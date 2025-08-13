‘অনিশ্চয়তা একমাত্র জিনিস যা নিশ্চিত’: সাস্ক। কৃষকরা ক্যানোলায় চীনা দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানায়

ক্যানোলা নির্মাতারা বলেছেন যে তারা কানাডার সাথে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধে চীনের সর্বশেষ পদক্ষেপ নিয়ে অবাক হয়নি।
সাসকাচোয়ানের কৃষি প্রযোজক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিল প্রাইবাইলস্কি বলেছেন, “এই দিনটি আসার প্রত্যাশা ছিল প্রত্যেকেই।
মঙ্গলবার, চীনের বাণিজ্য মন্ত্রক গত বছর বিরোধী তদন্তের পরে কানাডিয়ান ক্যানোলা বীজের উপর 75৫.৮ শতাংশ প্রাথমিক শুল্ক ঘোষণা করেছে।
চীন দাবি করেছে যে চীনা বাজারে কানাডিয়ান ক্যানোলার “ডাম্পিং” তার ঘরোয়া ক্যানোলা তেলের বাজারকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।
তদন্ত – এবং 100 শতাংশ শুল্ক মার্চ মাসে কানাডিয়ান ক্যানোলা তেল এবং খাবারের জন্য আদায় করেছে – চীনা বৈদ্যুতিক যানবাহনগুলিতে কানাডার 100 শতাংশ শুল্কের প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালু করা হয়েছিল।
অটোয়া বলেছেন যে চীন সেপ্টেম্বর অবধি, যখন তার তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়, দায়িত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, তবে এটি ছয় মাসের মধ্যে সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে পারে।
‘মাঝখানে ধরা’
যদিও ক্যানোলা শুল্কের সর্বশেষতম রাউন্ডটি প্রত্যাশিত ছিল, এটি প্রাইবাইলস্কির মতো প্রযোজকদের জন্য প্রক্রিয়াটিকে কম হতাশায় পরিণত করে না।
তিনি রেজিনার প্রায় ১5৫ কিলোমিটার উত্তর -পূর্বে ইয়র্কটন, সাস্কের কাছে সিবিসি নিউজের সাথে কথা বলে বলেছিলেন, “আমরা মনে করি যে আমরা এমন একটি বাণিজ্য যুদ্ধের মাঝখানে ধরা পড়েছি যা আমরা চাইনি, বা শুরু করি না বা কোনও প্রভাব ফেলতে চাইনি।”
একাধিক কৃষি ও ক্যানোলা অ্যাসোসিয়েশন বলছে চীনের পদক্ষেপ কার্যকরভাবে কানাডিয়ান ক্যানোলা চীনা বাজারের বাইরে বন্ধ করে দিয়েছে।
কানাডার ক্যানোলা কাউন্সিল অনুসারে, চীন ক্যানোলা বীজের বৃহত্তম বাজার এবং কানাডিয়ান ক্যানোলার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার।
সর্বশেষ কাউন্সিল দ্বারা সরবরাহিত ডেটা 2024 সালে কানাডার ক্যানোলা রফতানি দেখায় চীনে রফতানি মোট $ 4.9 বিলিয়ন।
আপাতত, নির্মাতারা সতর্কতার সাথে ক্যানোলার দাম দেখছেন।
কানাডা ক্যানোলা গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী রিক হোয়াইট বলেছেন, এই দামগুলি কেমন হতে পারে তা বলা খুব তাড়াতাড়ি। তবে আগামী সপ্তাহগুলিতে এই মৌসুমের ফসলের ফসল চলার সাথে সাথে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এটি “অর্থনৈতিকভাবে বেদনাদায়ক” হতে চলেছে, তিনি বলেছিলেন।
হোয়াইট বলেছিলেন, “দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সরবরাহ করার সুযোগটি সম্ভবত ধীর হয়ে যাবে এবং এটি পরের বছরের জন্য এখানে মোটামুটি রাস্তা হতে পারে,” হোয়াইট বলেছিলেন।
প্রাইবাইলস্কি সম্মত হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে অনেক প্রযোজককে সম্ভবত তাদের পণ্যগুলি ক্ষতির মধ্যে বিক্রি করতে হবে।
সাসকাচোয়ান প্রিমিয়ার স্কট মো প্রদেশের প্রযোজকদের উপর নতুন শুল্কের প্রভাবগুলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
