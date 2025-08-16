অন্টে সমর্থন কর্মীদের। কলেজগুলি ওকে স্ট্রাইককে ভোট দেয়, প্রয়োজনে: ওপসিউ

নিবন্ধ সামগ্রী
অন্টারিওর কলেজগুলিতে হাজার হাজার সহায়তা কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই ইউনিয়নটি বলেছে যে শ্রমিকরা ধর্মঘটের অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
অন্টারিও পাবলিক সার্ভিস কর্মচারী ইউনিয়ন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে সদস্যরা “দর কষাকষির টেবিলে শ্রদ্ধা সুরক্ষিত” এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনে একটি ধর্মঘটের অনুমোদনের জন্য 77 77.৩% ভোট দিয়েছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
এতে বলা হয়েছে যে ভোটটি কিলিয়েশন আলোচনার জন্য বুধবার টেবিলে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে historic তিহাসিক ধর্মঘট ম্যান্ডেটের সাথে দর কষাকষির দলকে অস্ত্র দেয়।
প্রদেশের প্রকাশ্যে অর্থায়িত কলেজগুলির দর কষাকষি এজেন্ট কলেজ নিয়োগকর্তা কাউন্সিল, জিজ্ঞাসা করা হলে ধর্মঘটের অনুমোদনের ভোটের তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করেনি।
ইউনিয়ন, যা অন্টারিও কলেজগুলিতে অনুষদের প্রতিনিধিত্ব করে, গত মাসে বলেছিল যে গত বছরের পর থেকে শত শত প্রোগ্রাম বাতিল এবং স্থগিতাদেশের মধ্যে প্রায় 10,000 কলেজ অনুষদ এবং কর্মীদের তাদের চাকরি হারাতে হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।
ইউনিয়ন এবং নিয়োগকর্তা কাউন্সিলের মধ্যে গত মাসে প্রকাশিত একটি সালিশ অনুষদ চুক্তিতে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উপর ফেডারেল সরকারের ২০২৪ সালের ক্যাপটি তালিকাভুক্তি ও শিক্ষার রাজস্বতে নাটকীয় হ্রাস পেয়েছিল।
প্রস্তাবিত ভিডিও
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন