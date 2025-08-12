You are Here
অনুমান করুন কে এই লিল ‘চটি পাই পরিণত হয়েছে!
News

অনুমান করুন কে এই লিল ‘চটি পাই পরিণত হয়েছে!

প্রকাশিত

নীল চোখের সাথে এই লিল ‘চতুর বাচ্চাটি তারার হয়ে ওঠার আগে, তিনি উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া এবং হাওয়াইতে বেড়ে ওঠা কেবল একটি বোকা মেয়ে ছিলেন – সূর্যকে ভিজিয়ে বালিতে খেলছেন …

তিনি প্রথম 2017 সালে একটি মডেল এজেন্সির সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং মডেলিং ওয়ার্ল্ড ছাড়াও, তিনি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের নামটি পরিচিত করেছেন – এমনকি তার বিয়ের দিনের জন্য একটি গিভঞ্চি পোষাকও করেছেন।

তার বিখ্যাত বাবা অবশ্যই একটি আইকন ছিলেন – সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে “ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস” ছবিতে তাঁর ভূমিকার জন্য …

আপনি কি অনুমান করতে পারেন যে এই চটি পাই কে?

