হোয়াইট হাউসে ডেমোক্র্যাটদের উপর নির্ভর করবে?”
ডান কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি। লিফটের দরজা তার পিছনে বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে হাসতে হাসতে উপস্থিত হয়েছিল।
ভেটেরান বিডেন ইনসাইডার অনিতা ডান হাউস ওভারসাইট অটোপেন প্রোবে উপস্থিত হওয়ার জন্য
ডান রাষ্ট্রপতি বিডেনের অন্যতম শীর্ষ পরামর্শদাতাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যদিও তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রচারের শেষের কাছাকাছি প্রতিবেদনগুলি দুজনের মধ্যে উত্তেজনা নির্দেশ করেছে।
হাউস ওভারসাইট কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কমার, আর-কি।, এবং কমিটির আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার ডাননের সাথে সাক্ষাত করেছেন, তাকে 10 তম প্রাক্তন হোয়াইট হাউসের আধিকারিককে প্যানেলের সামনে হাজির করার জন্য পরিণত করেছেন। বিডেনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি জ্ঞানীয় অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি গোপন করে কিনা তা নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল – এবং অটোপেনের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত কার্যনির্বাহী পদক্ষেপগুলি তার সচেতনতা ছাড়াই অনুমোদিত ছিল কিনা।
সাবপোয়েনড সাক্ষীদের বিপরীতে, ডান কমিটির আইনজীবীদের সাথে একটি প্রতিলিপি সাক্ষাত্কারের জন্য স্বেচ্ছায় হাজির হন, যা বেশ কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের এলিজাবেথ এলকিন্ড এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।