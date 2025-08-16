You are Here
অনুমান করুন এই কুখ্যাত ইন্টারনেট সেলিব্রিটি কে!
অনুমান করুন এই কুখ্যাত ইন্টারনেট সেলিব্রিটি কে!

2018

আমরা জানি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্বগুলি জীবনের চেয়ে বড় হতে থাকে … এবং আমরা দেখতে চাই যে আপনি এই ইন্টারনেট তারকা কে তা অনুমান করতে পারেন!

আমরা এই ভবিষ্যতের গায়ককে 2018 সালে ফিরে এসেছি যখন তিনি এলএতে ঝুলন্ত অবস্থায় মিলিয়ন ডলারের ডিল তৈরির বিষয়ে গর্ব করছিলেন … যা এই সেলিব্রিটির সাথে কোর্সের পক্ষে সমান।

ওহ হ্যাঁ, এবং যদি এটি আপনার পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য না ছিল তবে তিনি ২০২৩ সালে একটি ডেথ হ্যাক্সের বিষয় হয়ে উঠলেন … যদিও এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি জীবিত এবং ভাল ছিলেন – এবং তিনি তার 18 তম জন্মদিনে নিজের একমাত্র ফ্যানস অ্যাকাউন্ট শুরু করেছিলেন!

