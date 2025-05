অনুমান যাচাই করার জন্য ধারণা সরঞ্জামের একটি প্রমাণ

এই পোস্টটি বেজার ব্রুনম্যানের সাথে সাম্প্রতিক কিছু আলোচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

প্রতীকী গণিত সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলি বীজগণিত, ক্যালকুলাস এবং সংখ্যাসূচক বিশ্লেষণের মতো অঞ্চলে অনেকগুলি গাণিতিক কাজের জন্য অত্যন্ত বিকাশিত। যাইহোক, আমার জ্ঞানের কাছে আমাদের কাছে অ্যাসিম্পটোটিক অনুমান যাচাই করার জন্য একইভাবে পরিশীলিত সরঞ্জামগুলি নেই – বৈষম্য যা ধ্রুবক ক্ষতির সাথে নির্বিচারে বড় পরামিতিগুলির জন্য ধারণ করে বলে মনে করা হয়। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ হ’ল কার্যকরী অনুমান, যেখানে প্যারামিটারগুলিতে একটি অজানা ফাংশন বা ক্রম জড়িত (কিছু উপযুক্ত ফাংশন স্পেসে বাস করা, যেমন একটি স্থান); তবে এই আলোচনার জন্য আমি সীমাবদ্ধ সংখ্যক ইতিবাচক বাস্তব সংখ্যার সাথে জড়িত অ্যাসিম্পটোটিক অনুমানের সহজ পরিস্থিতির দিকে মনোনিবেশ করব, সংযোজন, গুণ, বিভাগ, এক্সপেনশনেশন এবং ন্যূনতম এবং সর্বাধিক (তবে কোনও বিয়োগফল) এর মতো গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যবহার করে একত্রিত। এখানে একটি সাধারণ বৈষম্য দুর্বল গাণিতিক গড়-জ্যামিতিক গড় বৈষম্য হতে পারে



কোথায় স্বেচ্ছাসেবী ইতিবাচক বাস্তব সংখ্যা, এবং এখানে ইঙ্গিত দেয় যে আমরা অনুমানগুলিতে একটি অনির্দিষ্ট (গুণক) ধ্রুবক হারাতে ইচ্ছুক।

আমি অতীতে কামনা করেছি (যেমন, এই ম্যাথওভারফ্লো উত্তর) এমন একটি সরঞ্জামের জন্য যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করতে পারে যে এই জাতীয় অনুমানটি সত্য ছিল কি না (এবং সত্য হলে প্রমাণ সরবরাহ করে, বা মিথ্যা হলে একটি অ্যাসিপটোটিক কাউন্টারেক্সামেল নমুনা সরবরাহ করে)। নীতিগতভাবে, এই ফর্মটির সহজ বৈষম্যগুলি ব্রুট ফোর্স কেস বিভাজন দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাথে (1)একজন প্রথমে তা পর্যবেক্ষণ করে তুলনীয় ধ্রুবক পর্যন্ত, তাই এটি নির্ধারণ করতে যথেষ্ট





এরপরে, সর্বাধিক সমাধান করতে, কেউ তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করতে পারে: ; ; এবং । ধরুন উদাহরণস্বরূপ যে । তারপরে প্রমাণ করার জন্য অনুমানটি সহজতর করে

এবং এটি (লগারিদম নেওয়ার পরে) অনুমানের একটি ইতিবাচক লিনিয়ার সংমিশ্রণ , । এই জাতীয় লিনিয়ার সংমিশ্রণ নির্ধারণের কাজটি একটি স্ট্যান্ডার্ড লিনিয়ার প্রোগ্রামিং টাস্ক, যার জন্য অনেকগুলি কম্পিউটার সফ্টওয়্যার প্যাকেজ বিদ্যমান।

এই জাতীয় কোনও বৈষম্য হাত দিয়ে সমাধান করা খুব বেশি কঠিন নয়, তবে এমন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যার মধ্যে একটির এমন একটি বিপুল সংখ্যক বৈষম্য পরীক্ষা করতে হবে বা বিপুল সংখ্যক ক্ষেত্রে বিভক্ত হওয়া দরকার। আমি একটি থেকে এলোমেলো একটি উদাহরণ নেব আমার পুরানো কাগজ ((51) এর পরে সমীকরণ থেকে অভিযোজিত, এবং সরলতার জন্য কিছু এপসিলন শর্তাদি উপেক্ষা করে): আমি অনুমানটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম

যে কোনও জন্য

কোথায় , এবং সর্বাধিক, মধ্যম এবং সর্বনিম্ন যথাক্রমে, এবং একইভাবে , এবং এবং । এই নির্দিষ্ট সীমাটি কিছু সহজ বৈষম্য থেকে তিন বা চার লাইনে প্রেরণ করা যেতে পারে; তবে এই অসমতাগুলি নিয়ে আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল এবং আমাকে এই ধরণের আরও এক ডজন আরও বৈষম্য করতে হয়েছিল। এটি এমন একটি কাজ যা অটোমেশনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত বলে মনে হয়, বিশেষত আধুনিক প্রযুক্তির সাথে।

