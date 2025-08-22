অনুমান করুন যে এই ব্রোস কে পরিণত হয়েছে!

অনুমান করুন
ব্রোস
পরিণত!
প্রকাশিত
ওহিওর এই দুটি স্বর্ণকেশী ভাই বিখ্যাত ফেলাসে পরিণত হওয়ার আগে, তারা কেবল রকিন ‘অভিন্ন’ ফিট ছিল, সমস্ত স্নোবলের লড়াইয়ের জন্য একটি স্নোবলকে প্যাকিন ‘ছিল … এবং ল্যাক্রোস এবং রেসলিংয়ের মতো খেলাধুলা করছে …
আপনি কি কখনও “ইউটিউব” শুনেছেন? ঠিক আছে, যদি আপনার থাকে … তবে আপনি এই দুটি জানতেন। তারা 2010 এর দশকে তাদের ইউটিউব চ্যানেলটি শুরু করেছিল; তবে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ভাইন, তাদেরকে প্রচুর জনপ্রিয়তায় পরিণত করেছে। একজন ভাই নিযুক্ত থাকাকালীন, অন্যটি নববধূ!
আরও একটি ক্লু দরকার? এক ভাই কুস্তি কিংবদন্তি লড়াই করেছিল মাইক টাইসন।
আপনি কি অনুমান করতে পারেন যে এই cuties কে?