অনুমান করুন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এক্স আর্সেনাল – ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ
অনুমান করুন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এক্স আর্সেনাল – ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ

প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 এর 1 ম দুর্দান্ত ক্লাসিকটিতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গনার্স ইউনাইটেডের মুখোমুখি




ভিক্টর গ্যোক্রেস (আর্সেনাল) অ্যাথলেটিক বিলবাওর বিরুদ্ধে তাঁর লক্ষ্য উদযাপন করছেন, 09.08.2025 এ

ফোটো: নিউজ ইমেজস লিমিটেড / আলামি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ই আর্সেনাল এই মধ্যে একে অপরের মুখোমুখি হবে রবিবার (17) রাত 12:30 এ (ব্রাসলিয়া সময়), প্রথম রাউন্ডের জন্য ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ। অনুমানটি ভিটরিয়া ডো আর্সেনালের কাছ থেকে এসেছে, যা আমিরাত কাপের সিদ্ধান্তে আশ্চর্যজনকভাবে অভিনয় করেছিল এবং এমন এক ইউনাইটেডের মুখোমুখি হয় যা প্রতিরক্ষামূলক খাতে অনেক স্থান সরবরাহ করে। খেলা হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, এম ম্যানচেস্টার (আইএনজি)

প্যালপাইট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এক্স আর্সেনাল

প্রাকসনে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে এবং বোর্নেমাউথের মধ্যে আবেদন করা সাম্প্রতিক রুটের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, 4-1। অন্যদিকে, আর্সেনাল সম্প্রতি কোপা আমিরাতের শিরোপা জিতেছে, তবে দুটি জয় এবং দুটি পরাজয়ের সাথে তিনি মৌসুমের আগে যে চারটি বন্ধুবান্ধব খেলেছিলেন তাতে দোলায়।

এই মৌসুমের প্রথম অফিসিয়াল খেলায়, আর্সেনাল অ্যাথলেটিক বিলবাওকে 3-0-কে ছুঁড়ে ফেলেছিল। রেড ডেভিলসের চেয়ে আরও কাঠামোগত কাস্ট এবং আক্রমণাত্মক খাতে আরও যোগ্য খেলোয়াড়দের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আর্সেনাল 2025-26 মরসুমের এই প্রথম দুর্দান্ত ইংলিশ ক্লাসিকের তিনটি পয়েন্টে প্রিয়।

বাজিঅনুমানপ্রতিক্রিয়া*
শেষ ফলাফলআর্সেনালের মেয়াদ শেষ হয়1.95 না নতুন
প্রতিবন্ধী+2 ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড1.29 না বেতানো
উভয় চিহ্নসিমইতিমধ্যে 1.70 WHO

এই নিবন্ধটি লেখার সময় প্রতিক্রিয়াগুলি যাচাই করা হয়েছিল এবং এটি পরিবর্তনের সাপেক্ষে। বাজি হাউস ওয়েবসাইটে আপডেট হওয়া প্রতিক্রিয়াগুলি দেখুন।

ম্যানচেস্টার কীভাবে শুরু করার জন্য ইউনাইটেড করে

প্রথমত, এটি লক্ষণীয় যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গত মরসুমে কতটা খারাপ ছিল। সর্বোপরি, ইউরোপা লীগের রানার-আপ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি প্রিমিয়ার লিগ 2024-25-এ ভৌতিক 15 তম অবস্থানটি মগ্ন করেছিলেন।

পূর্বসূরিতে, রেড ডেভিলস সাতবার মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং কেবল একটি হারিয়েছে। তারা 4-1 স্কোর দ্বারা বোর্নেমাউথে যে রুটটি আবেদন করেছিল তার জন্য তারা দাঁড়িয়েছিল।

সর্বশেষ ম্যাচে তারা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিওরেন্টিনার মুখোমুখি হয়েছিল এবং স্বাভাবিক সময়ে 1-1 অঙ্কন করার পরে, চার্জের 5 থেকে 4 স্কোর দ্বারা সর্বোচ্চ জরিমানা সেরা করে তুলেছিল।

শুরু করার জন্য আর্সেনাল কেমন

অন্যদিকে, গানার্স ফ্যানের বর্তমান মরসুমের সাথে উত্সাহিত করার প্রচুর কারণ রয়েছে। কারণ সুইডিশ তারকা ভিক্টর গ্যোকারেস এখন ইংরেজি দলের আক্রমণে মূল নাম।

পূর্বসূরী বন্ধুত্বপূর্ণ সময়ে, আর্সেনাল যথাক্রমে মিলান এবং নিউক্যাসলকে পরাজিত করেছিল। তবে তারা টটেনহ্যাম এবং ভিলারিয়ালের বিপক্ষে পরের দুটি গেম হেরেছে।

শেষবার যখন এটি মাঠে প্রবেশ করেছিল, লন্ডনে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সাথে এমিরেটস কাপের শিরোনাম খেলেন এবং সহজেই স্প্যানিশ দলকে ৩-০ স্কোরের মাধ্যমে জিতেছিলেন।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এক্স আর্সেনাল কোথায় দেখবেন?

এর মধ্যে খেলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ই আর্সেনাল, এটা এই মধ্যে হবে রবিবার (17) রাত 12:30 এ (ব্রাসিলিয়া থেকে), থেকে স্ট্রিমিংয়ে সম্প্রচারিত হবে ডিজনি+ এবং চ্যানেল দ্বারা বন্ধ ইএসপিএন।

