অন্টের পৌরসভার কোড অফ কন্ডাক্ট বিধিগুলির প্রস্তাবিত আপডেটগুলি ‘ত্রুটিযুক্ত’

যেহেতু অন্টারিও আইনসভা এমন একটি বিল বিবেচনা করে যা পৌরসভা কাউন্সিলগুলিকে দুর্ব্যবহার ও অনৈতিক সদস্যদের অপসারণের ক্ষমতা দেয়, কিছু সমালোচক বলেছেন যে প্রস্তাবিত আইনটির গুরুতর ত্রুটি রয়েছে যা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সমাধান করা উচিত।
প্রগতিশীল রক্ষণশীল সরকারের বিল পৌরসভার আচরণবিধিগুলিকে মানিক করে তুলতে এবং কাউন্সিলগুলিকে এই কোডটি লঙ্ঘনকারী একটি কাউন্সিলরের আসন খালি করার ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করে।
কয়েক বছর ধরে, পৌরসভাগুলি সমস্যাযুক্ত কাউন্সিলরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য আপডেট হওয়া আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে।
বর্তমান বিধি অনুসারে, পৌরসভাগুলি তাদের নিজস্ব আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা করে এবং একটি সততা কমিশনার নিয়োগ করে, টরন্টোর এয়ারডি অ্যান্ড বার্লিসের অংশীদার জন মাসকারিন বলেছেন, যিনি পৌরসভা আইনে বিশেষজ্ঞ।
মাসকারিন জনসাধারণের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যারা গত মাসে প্রদেশের কমিটির পরামর্শের সময় প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ তুলে ধরেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যদি কোনও কাউন্সিলরকে বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে কোড লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়, তবে পৌরসভা অখণ্ডতা কমিশনার তদন্ত করে কাউন্সিলকে একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করে, যা দুটি সম্ভাব্য জরিমানার মধ্যে একটিতে ভোট দিতে পারে: একটি তিরস্কার বা 90 দিনের জন্য বেতন স্থগিতকরণ।
প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি পৌর কমিশনারকে প্রাদেশিক ইন্টিগ্রিটি কমিশনারকে একজন কাউন্সিলর অপসারণের পরামর্শ দেওয়ার অনুমতি দেবে, যারা তারপরে তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন করতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে একই সুপারিশ করতে পারে। অপসারণের পরে কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন হবে – “মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত” নামে একটি পদক্ষেপ মাস্কারিন।
অপসারণের জন্য প্রস্তাবিত কাউন্সিলরকে কেবল একজনকে খুঁজে পেতে হবে “এটি তাদের আসনটি বাঁচাতে তাদের সাথে সারিবদ্ধ হতে চলেছে,” মাসকারিন বলেছিলেন।
“আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি সন্দেহ করি যে আইন হয়ে গেলে এই প্রস্তাবের অধীনে যে কাউকে কখনও অপসারণ করা হবে,” তিনি বলেছিলেন।
প্রস্তাবিত বিলটি বেশ কয়েক বছর পৌরসভা কর্মক্ষেত্রের হয়রানির সমাধানের জন্য এই জাতীয় পরিবর্তন আহ্বান করার এবং কঠোর জরিমানার জন্য অনুমতি দেওয়ার পরে আসে। অন্টারিওর পৌরসভা অ্যাসোসিয়েশন বিল পরামর্শের কাছে জমা দেওয়ার সময় বলেছে যে এটি এই পদক্ষেপটিকে সমর্থন করে তবে সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজনীয়তাটিকে একটি সুপারমজারিটিতে পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয় এবং অফিস থেকে অপসারণ বাদে বিভিন্ন শৃঙ্খলা বিকল্পের একটি পরিসীমা স্থাপন করা উচিত।
পিকারিংয়ের মেয়র কেভিন আশে তার কাউন্সিলের এক সদস্য দুর্ব্যবহারের অভিযোগে জড়িয়ে পড়ার পরে এবং একাধিক 90 দিনের বেতন স্থগিতাদেশ হস্তান্তর করার পরে বিলের বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন।
টরন্টোর পূর্ব দিকে শহরের দ্বন্দ্ব যা এক বছরেরও বেশি আগে শুরু হয়েছিল কাউন্টার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জড়িত। লিসা রবিনসন, হোমোফোবিয়া এবং বর্ণবাদের অভিযোগ এবং ডানপন্থী মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে তার বারবার উপস্থিতি সহ।
