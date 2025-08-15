অনুমোদন ছাড়াই চুক্তি পুরষ্কার দেবেন না, এফজি এমডিএগুলিকে সতর্ক করে দেয়

ফেডারেল সরকার উপলব্ধ তহবিলের প্রমাণ ছাড়াই চুক্তি প্রদানের বিরুদ্ধে মূলধন প্রকল্প সম্পাদন, সতর্কতা মন্ত্রনালয়, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলি (এমডিএ) এর আর্থিক শৃঙ্খলার একটি নতুন যুগ ঘোষণা করেছে।
অর্থনীতি মন্ত্রী ও সমন্বয়কারী মন্ত্রী ওয়াল এডুন আবুজাতে বুধবার ২০২৫ সালের মূলধন বাজেটের বিষয়ে ফেডারেশনের (ওএজিএফ) স্টেকহোল্ডারদের জড়িত থাকার বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় বলেছেন, যে কোনও আইনি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ওয়ারেন্টস অ্যান্ড কর্তৃপক্ষ ব্যয় (এইআইই) জারি করা হবে।
সংশোধিত কাঠামোর অধীনে, ফেডারেল সরকারের মন্ত্রনালয়, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলি (এমডিএ) চুক্তিতে প্রবেশের আগে পরোয়ানা সুরক্ষিত করতে হবে, নগদ প্রাপ্যতা এবং কঠোর আর্থিক বিধিমালার সাথে জনসাধারণের ব্যয় সারিবদ্ধ করতে হবে।
এডুন বলেন, “সন্দেহ এড়ানোর জন্য, সম্পূর্ণ বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশের সাথে সম্পর্কিত পরোয়ানা এবং এইগুলি যথাযথভাবে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুরষ্কার, চুক্তি স্বাক্ষর বা আর্থিক বাধ্যবাধকতা প্রবেশ করা উচিত নয়,” এডুন বলেছিলেন।
মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর বৃদ্ধির এজেন্ডায় স্বচ্ছ ও দক্ষ বাজেট মৃত্যুদণ্ডের সমালোচনামূলক ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন, যা লক্ষ লক্ষকে দারিদ্র্যের বাইরে তুলতে কমপক্ষে %% জিডিপি সম্প্রসারণের লক্ষ্যবস্তু করে।
“নাইজেরিয়ার ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি কার্যকর, সৎ এবং লক্ষ্যযুক্ত ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের জনগণ এবং আমাদের অর্থনীতির জন্য জনসাধারণের সম্পদ আরও কঠোর পরিশ্রম করা উচিত,” তিনি যোগ করেছেন।
ফেডারেশনের হিসাবরক্ষক জেনারেল, মিঃ শামসেলডিন ওগুনজিমি তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে এমডিএগুলি ওএজিএফের জন্য অর্থ প্রদানের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে অবলম্বন করে চলেছে।
তাঁর মতে, “নীতিমালা বাস্তবায়ন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০ 2007 এবং অন্যান্য বিদ্যমান বিধিবিধানের সাথে মোট অ-সম্মতি দ্বারা জড়িত হয় যার ফলে ফেডারেল সরকারের মাসিক প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহের বাইরেও আর্থিক প্রতিশ্রুতি তৈরি হয়।
“আমরা প্রবণতাগুলি পর্যালোচনা করেছি যেখানে এমডিএ পুরষ্কারগুলি কেবলমাত্র বাজেটের বিধানের ভিত্তিতে চুক্তি করে এবং ফলস্বরূপ পরিণতিগুলি যা বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিপরীতে রয়েছে যা থেকে নগদ পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং সরকারের তহবিল পরিকল্পনার বিপরীতে।
“আরও উদ্বেগজনক হ’ল পরিস্থিতি যেখানে বেশিরভাগ এমডিএ দ্বারা আপলোড করা নগদ প্রয়োজন কর্মচারী প্রদেয় এবং সংহতি ফি বাজেটে সরবরাহ করা এবং সম্পন্ন প্রকল্পগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি কিছু ঠিকাদারকে ফেডারেল ফিনান্স অফ ফিনান্স বা ওএজিএফের কাছে যেতে বাধ্য করেছে কারণ তারা দাবি করেছিল যে তারা যে তহবিলগুলি কার্যকর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তা একটি উচ্চ সুদের হারে ব্যাংক থেকে ধার করা হয়েছিল।”