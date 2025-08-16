অনেক ভারী সশস্ত্র ঠগগুলি কানোতে নাবাল

অনেক ভারী সশস্ত্র রাজনৈতিক ঠগকে কানো রাজ্যে চলমান উপনির্বাচনের সময় সুরক্ষা এজেন্টরা গ্রেপ্তার করেছে।
কানো স্টেট আইএনইসি আবাসিক নির্বাচনী কমিশনার, রেক, রাষ্ট্রদূত আবদু জাঙ্গো নিউজম্যানকে নিশ্চিত করেছেন যে সুরক্ষার এজেন্টরা তাদের গ্রেপ্তার করার সময় ঠগরা বাগওয়াইতে চলে যাচ্ছিল, যেখানে ভোটগ্রহণ চলছে।
জ্যাঙ্গো আরও প্রকাশ করেছেন যে শ্যানোনোর আশেপাশে কিছু গুন্ডা নির্বাচনের উপকরণগুলির চলাচলে প্রায় ব্যাহত হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে তারা এই অঞ্চলে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সুরক্ষা কর্মীদের হস্তক্ষেপ নিয়েছে।
শ্যানোনো নির্বাচনের সময় একটি অস্থির অঞ্চল হিসাবে পরিচিত তবে আরইসি বলেছে যে সুরক্ষা কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে যে উপ-নির্বাচনটি সুচারুভাবে চলছে।