রবিনসন, যিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তিনি জুলাইয়ে একটি কমিটির পরামর্শকে বলেছিলেন যে প্রস্তাবিত আইনগুলির কিছু অংশ প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে হলেও এতে আপিল প্রক্রিয়া এবং স্বতন্ত্র বিচারকের অভাব রয়েছে।
একই পরামর্শে বক্তব্য রেখে আশে কমিটিটিকে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করতে এবং অন্যান্য ধরণের নিষেধাজ্ঞাগুলি যুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করতে এবং একটি স্বাধীন বিচারিক সিদ্ধান্তেরও পরামর্শ দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।
“আমি খুব আশাবাদী যে বিলটি এগিয়ে যাবে যাতে উচ্চ স্তরের তদন্ত, নিষেধাজ্ঞার বৃহত্তর ক্ষমতা এবং শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক অনুমোদনের ক্ষমতা, যা অফিস থেকে একজন কাউন্সিলরকে অপসারণ করা হয়,” আশে গত মাসে একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
ডেমোক্রেসি ওয়াচের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডাফ কনাচার বলেছেন, বিলটি “সঠিক দিকের কয়েকটি শিশু পদক্ষেপ”, যেহেতু এটি পৌরসভাগুলি তাদের নিজস্ব স্থানীয় অখণ্ডতা কমিশনারদের নিয়োগের প্রদেশের বর্তমান ব্যবস্থাটিকে সমর্থন করবে, যাকে তিনি নিজের মধ্যে “সংঘাত-চালিত” বলে অভিহিত করেছিলেন।
কনাচার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রাদেশিক ইন্টিগ্রিটি কমিশনারকে স্থানীয় কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত এবং জরিমানা চাপিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে, প্রাদেশিক গোপনীয়তা কমিশনার কীভাবে পৌরসভার তথ্য আইন তদারকি করেন।
“যখন আপনার প্রাদেশিক দলগুলি পৌরসভাগুলির জন্য নজরদারি বেছে নেয়, তখন আপনার সেই বিচ্ছেদ রয়েছে যেখানে কোনও পৌরসভার রাজনীতিবিদ পছন্দের সাথে জড়িত নেই,” কনাচার একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
“রাজনীতিবিদদের কখনই অন্য রাজনীতিবিদদের কোনওভাবেই বিচার করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে এটি করতে অযোগ্য।”
কনাচার যোগ করেছেন যে জবাবদিহিতার আরও একটি পদ্ধতি বিচারককে বিচারককে উল্লেখ করা অভিযোগগুলি দেখতে পেল যে পৌরসভার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, একটি পরিমাপ মাসকারিন বলেছিলেন যে তিনি সমর্থন করেন।
কিচেনারের নিকটবর্তী উইলমোট টাউনশিপের মেয়র নাতাশা সালোনেন আরও জবাবদিহিতার জন্য প্রদেশের ধাক্কাটির প্রশংসা করেছেন তবে বলেছিলেন যে তাদের সমবয়সীদের দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত নির্বাচিত কর্মকর্তাদের পক্ষে খুব কম সমর্থন রয়েছে।
তিনি পরামর্শ কমিটিকে বলেছিলেন যে তিনি সম্ভাব্যভাবে অন্টারিওর ওম্বডসম্যান বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পৌরসভাগুলির জন্য একটি মানবসম্পদ ব্যবস্থা দেখতে চান, যা এই জাতীয় অভিযোগগুলি সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।
স্যালোনেন একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “এর মতো বিল এবং আইন থাকা আমাদের দেশে আমাদের কণ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা লোকদের জন্য জবাবদিহিতা এবং নাগরিকত্ব রয়েছে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।”
স্যালোনেন উল্লেখ করেছেন যে কাউকে অফিস থেকে সরিয়ে জনগণের ভোটকে উল্টে দেওয়া হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ থাকলে পুরোপুরি তদন্ত ও সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার উপর নজরদারি করা উচিত।
তিনি বলেন, পাবলিক অফিস “পরিবেশন করার জায়গা এবং দুর্ভোগের জায়গা নয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বর্তমান পৌরসভার বিধিগুলি 20 বছরেরও বেশি সময় আগে কার্যকর করা হয়েছিল এবং স্থানীয় রাজনীতিতে আরও মেরুকরণ এবং জনসাধারণের বক্তৃতা রয়েছে তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি তার চেয়ে অনেক বেশি আলাদা।
“আমি মনে করি যে এটি আন্ডারলাইন করে যে অন্টারিও আচরণের বিষয়গুলি উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। “সম্মান অ-আলোচনাযোগ্য।”
