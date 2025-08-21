You are Here
অনুপযুক্ত খাদ্য সঞ্চয়স্থান খাবারকে বিষাক্ত সময়ের বোমাতে পরিণত করে
অনুপযুক্ত খাদ্য সঞ্চয়স্থান খাবারকে বিষাক্ত সময়ের বোমাতে পরিণত করে

পুষ্টিবিদ সতর্ক করেছেন ঘরের তাপমাত্রার খাবার বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে

ঘরের তাপমাত্রায় সঞ্চিত খাবারগুলি দ্রুত ব্যাকটিরিয়া এবং টক্সিনগুলির জন্য একটি প্রজনন জমিতে পরিণত হতে পারে, যার ফলে মারাত্মক বিষক্রিয়া দেখা দেয়, পুষ্টিবিদ নাদেজদা চের্নিশোভা সতর্ক করে দেয়।

রান্না করা খাবারগুলি সর্বোচ্চ ঝুঁকি তৈরি করে

থেরাপিস্ট, ভ্যালোলজিস্ট এবং পুষ্টিবিদ নাদেজদা চের্নিশোভা সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা প্রভদা.রু রেফ্রিজারেশনের বাইরে রাখা খাবারগুলি বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত তাপ প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই গ্রাস করা। উষ্ণ এবং আর্দ্র পরিবেশে, মাইক্রোবায়াল বৃদ্ধি দ্রুত ত্বরান্বিত হয়।

“একবার জীবাণুগুলি অন্ত্রগুলিতে প্রবেশ করলে তারা অন্ত্রের দেয়ালগুলিতে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং জ্বালা সৃষ্টি করতে শুরু করে – যা আমরা অন্ত্রের সংক্রমণ হিসাবে উল্লেখ করি,” তিনি বলেছিলেন। “লক্ষণগুলির মধ্যে বমি বমি ভাব, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া এবং জ্বর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে মানবদেহে পৌঁছানোর আগেও এই জীবাণুগুলি ইতিমধ্যে আমাদের জন্য বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক বিপাকীয় উপজাতগুলি তৈরি করতে পারে।”

খাদ্যজনিত বিষাক্ত সংক্রমণের জন্য সতর্কতা প্রয়োজন

এই টক্সিনগুলির কারণে, চের্নিশোভা জোর দিয়েছিলেন, এই জাতীয় শর্তগুলি কেবল অন্ত্রের সংক্রমণ হিসাবে নয় বরং খাদ্যজনিত বিষাক্ত সংক্রমণ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কাটা তরমুজটি 24 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা উচিত নয়, যদিও এটি 12 এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল গ্রাস করা হয়েছে।

রেফ্রিজারেশন সুরক্ষার গ্যারান্টি নয়

চেরিশোভা রেডিমেড সালাদ, ক্রিম-ভরা প্যাস্ট্রি এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক আইটেম কেনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। এমনকি একটি রেফ্রিজারেটরে, এই পণ্যগুলি বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়াগুলি আশ্রয় করতে পারে। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাতারাতি বাম স্যুপ বা অন্যান্য রান্না করা খাবারগুলি অবশ্যই একচেটিয়াভাবে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খাওয়ার আগে একটি ফোঁড়াতে আনতে হবে।

“যদি স্বাদটি পরিবর্তিত হয়, যদি কোনও টক নোট, ফোমিং, বা ফিজি উপস্থিতি থাকে – তা অবিলম্বে এটিকে সরিয়ে দেয়,” পুষ্টিবিদকে সতর্ক করেছিলেন।

অবশেষে, তিনি যোগ করেছেন যে এমনকি উপকারী ব্যাকটিরিয়াযুক্ত গাঁজানো দুগ্ধজাত পণ্যগুলি ফ্রিজের বাইরে রেখে দেওয়া উচিত নয়।

