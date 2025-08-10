অনুমান করুন এই অনুরাগী প্রিয় অভিনেত্রী কে!

অনুমান করুন
ভক্ত-প্রিয় অভিনেত্রী!
প্রকাশিত
2025
Tmz.com
দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি অদ্ভুত সপ্তাহান্তে হবে … এবং আপনি যদি এই সেলিব্রিটি কে তা অনুমান করতে না পারেন তবে এটি আরও অদ্ভুত হবে!
আমরা এই অভিনেত্রীকে ধরেছিলাম-যিনি “হ্যালোইন” এবং “ট্রু লাইস” এর মতো ফ্লিকগুলিতে তার হাড় তৈরি করেছিলেন, যদি আপনার কোনও ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয়-যখন তিনি তার অভিনয়গুলিতে একটি বহুল প্রতীক্ষিত সিক্যুয়াল প্রকাশের আগে তার আদরের অনুরাগীদের জন্য পোস্টারগুলিতে স্বাক্ষর করেছিলেন!
দ্বিতীয় চিন্তায়, সম্ভবত এই সেলিব্রিটি কে যদি তিনি কোনও কস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তা অনুমান করা আরও সহজ হবে … সম্ভবত কেউ পছন্দ করেন লিন্ডসে লোহান কাজ করবে?
আসুন দেখুন আপনি যদি এই অভিনেত্রী কে তা অনুমান করতে পারেন!