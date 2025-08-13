অন্টারিও এলটিসি বাসিন্দাদের জন্য সরাসরি যত্নের সভা লক্ষ্যমাত্রার লাজুক

যদিও সরকার তার অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছে, কর্মীদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে এটি তৃতীয় বর্ষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়নি
নিবন্ধ সামগ্রী
অন্টারিও দীর্ঘমেয়াদী যত্নের বাসিন্দাদের এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ যত্নের গড়ে চার ঘন্টা সময় পাওয়ার জন্য তার আইনী লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সরকার স্বীকার করেছে, যদিও এটি বেশ কাছাকাছি এসেছিল।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রগতিশীল রক্ষণশীল সরকার নার্স এবং ব্যক্তিগত সহায়তা কর্মীদের, পাশাপাশি ফিজিওথেরাপিস্টদের মতো অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের কাছ থেকে 2021 আইনে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ যত্নের বাসিন্দাদের প্রাপ্ত পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে তা লক্ষ্য করে লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
যদিও সরকার পরবর্তী দুই বছরে তার অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছে, তিন ঘন্টা প্রত্যক্ষ যত্নের মধ্য দিয়ে শুরু করে, এটি কর্মীদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে তৃতীয় বর্ষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়নি।
গত বছরে, প্রদেশ জুড়ে দীর্ঘমেয়াদী যত্নের বাড়িতে নার্সিং এবং পিএসডাব্লু যত্নের গড় প্রত্যক্ষ সময় ছিল তিন ঘন্টা 49 মিনিট, বা চার ঘন্টার লক্ষ্যমাত্রার 95.5 শতাংশ, সম্প্রতি মন্ত্রী নাটালিয়া কুসেন্দোভা-বাশার নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদী যত্ন মন্ত্রকের দ্বারা প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
সরকার তার প্রতিবেদনে লিখেছিল, প্রদেশটি সরাসরি যত্নের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবে, সরকার তার প্রতিবেদনে লিখেছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এর মধ্যে এমন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা প্রদেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখে এমন গতিতে যোগ্য যত্ন কর্মীদের নিয়োগ ও ধরে রাখার সরকারের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।”
“এই চ্যালেঞ্জগুলি আরও রেকর্ড সংখ্যক নতুন এবং আপগ্রেড দীর্ঘমেয়াদী যত্নের বিছানা নির্মাণের মাধ্যমে আরও জটিল হয়েছে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারের অগ্রাধিকার যার জন্য চাহিদা মেটাতে আরও বেশি কর্মী প্রয়োজন।”
অন্টারিও 2028 সালের মধ্যে নির্মিত 30,000 নেট নতুন দীর্ঘমেয়াদী যত্নের বিছানা পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে।
অন্টারিওর অলাভজনক বাড়ির প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির প্রধান বলেছেন যে বাসিন্দাদের জন্য গড়ে প্রায় চার ঘন্টা দৈনিক প্রত্যক্ষ যত্ন নিশ্চিত করা একটি দুর্দান্ত অর্জন।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমি মনে করি যে তারা প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছেছিল তা হ’ল দুর্দান্ত সংবাদ, কারণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বাস্থ্য মানব সম্পদ নিয়ে প্রচুর চ্যালেঞ্জ রয়েছে,” অ্যাডভান্টেজ অন্টারিওর সিইও লিসা লেভিন বলেছেন।
সরকার বলেছে যে নার্স, পিএসডাব্লু এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকার যে কর্মসূচি স্থাপন করেছে, চার বছরের মধ্যে ৪.৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে, সরকার বলেছে – সহায়তা করে চলেছে, লেভিন বলেছিলেন।
তিনি বলেন, যেখানে উত্তর ও গ্রামীণ অঞ্চলে এই ব্যবধানটি বন্ধ করার জন্য আরও কাজ করা দরকার, তিনি বলেছিলেন।
“(এটি) যেখানে আমরা আমাদের সদস্যদের কাছ থেকে শুনছি যে তাদের সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে এবং অস্থায়ী কর্মীদের উপর আরও নির্ভরশীল,” লেভিন বলেছিলেন।
সরকার প্রতিবেদনে “কিছু গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত সম্প্রদায়ের কর্মীদের নিয়োগ ও ধরে রাখা কর্মীদের” চিহ্নিত করে যা প্রত্যক্ষ যত্নের আরও সময় বাড়ানোর জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে হবে তার মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, এটি বলেছে যে আরেকটি অসুবিধা হ’ল “প্রাথমিক যত্ন, বাড়ির যত্ন এবং হাসপাতালগুলি থেকে বিদ্যমান এবং নতুন কর্মীদের জন্য প্রতিযোগিতা।”
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
সুবিধা অন্টারিও এবং অন্য আটটি কমিউনিটি স্বাস্থ্য সংস্থার একটি জোট সরকারকে এই খাতের মধ্যে বেতন সমান করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছে যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা দীর্ঘমেয়াদী যত্ন না ফেলে, উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালে একই কাজ করে আরও ভাল বেতন পেতে।
লেভিন এবং অন্যান্যরাও তাদের নিয়োগ ও ধরে রাখতে সহায়তা করার জন্য নিবন্ধিত ব্যবহারিক নার্সদের জন্য মজুরি বাড়াতে সরকারকে চাপ দিচ্ছেন। লেভিন বলেছিলেন, মহামারী চলাকালীন ব্যক্তিগত সহায়তা কর্মীদের প্রতি ঘন্টা 3 ঘন্টা মজুরি বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছিল, এবং এটি একটি ভাল পদক্ষেপ ছিল, এটি আরপিএনদের তদারকি করেছে যারা তাদের তদারকি করেছে তাদেরও একই বা তার চেয়েও কম অর্থ প্রদান করেছে।
উদারপন্থী দীর্ঘমেয়াদী যত্নের সমালোচক টাইলার ওয়াট বলেছেন যে সরকার নিয়োগ ও ধরে রাখার কৌশলগুলিতে কাজ করছে, তবে এটি ধরে রাখার পক্ষে আরও মনোনিবেশ করা উচিত।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমি সহায়ক এবং খুশি যে ঘন্টাগুলি প্রত্যক্ষ যত্নের সময় বাড়ছে, তবে সেই লক্ষ্যটিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য এখনও অনেক কিছু করা দরকার,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা দেখি যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং প্রিমিয়ার (ডগ) ফোর্ডের কাছ থেকে তারা এই সমস্ত বিনিয়োগের বিষয়ে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে, আবার আমি এই সমস্তটির প্রশংসা করি … তবে বর্তমান কর্মী এবং সেখানে রয়েছে এমন দক্ষতা ধরে রাখতে তাদের কোনও বিনিয়োগ বা উদ্যোগের তীব্র অভাব রয়েছে।”
২০২১ সালের আইনে, অন্টারিও ফিজিওথেরাপিস্ট এবং সমাজকর্মীদের মতো মিত্র স্বাস্থ্য পেশাদারদের দ্বারা বাসিন্দাদের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রতিদিন 36 মিনিটের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই লক্ষ্যটি চার বছরে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সরকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৪৫ মিনিটে পৌঁছানো সহ।
নিবন্ধ সামগ্রী