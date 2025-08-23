অনুষ্ঠানের জন্য প্রাক্তন খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে বেঙ্গালদের পিআর ভুল আছে

সিনসিনাটি বেঙ্গলদের যখন অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা তাদের আসে তখন সবচেয়ে ভাল খ্যাতি থাকে না। তারা খেলোয়াড়দের তাদের সামনের অফিস, কোচিং, স্কাউটিং স্টাফ এবং পেশাদার ক্রীড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি চালানোর সাথে সাথে আরও অনেক কিছুর জন্য খেলোয়াড়দের কতটা অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক তারা লিগের অন্যতম সস্তা দল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
এখন, তাদের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তাদের অক্টোবরে দলের রিং অফ অনার অনুষ্ঠানে যেভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার জন্য তাদের বিস্ফোরণে রাখছে।
প্রাক্তন কোয়ার্টারব্যাক বুমার এসিয়সন শুক্রবার তাঁর রেডিও শোতে প্রকাশ করেছিলেন যে ২ Oct অক্টোবর অনুষ্ঠানে তাঁর আমন্ত্রণটি ঠিক এমন একটি ছিল না যা তাকে লাফিয়ে উঠে সিনসিনাটিতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক করে তোলে।
ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের পরিবর্তে, এসিয়সন প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি একটি ফর্ম-লেটার ইমেল পেয়েছিলেন যে অনুষ্ঠানের জন্য তাকে আরএসভিপি করতে হয়েছিল, নিজের নিজের উপর আরও কেনার সুযোগ নিয়ে গেমের দুটি টিকিট এবং একটি হোটেলের জন্য একটি গ্রুপ রেট যা তাকে নিজে বুকিং করতে হবে, পাশাপাশি তার নিজস্ব পরিবহনও সরবরাহ করে।
এখানে এসিয়াসনের পুরো গল্পটি রয়েছে।