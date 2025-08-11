You are Here
অনুশীলনের মাঠে কার্টেড হওয়ার পরে এমআরআই করতে হবে ag গলস প্রো বোল ওল
News

অনুশীলনের মাঠে কার্টেড হওয়ার পরে এমআরআই করতে হবে ag গলস প্রো বোল ওল

রেইনিং সুপার বাউল চ্যাম্পিয়নরা অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

প্রো বোল এলজি ল্যান্ডন ডিকারসন অনুশীলনের সময় রবিবারের সময় ডান পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন এবং মাঠে নামতে হয়েছিল। ইএসপিএন -এর অ্যাডাম শেফটারের মতে, আঘাতের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তিনি ডান হাঁটুতে একটি এমআরআই করবেন।

ডিকারসন লিংকন ফিনান্সিয়াল ফিল্ডে খোলা অনুশীলন দেখছেন প্রায় 50,000 লোক নিয়ে একটি পাস খেলায় মাটিতে পড়েছিলেন। তার সতীর্থরা তার চারপাশে সমাবেশ করেছিল এবং ডান হাঁটুর উপর ওজন না রেখে শেষ পর্যন্ত মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

হাঁটুর আঘাতের সাথে শনিবারের অনুশীলনে ডিকারসন সীমিত অংশগ্রহণকারী ছিলেন। রবিবার তিনি ইনজুরির রিপোর্টের বাইরে ছিলেন।

26 বছর বয়সী এই সমস্ত ফুটবলের সবচেয়ে বিশাল এবং শারীরিক আক্রমণাত্মক লাইনের প্রধান প্রধান। তিনি 2024 সালে সাকন বার্কলির 2,504 রাশিং-ইয়ার্ড মরসুমে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিনি টানা তিনটি প্রো বাউল তৈরি করেছেন, জোয়েল বিটোনিও এবং কোয়ান্টন নেলসনের পছন্দগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন 2022 সাল থেকে প্রতি বছর এই সম্মতি পাওয়ার একমাত্র প্রহরী হিসাবে।

ব্রেট টথ অনুশীলনের বাকী অংশের জন্য তাকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন, এবং কেনিয়ান গ্রিনকেও কয়েক দিন আগে হাঁটুর চোটে ছুঁড়ে ফেলার কারণে সেখানে বেশিরভাগ কাজ পেতে তাঁর মিশ্রণে থাকা উচিত।

Ag গলসের ফুটবলে সর্বাধিক সজ্জিত রোস্টার রয়েছে তবে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে পুনরাবৃত্তি করতে কেবল প্রতিভার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। আশা করি, যে সমস্ত জিনিস তাদের পথে যেতে পারে তার মধ্যে আঘাতগুলি সেগুলির মধ্যে একটি হবে না।



