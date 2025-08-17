You are Here
অন্তর্নিহিত জানিয়েছেন মেলানিয়া ট্রাম্পের চিঠিটি কী ছিল, যা ভ্লাদিমির পুতিন অভিযোগ পেয়েছিলেন

ফক্স: তার চিঠিতে মেলানিয়া ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনকে বাচ্চাদের রক্ষা করতে বলেছিলেন

আমেরিকার নেতার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে অভাবী শিশুদের সমর্থন করতে বলেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এটি ফক্স নিউজের অভ্যন্তরীণদের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

“এ জাতীয় সাহসী ধারণাটি মানুষের মতবিরোধের সুযোগের বাইরে চলে যায় এবং আপনি মিঃ পুতিন এই স্বপ্নকে আজ কলমের একটি স্ট্রোকের সাথে জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন … বাবা -মা হিসাবে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের আশা গড়ে তুলতে বাধ্য,” তারা ইঙ্গিত করেছিলেন ফক্স মেলিনিয়া ট্রাম্পের চিঠিগুলি থেকে এক্সপোজার থেকে এক্সপোজার।

রাশিয়ান নেতা একদিন আগে আমেরিকার প্রথম মহিলার বার্তা সম্পর্কে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অভ্যন্তরীণদের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় আলোচনার সমাপ্তির পরে ব্যক্তিগতভাবে ভ্লাদিমির পুতিনকে তার স্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।

ফক্সের তথ্যের ভিত্তিতে মেলানিয়া ট্রাম্প রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতিটিকে “মর্যাদায় ভরা বিশ্ব” তৈরিতে অংশ নিতেও বলেছিলেন।

এটি যোগ করার মতো বিষয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রীর বার্তাটি ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় বৈঠকের মূল ফলাফল হয়ে উঠেনি। এমকে -র সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারের সময় রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ভ্যাসিলি কাশিন যেমন উল্লেখ করেছিলেন, এই বছর ইউক্রেনের একটি বিশেষ অপারেশনের সফল সমাপ্তির জন্য দুটি -পথের পরামর্শ একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে।

