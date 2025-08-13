অন্টারিওর পিটারবারো কাউন্টিতে ফ্যামিলি কুকুর গুলি করার পরে পুলিশ প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করে

অন্টারিও প্রাদেশিক পুলিশ বলছে যে পিটারবারো কাউন্টিতে তার প্রতিবেশীদের কুকুরকে গুলিবিদ্ধ করার পরে তারা 67 67 বছর বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং চার্জ করেছে।
পুলিশ বলছে যে কুকুরের মালিকরা জানিয়েছেন যে তাদের পোষা প্রাণী প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ রয়েছে বলে রবিবার সকালে তাদের ঘটনাস্থলে ডেকে আনা হয়েছিল।
ওপিপি বলছে যে কুকুরটি নিখোঁজ হওয়ার সময় পরিবার গুলির শব্দ শুনেছিল।
তারা বলেছে যে পরিবারকে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তাদের কুকুরকে তাদের প্রতিবেশী গুলি করে হত্যা করেছিল।
জড়িত সমস্ত পক্ষের সাথে কথা বলার পরে, পুলিশ বলেছে যে তারা প্রতিবেশীকে প্রাণী হত্যা বা আহত করার অভিযোগ করেছে।
পুলিশ বলছে যে সেপ্টেম্বরে তিনি আদালতে হাজির হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