মঙ্গলবার সাসকাটুনে বক্তব্য রেখে মো বলেছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির কাছে ইস্যুতে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য এবং এটি “অবিলম্বে মোকাবেলা করেছেন” বলে কাছে পৌঁছেছেন।
মো বলেন, কানাডিয়ান ক্যানোলা সেক্টর ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্পের চেয়ে বড়।
“আমাদের ফেডারেল সরকার একটি 43 বিলিয়ন ডলার ক্যানোলা শিল্পকে ত্যাগ করতে পারে না, সেই শিল্পে 200,000 কাজ যা মূলত পূর্ব কানাডায় অবতরণকারী বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্পকে রক্ষা করার জন্য, পশ্চিমা কানাডার ন্যায্যতাতে ভিত্তি করে, মূলত পূর্ব কানাডায় অবস্থিত,” মো বলেছেন।
জুনের গোড়ার দিকে, কানাডিয়ান এবং চীনা বাণিজ্য মন্ত্রীরা বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
একটি পোস্টে সোশ্যাল মিডিয়া মঙ্গলবারচীনা বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, উভয় দেশের কর্মকর্তারা চার দিন আগে বৈঠক করেছেন এবং বাণিজ্য ও সহযোগিতা আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
প্রধানমন্ত্রীর অফিস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে চীনের সর্বশেষ ক্যানোলা শুল্ক সম্পর্কে মন্তব্য স্থগিত করেছে, যারা তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
সাসকাচোয়ান বিরোধী এনডিপির নেতা কারলা বেক মোকে অবিলম্বে চীন সফর করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি রেজিনায় বলেছিলেন, “এই মুহুর্তে আমরা যে স্তরের হুমকির স্তরটি দেখছি, তা আমার কাছে কোনও ধারণা নেই যে আমরা আজ এই অফিসটি ব্যবহার করছি না এটি মোকাবেলায়,” তিনি রেজিনায় বলেছিলেন।
মো বলেছেন, তিনি কার্নির সাথে চীনে একটি বাণিজ্য মিশনে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত। সাসকাচোয়ানের সাংহাইতে একটি ট্রেড অফিস রয়েছে এবং মো 2018 সালে সেখানে গিয়েছিলেন।
চীন কানাডিয়ান ক্যানোলার শীর্ষ আমদানিকারক হিসাবে রয়ে গেছে, তবে এটি কানাডায় কয়েকটি বৈদ্যুতিক যানবাহন রফতানি করে।
তারা বাড়িতে পরিকল্পিত বিনিয়োগ রক্ষা করে এই যুক্তি দিয়ে চীনা বৈদ্যুতিক যানবাহনগুলিতে কানাডা তার শুল্ককে ন্যায়সঙ্গত করেছে। কানাডাও তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেনের অনুরূপ পদক্ষেপের সাথে মেলে, যিনি আমেরিকান শুল্কের সাথে চীনা ইভিএসকে আঘাত করেছিলেন।
কম শ্রম ও পরিবেশগত মান এবং রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির কারণে কিছুটা হলেও উত্তর আমেরিকার তৈরি ইভিএসের তুলনায় চাইনিজ ইভিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা।
ন্যাশনাল ফার্মার্স ইউনিয়নের গবেষণা ও নীতি পরিচালক ক্যাথি হোলসল্যান্ডার বলেছেন যে সর্বশেষ ক্যানোলা ঘোষণাটি আদর্শ না হলেও কানাডিয়ানদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়।
সাসকাটুনে বক্তব্য রেখে হল্টসল্যান্ডার বলেছিলেন যে বাজারে রফতানি করতে ক্যানোলা বিক্রি অক্টোবর পর্যন্ত সত্যই শুরু হয় না। তার মানে প্রভাবটি তাত্ক্ষণিক নাও হতে পারে।
হল্টসল্যান্ডার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে সর্বশেষ ঘোষণাটি একটি আলোচনার কৌশল এবং এটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা যেতে পারে।
“রাজনীতি অত্যন্ত জটিল এবং অনির্দেশ্য। আমি মনে করি অনিশ্চয়তা এখন একমাত্র বিষয় যা নিশ্চিত।”