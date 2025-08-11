প্রবীণ নলিউড অভিনেতা এবং রাজনীতিবিদ, কেনেথ ওকনকোও অভিযোগ করেছেন যে অনেক পুলিশ অফিসার এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যখন তারা পরিবহণের ভাড়া বহন করতে পারে না কারণ তারা ছুটিতে থাকাকালীন তাদের পরিবারের কাছে আর বাড়িতে যেতে পারবেন না।
তাঁর মতে, অনেক সুরক্ষা কর্মকর্তা এখন তাদের পরিবারে যাওয়ার চেয়ে বনে থাকতে পছন্দ করেন।
লেবার পার্টির সর্দেন যুক্তি দিয়েছিলেন যে সুরক্ষা বাহিনীকে ভালভাবে বেতন দেওয়া হয় না এবং এখন যুক্তিসঙ্গত অবসর গ্রহণের সুবিধা পেতে বিক্ষোভ শুরু করতে বাধ্য করা হচ্ছে।
নাইজা নিউজ রিপোর্ট Ows রবিবার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগটি তৈরি করেছেন, যেখানে তিনি নাইজেরিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বিশেষত প্রশাসনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন টিনুবু বল সভাপতি খারাপ অর্থনীতির জন্য।
রাজনীতিবিদ যুক্তি দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়া স্বাভাবিকভাবেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত তবে God শ্বর-প্রদত্ত সংস্থানগুলিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।
তিনি জমা দিয়েছিলেন যে পুরো মহাদেশটি এর সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারার আগে নাইজেরিয়াকে জেগে উঠতে হবে এবং আফ্রিকাতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে।
ওকনকো অনুসারে, “নাইজেরিয়া পৃথিবীর অন্যতম আশীর্বাদযুক্ত দেশ। আফ্রিকার মানচিত্রটি একটি রিভলবারের মতো দেখাচ্ছে না এমন খবর আর নেই, এবং নাইজেরিয়া ট্রিগারের মতো দেখায়। নেলসন ম্যান্ডেলা স্পষ্ট ছিলেন যে” নাইজেরিয়া এই সম্মান অর্জন না করা পর্যন্ত বিশ্ব আফ্রিকার সম্মান করবে না। গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের উত্স হিসাবে দুর্দান্ত হওয়ার জন্য বিশ্বের কৃষ্ণাঙ্গদের নাইজেরিয়ার প্রয়োজন। অবশ্যই, যেমন কোনও রিভলবার তার ট্রিগার ছাড়া গুলি করতে পারে না, আফ্রিকা নাইজেরিয়ার নেতৃত্ব ব্যতীত বিশ্বজুড়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে যেতে পারে না।
“নাইজেরিয়ার মোট জমি অঞ্চলটি প্রায় 923,768 বর্গকিলোমিটার (356,668 বর্গমাইল), তাদের বেশিরভাগই খুব আবাদযোগ্য This এটি এটিকে ভূমি অঞ্চলের আফ্রিকার 14 তম বৃহত্তম দেশ হিসাবে তৈরি করে। বৃহত্তর জমিগুলির সাথে অন্যান্য দেশগুলির বেশিরভাগ দেশগুলি প্রধানত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে guy আমাদের দেশে যথাযথভাবে 200 মিলিয়নেরও বেশি লোক রয়েছে যখন আমাদের পণ্যগুলি এবং প্রবাসী সংস্থাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জনশক্তি প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করার জন্য।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আফ্রিকার এই দৈত্যটি ধীরে ধীরে তার পুরানো স্বের একটি ভূতের মধ্যে অবনমিত হয়েছে। পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনী তাদের নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির গ্যারান্টি দিতে পারে না। পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর পুরুষ ও আধিকারিকরা এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে তাদের অবসরপ্রাপ্তরা অবসরপ্রাপ্তদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান টিনুবু প্রশাসনের দ্বারা মুদ্রা এখন তাদের কোনও লেনদেন করার জন্য তাদের দুর্বল বেতনের প্রায় N1,600.00 বিনিময় করতে হবে।
