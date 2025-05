অন্টারিও উদারপন্থীরা ল্যান্ডফিলের দাতা লিঙ্কগুলিতে তদন্তের সন্ধান করুন

নিবন্ধ সামগ্রী

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “অন্টারিওর লোকেরা উচ্চস্বরে ও স্পষ্ট কথা বলেছে-তারা এমন একটি সরকার চায় যা অন্টারিওকে সুরক্ষার জন্য যা কিছু করবে তা করবে, এমন একটি প্রদেশ তৈরি করতে যা আরও দৃ ili ়, স্বাবলম্বী এবং আমাদের পথে যে কোনও কিছু সহ্য করতে সক্ষম। আমাদের সরকার ঠিক এটাই সরবরাহ করবে,” এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

The Liberals said the landfill flip-flop echoes other recent controversial moves that appear to trample local opposition, pointing to Ford’s now-reversed decision to open protected Greenbelt lands for development, the use of ministerial zoning orders to override municipal decisions and his government’s handling of the Ontario Place redevelopment.

পরিবেশগত মূল্যায়ন, বিল 5 এর নিক্স যে আইনটি বিস্তৃত তদন্তের অধীনে রয়েছে। যদিও এর বর্ণিত লক্ষ্য খনন ও অবকাঠামো প্রকল্পগুলিকে গতি বাড়ানো, সমালোচকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি মন্ত্রিপরিষদকে শ্রম ও পরিবেশগত আইন থেকে সরকারকে ছাড় দেওয়ার জন্য অত্যধিক কর্তৃত্ব দেবে।