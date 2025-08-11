অন্টারিও মিনিয়েচার গাধাটির ডেটিং প্রোফাইল ভাইরাল হয়

নিবন্ধ সামগ্রী
প্রেম স্পষ্টতই হ্যাঙ্কের জন্য বাতাসে রয়েছে, অন্টের ইরিন থেকে একটি ক্ষুদ্র গাধা, যার ডেটিং প্রোফাইল অনলাইনে যথেষ্ট ট্র্যাকশন অর্জন করেছে।
সাত বছর বয়সী জ্যাক টরন্টোর এক ঘন্টা পশ্চিমে অবস্থিত একটি পারিবারিক মালিকানাধীন এবং পরিচালিত পর্যটন খামার এরিন হিল অ্যাক্রেসে বাস করে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তার প্রোফাইল অনুযায়ী, হ্যাঙ্ক 90 একর খামারে তাঁর দিনগুলি বেঁচে থাকার জন্য এবং ফুলের ক্ষেতগুলিতে তার রুটিন ডিলি-ডেলি করার জন্য তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য একজন আত্মার সহকর্মীর সন্ধান করছেন।
ফার্ম ম্যানেজার টাইলার গ্যারার্ড বলেছেন যে আশা হ’ল একটি মহিলা গাধা, যাকে জেনি নামেও পরিচিত, হ্যাঙ্কের সাথে বংশবৃদ্ধি করা এবং পরিবারে আরও গাধা স্বাগত জানানো।
তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঙ্ক প্রায় দুই মাস আগে তার প্রাক্তন মালিক, যিনি স্বাস্থ্য অসুবিধা হচ্ছেন, একটি ফেসবুক কেনা -বিক্রয় গ্রুপে পোস্ট করেছেন তার প্রায় দুই মাস আগে ফার্মে যোগ দিয়েছিলেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
গ্যারার্ড বলেছেন যে হ্যাঙ্ক তার মিষ্টি এবং সামাজিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বাচ্চাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে একটি খামার প্রিয় হয়ে উঠেছে।
“আমরা হ্যাঙ্ককে এত ভালবাসি যে আমরা তাকে অংশীদার খুঁজে পেতে চাই,” তিনি সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে ফার্ম বলেছিল যে হ্যাঙ্ক “ফার্মের চারপাশে দীর্ঘ হাঁটাচলা, একটি চর্বিযুক্ত রসালো গাজর, মৃদু পোষা প্রাণী এবং প্রেমময়” উপভোগ করে, যোগ করে যোগ করে তাঁর “চুলের দুর্দান্ত মাথা, একটি সুন্দর ব্যক্তিত্ব এবং একটি বিশাল হৃদয় রয়েছে।
“আপনি যদি কোনও ভাগ্যবান মহিলা জানেন যা একটি নতুন প্রেমময় বাড়ির সন্ধান করছেন, লাইভ-ইন বয়ফ্রেন্ডের সাথে সম্পূর্ণ,” আমাদের একটি ডিএম প্রেরণ করুন, “ফার্ম যোগ করেছে।
হাজার হাজার ভিউ সংগ্রহ করা একটি ব্যঙ্গাত্মক ভিডিওতে, ফার্ম হ্যাঙ্কের কিছু সেরা বন্ধুদের স্নিপেটগুলি তাঁর সাথে থাকা ইতিবাচক স্মৃতিগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।
“সবেমাত্র হ্যাঙ্কের কাছে চিৎকার করতে চেয়েছিলেন। গতবার রুডলফ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, হ্যাঙ্ক তার জন্য ভরাট করে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে স্লাইহটি নিয়ে গিয়েছিলেন,” সান্তা ক্লজের পোশাক পরে এক ব্যক্তি বলেছিলেন।
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রস্তাবিত ভিডিও
অন্য একজন ব্যক্তি রসিকতা করেছিলেন যে হ্যাঙ্ক তাকে তার স্বামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। “তিনি আমাদের বিবাহের সেরা মানুষ এবং আমাদের বাচ্চাদের কাছে গডফাদার ছিলেন। হ্যাঙ্ক ছাড়া আমি তাকে রাখতাম না,” তিনি বলেছিলেন।
যোগ্য জেনিগুলি সোশ্যাল মিডিয়া বা ইমেলের মাধ্যমে তাদের প্রোফাইল জমা দিতে স্বাগত। গ্যারার্ড বলেছিলেন যে তারা আদর্শভাবে একই আকারের পরিসীমা এবং চার থেকে নয় বছর বয়সের মধ্যে একটি গাধা খুঁজছেন।
তিনি বলেন, “আমরা পুরো কানাডা জুড়ে লোকদের কাছ থেকে বার্তা পাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন, যা অপ্রতিরোধ্যভাবে স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া হয়েছে।
যদি কোনও ম্যাচ থাকে তবে খামারটি গাধা বিবাহের হোস্টিং বিবেচনা করতে পারে, গ্যারার্ড বলেছিলেন।
দর্শনার্থীদের ফার্মে হ্যাঙ্ককে শুভেচ্ছা জানাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যা ছাগল, মুরগি, ভেড়া এবং পার্বত্য অঞ্চলের গরুও বাড়িতে ডাকে।
আরও পড়ুন
-
3 টি এলভস জার্মান শহর সেন্ট নিকোলাস থেকে ফিনল্যান্ডের সান্তা ক্লজ গ্রামে সাইকেল চালাচ্ছে
-
বাড়ির ভিতরে পাওয়া বিশাল ইঁদুর ‘একটি ছোট বিড়ালের প্রায় আকার’
নিবন্ধ সামগ্রী