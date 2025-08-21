অনুসন্ধান ক্রুরা নরওয়েজিয়ান ট্রেকার উত্তর ম্যানিটোবায় নিখোঁজ ব্যাকপ্যাকটি পুনরুদ্ধার করে

নরওয়েজিয়ান ট্রেকারের ব্যাকপ্যাকটি উত্তর ম্যানিটোবার একটি প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে একটি দ্রুতগতিতে চলমান নদীর কাছে পাওয়া গেছে যা মেরু ভালুক এবং নেকড়েদের বাড়িতে রয়েছে।
কানাডিয়ান পুলিশ ২৯ বছর বয়সী স্টেফেন স্কোটেলভিকের পরিবারকে অবহিত করেছে যে তার ব্যাগটি হেইস নদীর কাছে সুস্থ হয়ে উঠেছে, যেখানে ক্রুরা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে-একই অঞ্চল যেখানে জিপিএস কো-অর্ডিনেটস নিখোঁজকে ২৯ বছর বয়সী রেখেছিল।
পরিবারের মুখপাত্র খ্রিস্টান ডায়ারসেন বৃহস্পতিবার বিকেলে নরওয়ে থেকে সিবিসি নিউজকে বলেছেন, “এই ব্যাকপ্যাকটি পাওয়া যাওয়ার বিষয়ে পরিবারকে সবেমাত্র অবহিত করা হয়েছিল এবং এর পরিণতিটি হ’ল সংখ্যা ও প্রচেষ্টায় অনুসন্ধান এবং উদ্ধার বাড়ানো হবে।”
“পরিবার আরও নৌকা ও হেলিকপ্টার এবং আরও ক্রুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।”
স্কোটেলভিককে সর্বশেষ এক সপ্তাহ আগে থেকে ১৪ ই আগস্ট থেকে শোনা গিয়েছিল। তিনি পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে তিনি পরের দিন ইয়র্ক কারখানায়, ম্যান। এ পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও আসেননি।
উত্তর অন্টারিওর ফোর্ট সেভারন ফার্স্ট নেশন থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক ক্রু রবিবার থেকে প্রায় তিন দিন ধরে মাটিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। হেলিকপ্টার ভাড়া ব্যয়ের কারণে তারা টানতে বাধ্য হয়েছিল, যা সেই প্রথম দিনগুলির জন্য $ 70,000 পরিসরে আঘাত করেছিল।
ফোর্ট সেভেরনের চিফ ম্যাথু কেকেকস্পান বলেছেন, অনুদানের মাধ্যমে আরও বেশি তহবিল সুরক্ষার পরে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর সম্প্রদায়ের তিনজন অনুসন্ধানকারী হেলিকপ্টার পাইলট নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।
স্কোটেলভিক সেই ক্রুদের মধ্যে একজনের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন এবং 25 জুলাই ফোর্ট সেভারন থেকে পায়ে যাওয়ার আগের দিনগুলিতে তাকে জরুরি যোগাযোগ হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, প্রধান জানিয়েছেন। তিনি 15 আগস্টের মধ্যে 300 কিলোমিটার দূরে ইয়র্ক কারখানায় পৌঁছানোর আশা করেছিলেন।
কেকেকস্পান বৃহস্পতিবার বিকেলে সিবিসি লুকআউট ফার্স্ট নেশন থেকে সিবিসি নিউজকে বলেন, “এই দলটি যে কাজটি চালাচ্ছে তার পক্ষে এটি বেশ সংবেদনশীল।”
কেকেকস্পান বলেছিলেন যে এই দলটি জনসাধারণের অনুদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে পেরে আনন্দিত যা প্রথম জাতিকে কিছু হেলিকপ্টার ভাড়া ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করছে। তারা আশা করে যে, 000 100,000 জোগাড় করবে যাতে তারা আরও চার দিন অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারে।
কানাডিয়ান এবং নরওয়েজিয়ান তহবিল সংগ্রহকারীরা চলছে। ডাইরসেন বলেছিলেন যে নরওয়ের দু’জন তহবিলকারী প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার নরওয়েজিয়ান ক্রোনার উত্থাপন করেছেন, যা প্রায় ১৩৪,০০০ ডলার সিডিএন।
একজন আরসিএমপি কর্মকর্তা সোমবার ইয়র্ক কারখানায় এসে পৌঁছেছিলেন এবং কাছাকাছি একটি তাপীয় ইমেজিং ড্রোন উড়েছিলেন যেখানে স্কোটেলভিককে সন্দেহ করা হয়েছিল যে সর্বশেষ হেইস নদীর কাছে ছিল। সেই দিনগুলিতে, আরসিএমপি জিপিএস ডেটা পেয়েছে যা গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে হেইসের কাছে রেখেছিল।
আরসিএমপি -র এক মুখপাত্র বুধবার রাতে বলেছিলেন যে পুলিশ বাহিনী হেইস নদী অঞ্চল অনুসন্ধানের জন্য আরও কয়েকজন অফিসারকে পাঠানোর জন্য কাজ করছে, ম্যানিটোবা সংরক্ষণ এবং গিলাম, ম্যান। এবং ফোর্ট সেভারন যারা এই অঞ্চলটি জানেন তাদের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টার পরিপূরক করার জন্য।
ফোর্ট সেভারন এবং ইয়র্ক ফ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি বিশ্বাসঘাতক, সোগি মুসকেগ পিট জমি নিয়ে গঠিত যা মেরু ভালুক এবং নেকড়েদের বাড়িতে রয়েছে।
তিনি নিখোঁজ হওয়ার আগের দিনগুলিতে, আরসিএমপি বলেছে যে স্কোটেলভিক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি নেকড়ে আক্রমণে তার দুটি কুকুরের মধ্যে একটি হারিয়েছেন। ফোর্ট সেভেরনের কেউ স্কোটেলভিকের একটি কুকুরের অনুরূপ গন্ট হুস্কির ফেসবুকে একটি চিত্র পোস্ট করে বলেছিলেন যে এটি সোমবার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।
পুলিশ এবং পরিবার স্কজোটেলভিককে নরওয়ের একজন অভিজ্ঞ প্রান্তর ভ্রমণকারী হিসাবে বর্ণনা করেছে যারা বছরের পর বছর ধরে জেমস বে থেকে আলাস্কা পর্যন্ত ট্রেক পরিকল্পনা করে আসছিল।
তিনি ডাবের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তাঁর ভ্রমণের নথিভুক্ত করছেন স্টিফেনের দুর্দান্ত কানাডিয়ান যাত্রা।
ডাইরসেন বলেছিলেন যে পরিবার এবং জনসাধারণের অন্যান্য সদস্যদের একটি পরিসীমা আগামী দিনগুলিতে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করতে সচেতনতা এবং তহবিল বাড়াতে তারা যা করতে পারে তা করছে।
তিনি বলেন, “এখনই পরিবারের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ’ল কানাডিয়ান পুলিশ এবং কর্মকর্তারা তারা যা করতে পারে তা করছেন তা নিশ্চিত করা … এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা সেখানে স্টেফেনের সন্ধান করছে এমন অনেক লোক রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।