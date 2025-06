অন্টারিও বিল কিবোশকে বোর্ডের নামকরণের বোর্ডগুলিতে রাখবে

নিবন্ধ সামগ্রী

Legislation introduced at Queen’s Park last week will give the provincial government the authority to step in and correct school boards sooner – including when they try to rename schools. এর অর্থ স্যার জন এ। ম্যাকডোনাল্ড, এগারটন রিয়ারসন বা হেনরি ডুন্ডাসের মতো লোকদের সম্মান জানিয়ে স্কুলগুলির নাম পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি প্রয়োজন।

ক্যালেন্দ্রা গত সপ্তাহে বলেছিলেন, “আমি স্পষ্টতই, সমস্ত বাবা -মা যেমন করেছি এবং শিক্ষকরা এমন একটি স্কুল ব্যবস্থার সাথে রয়েছেন যা একটি রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে,” ক্যালেন্দ্রা গত সপ্তাহে বলেছিলেন। “আমাদের বাচ্চাদের শেখান, পিতামাতাদের, শিক্ষকদের তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি দিন বা আমরা পদক্ষেপ নেব এবং তাদের জন্য কাজটি করব” “

কুইন্স পার্কে সহায়ক শিশু এবং শিক্ষার্থীদের আইন প্রবর্তনের তাঁর সিদ্ধান্তটি বোর্ডের বেশ কয়েকটি গল্পের পরে খারাপ আচরণ করার পরে এসেছিল।