সম্প্রতি, আমি অতীতের তুলনায় অনেক বেশি কোডিং (পাইথনে) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য প্রাথমিক কোডের নমুনা তৈরি করতে, বা আংশিক লিখিত কোডটি স্বতঃস্ফূর্ত করার জন্য বড় ভাষার মডেলগুলির উল্লেখযোগ্য সুবিধা দ্বারা সহায়তা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি নিজেকে মোটামুটি সহজ কোডিং কার্যগুলিতে সীমাবদ্ধ রেখেছি যেমন কম্পিউটিং এবং তারপরে কিছু হালকা জটিল গাণিতিক ফাংশন প্লট করা, বা কিছু ডেটাসেটে কিছু প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করা। তবে আমি নিজেকে একটি যাচাইকারী কোডিংয়ের আরও চ্যালেঞ্জিং কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা উপরের ফর্মটির অসমতাগুলি পরিচালনা করতে পারে। কোডিংয়ের প্রায় চার ঘন্টা পরে, একটি এলএলএম থেকে ঘন ঘন সহায়তাআমি এটির জন্য একটি প্রুফ অফ কনসেপ্ট সরঞ্জাম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যা পাওয়া যায় এই গিটহাব সংগ্রহস্থল। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই করতে (1)প্রাসঙ্গিক পাইথন কোড হয়

a = Variable("a") b = Variable("b") c = Variable("c") assumptions = Assumptions() assumptions.can_bound((a * b * c) ** (1 / 3), max(a, b, c))

এবং বৈষম্য যাচাই করা (কিছুটা ভার্বোজ) আউটপুট হ’ল

Checking if we can bound (((a * b) * c) ** 0.3333333333333333) by max(a, b, c) from the given axioms. We will split into the following cases: ((b <~ a, c <~ a), (a <~ b, c <~ b), (a <~ c, b <~ c)) Trying case: ((b <~ a, c <~ a),) Simplify to proving (((a ** 0.6666666666666667) * (b ** -0.3333333333333333)) * (c ** -0.3333333333333333)) >= 1. Bound was proven true by multiplying the following hypotheses : b <~ a raised to power 0.33333333 c <~ a raised to power 0.33333333 Trying case: ((a <~ b, c <~ b),) Simplify to proving (((b ** 0.6666666666666667) * (a ** -0.3333333333333333)) * (c ** -0.3333333333333333)) >= 1. Bound was proven true by multiplying the following hypotheses : a <~ b raised to power 0.33333333 c <~ b raised to power 0.33333333 Trying case: ((a <~ c, b <~ c),) Simplify to proving (((c ** 0.6666666666666667) * (a ** -0.3333333 333333333)) * (b ** -0.3333333333333333)) >= 1. Bound was proven true by multiplying the following hypotheses : a <~ c raised to power 0.33333333 b <~ c raised to power 0.33333333 Bound was proven true in all cases!

এটি অবশ্যই একটি অত্যন্ত অযোগ্য প্রমাণ, তবে কমনীয়তা এখানে মূল বিষয় নয়; বরং এটি স্বয়ংক্রিয় হয়। (এটিও দেখুন হিদার ম্যাকবেথের সাম্প্রতিক নিবন্ধ প্রুফ রাইটিং স্টাইলগুলি কীভাবে স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলির উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়, যেমন আনুষ্ঠানিক প্রমাণ সহায়ক))

কোডটি আরও জটিল অনুমান যেমন পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়ার কাছাকাছি (3); এই মুহুর্তে আমি যেমন অনুমানগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে কোড লিখি নি এটি যেমন জটিল অভিব্যক্তি জড়িত অনুমানের বিরোধী হিসাবে যা কেবল পারমাণবিক ভেরিয়েবল যেমন জড়িত , তবে আমি যে অনুমানটি যাচাই করার চেষ্টা করছি তার বাম এবং ডানদিকে এই জাতীয় জটিল অভিব্যক্তিগুলি কমপক্ষে পরিচালনা করতে পারি।

যে কোনও ইভেন্টে, কোডটি, এলএলএম-উত্পাদিত কোড এবং আমার নিজস্ব প্রাথমিক পাইথন দক্ষতার মিশ্রণ হওয়ায় দক্ষ বা মার্জিত কোডিংয়ের উদাহরণ খুব কমই, এবং আমি নিশ্চিত যে অনেক বিশেষজ্ঞ প্রোগ্রামার রয়েছেন যারা আরও ভাল কাজ করতে পারেন। তবে আমি মনে করি এটি ধারণার প্রমাণ যে এই ফর্মটির আরও পরিশীলিত সরঞ্জামটি আরও উন্নত কাজগুলি করার জন্য বেশ সহজেই তৈরি করা যেতে পারে। এরকম একটি উদাহরণ টাস্কটি হ’ল আমি উপরের ম্যাথওভারফ্লো প্রশ্নে দিয়েছি, যথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি দাবি যেমন যাচাই করতে সক্ষম হয়

