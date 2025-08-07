অনেক পরিত্যক্ত আবুজা এস্টেট দুর্নীতিবাজ বেসামরিক কর্মচারীদের মালিকানাধীন – ইএফসিসি

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) চেয়ারম্যান ওলা ওলুকয়েড বলেছেন, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) এর অসংখ্য পরিত্যক্ত সম্পদ সরকারী তহবিল লুটকারী বেসামরিক কর্মচারীদের সাথে যুক্ত।
বুধবার আবুজাতে আইন করিডোর থিম দ্বারা আয়োজিত নীতি সংলাপের সময় আবুজাতে বক্তব্য রাখেন “নাইজেরিয়ার রিয়েল এস্টেট বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এমন সমালোচনামূলক বিষয়,” ওলুকয়েড প্রকাশ করেছেন যে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কিছু এস্টেট নির্জন ছিল। তিনি বলেন, ইএফসিসি এখন এই জাতীয় সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন শুরু করার জন্য একটি উত্সর্গীকৃত দল গঠন করেছে।
“আমি দল স্থাপন করেছি। আমরা কেবল আবুজা নয়, নাইজেরিয়া জুড়ে সমস্ত এস্টেট পরিদর্শন শুরু করব। আমরা জানতে চাই যে কিসের মালিক,” তিনি বলেছিলেন।
** “এটি আপনাকে ধাক্কা দেবে যে এই সম্পদগুলির কয়েকটি 10 থেকে 20 বছর ধরে ত্যাগ করা হয়েছে They তারা কেবল এটি একটি স্তরে নিয়ে যায় এবং তারা এটিকে ত্যাগ করে।
“কী চলছে তা কেউ জানে না। আমরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা হ’ল এই সম্পদগুলির বেশিরভাগই বেসামরিক কর্মচারীদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল যারা অর্থ চুরি করেছে।
“যে মুহুর্তে তারা জনসেবা ছেড়ে চলে যায়, এবং অর্থ আর আসছে না, তারা এস্টেট ত্যাগ করে। তারপরে, বিকাশকারী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের সমর্থন করার জন্য বিনিয়োগকারীদের সন্ধান করতে শুরু করবে।” **
ওলুকয়েড প্রকাশ করেছেন যে কমিশন সম্প্রতি প্রায় ১৫ টি সম্পত্তির জন্য বাজেয়াপ্ত আবেদন দায়ের করেছে।
“আমরাও আরও বুদ্ধি অর্জন করেছি। আপনারা কেউ কেউ এই ঘরে বসে আছেন, সম্ভবত এই সম্পদগুলির মধ্যে কিছু আপনারই অন্তর্ভুক্ত,” তিনি বলেছিলেন।
“তবে খুব শীঘ্রই, আমরা আদালতে আপনার সাথে দেখা করার প্রত্যাশা করি কারণ আমরা যদি এই মনোভাবটি চালিয়ে যাই তবে আমরা এই খাতটি বিকাশের কোনও উপায় নেই। আমি জানি আপনার কারও কারও কাছে আপনার মূলধনের আসল উত্স রয়েছে।”
তিনি অর্থ পাচারকারীদের সহায়তা করার বিরুদ্ধে আইনজীবী এবং রিয়েল এস্টেট বিকাশকারীদেরও সতর্ক করেছিলেন।
এদিকে, নাইজেরিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশনের (এনবিএ) সভাপতি আফাম ওসিগওয়ে একটি কেন্দ্রীয় সম্পত্তি মালিকানা যাচাইকরণ ব্যবস্থার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন যে অবৈতনিক স্থল ভাড়া নিয়ে জমি শিরোনামগুলি স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাহার বিদেশী বিনিয়োগকে বাধা দিতে পারে।
আইন করিডোরের রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ এবং অবকাঠামো অনুশীলন গ্রুপের প্রধান আয়োকুনলে ইরিন অনুমান করেছেন যে নাইজেরিয়ার আবাসন ঘাটতি 17 থেকে 20 মিলিয়ন ইউনিটের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যবধানটি বন্ধ করতে দেশকে বছরে, 000০০,০০০ আবাসন ইউনিট সরবরাহ করা দরকার।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আউটপুট মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আবুজাতে, উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে প্রায় ৫,০০০ ইউনিট নির্মিত হয়েছিল, যা শহরের প্রয়োজনের 10 শতাংশেরও কম সন্তুষ্ট করে,” ইরিন বলেছিলেন।
“এই ফাঁকগুলি গভীর-মূল নীতি ব্যর্থতা, নিয়ন্ত্রক ল্যাপস এবং আইনী অস্পষ্টতাগুলি প্রতিফলিত করে যা জালিয়াতি, কোয়াকস এবং লাইসেন্সবিহীন এজেন্টদের উত্সাহিত করে চলেছে।”