অন্টারিও, কুইবেকের বড় অংশের জন্য জারি করা তাপ সতর্কতা

পরিবেশ কানাডার রিপোর্টে এনভায়রনমেন্ট কানাডার খবরে বলা হয়েছে, অন্টারিও এবং কুইবেকের একটি বৃহত অংশের জন্য একটি তাপ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
30 থেকে 35 সেন্টিগ্রেডের দিনের উচ্চতা 35 থেকে 40 সেন্টিগ্রেডের হিউডেক্স মানগুলির সাথে প্রত্যাশিত
রাতারাতি লোগুলি শীতল হবে তবে এখনও 19 থেকে 22 সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে
ডেইলি ন্যাশনাল নিউজ পান
দিনের শীর্ষ সংবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বর্তমান বিষয়গুলির শিরোনামগুলি পান, দিনে একবার আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করা।
তাপমাত্রা মাঝারি সপ্তাহের শীতল হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা উত্তাপের অবসান ঘটাতে শুরু করবে, পরিবেশ কানাডা জানিয়েছে।
সংস্থাটি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে চরম তাপ প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং লোকেদের বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের, বিশেষত একা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা উচিত।
তাপ ক্লান্তির লক্ষণগুলির মধ্যে মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, তৃষ্ণার্ত, গা dark ় প্রস্রাব এবং তীব্র ক্লান্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
এখন ট্রেন্ডিং
আর কোন চশমা পড়ছেন না? নতুন এফডিএ-অনুমোদিত চোখের ড্রপগুলি আপনার নিকটবর্তী দৃষ্টি ঠিক করতে পারে
ক্রুজ শিপ ওয়াটার স্লাইড বিরতির পরে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান যাত্রী আহত
911 বা আপনার জরুরী স্বাস্থ্য সরবরাহকারীকে কল করুন যদি আপনি বা আপনার চারপাশের কেউ হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখিয়ে থাকেন, যার মধ্যে লাল এবং গরম ত্বক, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, বিভ্রান্তি এবং চেতনা পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
পরিবেশ কানাডা বলেছে যে খুব উচ্চ তাপমাত্রা বা আর্দ্রতার শর্তগুলি তাপের অসুস্থতার একটি উচ্চতর ঝুঁকি যেমন তাপ স্ট্রোক বা তাপের ক্লান্তির মতো একটি উচ্চতর ঝুঁকি তৈরি করবে বলে আশা করা যায় তখন তাপের সতর্কতা জারি করা হয়।
© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