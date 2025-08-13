অন্টারিও তহবিল বিল্ডিং কোড কোর্স পরিদর্শকের ঘাটতির মাঝে

নিবন্ধ সামগ্রী
একটি অন্টারিও কলেজ এই প্রদেশের কোড কর্মকর্তাদের বিল্ডিং কোড কর্মকর্তাদের “সমালোচনামূলক” ঘাটতি হিসাবে বর্ণনা করে এমন একটি নিখরচায় কর্মসূচির জন্য নতুনদের কাছে আবেদনগুলি উন্মুক্ত করেছে।
প্রাদেশিক সরকার বিরোধী রাজনীতিবিদদের যে পদক্ষেপের প্রয়োজন তা এই পদক্ষেপে প্রশিক্ষণকে অর্থায়ন করছে, তবে তারা বলেছে যে এই প্রদেশের একাধিক প্রশিক্ষণের ফাঁক বন্ধ করার দিকে এক ধাপ।
জর্জ ব্রাউন কলেজ বলেছে যে এর প্রোগ্রামটি অন্টারিও বিল্ডিং অফিসিয়ালস অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অংশীদারিত্বের সাথে তৈরি হয়েছিল এবং 50 জন শিক্ষার্থী এই শরত্কালে গৃহীত হবে।
আবেদনকারীদের অবশ্যই নির্মাণ, প্রকৌশল বা অন্যান্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড বা শিক্ষা সহ নতুন আগত বা অভিবাসী হতে হবে।
এনডিপি জবস সমালোচক ক্যাথরিন ফিফ বলেছেন, হোম পরিদর্শন করার সময় অন্টারিওর দীর্ঘকাল একটি ব্যাকলগ ছিল।
তিনি বলছেন যে একটি প্রোগ্রামের জন্য অর্থায়ন করা একটি ভাল পদক্ষেপ ছিল তবে সরকারের আরও অনেক শ্রম ঘাটতি রয়েছে।
“অন্টারিও প্রদেশ জুড়ে আরও অনেক প্রয়োজনের ক্ষেত্র রয়েছে যার জন্য আমাদের মনোযোগ প্রয়োজন,” ফিফ বলেছেন।
“সুতরাং, যদি তারা এটি করতে পারে … তবে আসুন আমরা আরও জানুন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষিক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং আমাদের একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজন এমন দক্ষ বাণিজ্যগুলি।”
তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে-মাধ্যমিক পরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলি “যথাযথভাবে পুনর্বিবেচনা না করে আক্রমণে আক্রান্ত”, এমন একটি সমস্যা যা তিনি বলেছিলেন যে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের সময় আগের চেয়ে আরও বেশি সম্বোধন করা দরকার।
তিনি বলেন, “প্রদেশ হিসাবে আমাদের আরও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার এবং এই প্রদেশে আমাদের যে প্রতিভা প্রয়োজন তার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন, “(মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড) ট্রাম্প ঝড়।”
জর্জ ব্রাউন বলেছেন, বিল্ডিং কোড প্রোগ্রামটি একটি পুনরাবৃত্তি উদ্যোগ এবং গত কয়েক বছরে মাত্র 50 জন শিক্ষার্থী শংসাপত্র পেয়েছে।
“একবার স্নাতকরা এই শংসাপত্রগুলি গ্রহণ করার পরে, তারা আবাসন এবং ছোট বিল্ডিংগুলি পরীক্ষক এবং বিল্ডিং ইন্সপেক্টরদের পরিকল্পনা হিসাবে কর্মসংস্থান গ্রহণ করতে পারে – সেখান থেকে তাদের কেরিয়ারটি বিকশিত করে,” কর্পোরেট প্রশিক্ষণ ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য স্কুলের পরিচালক জোসেফ সিরিয়ানি বলেছেন।
“আমরা অন্টারিওর বিল্ডিং শিল্পের বিকশিত চাহিদা পূরণ করে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গর্বিত, পাশাপাশি অর্থবহ ক্যারিয়ারও তৈরি করে।”
কার্নির সাথে দেখা করতে ফোর্ড অটোয়ায় যাচ্ছেন, কম করের অনুরোধ করুন
লন্ডন, অন্ট। হার্ট রিসার্চে কুকুরের ব্যবহার শেষ হচ্ছে হাসপাতাল
